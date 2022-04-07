美國拜登政府今天宣布，國務院已決定同意對台軍售，將派遣專業人員赴台提供愛國者防空系統、相關設備與後勤支援等技術援助，預計總額為9500萬美元，此次軍售是美國總統拜登上任後第3度對台軍售案。與上次愛國者飛彈軍售不同的是，這一次主要是愛國者飛彈工程及飛彈效能鑑測計畫的設備與服務，此次則是派遣專業人員來台提供技術支援。

愛國者防空飛彈在波灣戰爭時，攔截伊拉克的飛毛腿飛彈屢屢得手，而聲名大噪，國軍也向美採購該型飛彈，以因應中共飛彈威脅，目前空軍總共配備愛國者飛彈3個營，分別配置在北中南各作戰區，採機動部署，戰時就會到戰術位置放列，執行防空作戰，未來還要再增加兩個營，及性能提升現役飛彈，總金額將近1800億，也為防空部隊近年來最大的投資。

近年來兩岸關係已經不好，在美國的「搧陰風、點鬼火」下，更是漸行漸遠，也加大了中共以武力犯台的公算，此時正是俄烏戰爭期間，而歐美各國對於烏克蘭遭侵略的表現，國人已經開始質疑屆時台海發生戰事，美方的《台灣關係法》及「六項保證」是否有效？美方大概也感受到我方的不安與質疑，高調宣布此一軍購，並配合政府的大內宣，籲請民眾放心。俄烏戰爭若打到下半年，目前的國防改革，尤其是兵役制度的改革，政府遲遲不鬆口，民眾自然感到不耐煩，若沒有一個明確的態度，對年底選舉是非常不利的，這項軍購也算為政府「打雞血」。

這批軍購主要是專業人員赴台，提供後勤支援等技術援助，也就是俗稱「技代」的聘用費，包含他們在台的生活開支、薪水、住房及家庭的安置等，愛國者飛彈雖然採購許多年，但是美軍並未協助我方建置後勤維護能量，甚至因為是現役裝備，機敏性較高，實彈射擊時也只能去美國射擊，所以維持成本與保養非常之高，國軍因為受限於科技能力與國防自主化程度不高的限制，許多國軍較為精密的武器裝備，均雇有「洋顧問」來負責保養維護，每年也要花大筆的人事費來聘用這些顧問，對於美方這種留一手的態度，也只能無可奈何，有些洋顧問對我方軍官頤指氣使、盛氣凌人，我方也只能摸摸鼻子、忍氣吞聲。

政府每年花大錢買武器，可能出售國的核心技術我方無法獲得，但是保養維修、鑑測這些基本功也學不到，還要花錢請人來處理，我們又不像阿拉伯國家，買戰車連保養廠一起買，若到時戰爭爆發，屆時這些「平民」捲舖蓋緊急撤離，那我們這些高端的飛彈、雷達及戰機豈不是成了無效裝備，豈不是白忙一場。

近年來蔡政府因為採取抗中的策略，兩岸交流停擺，陸客沒有了、陸生不來了，許多產業受到影響，再因為軍費的大量支出，其實這一來一往，經濟損失非常可觀，只是沒人敢提，我們絕對支持強化防衛能力，但不是像現在軍備的無限擴張，而年輕人又不願意進到軍中服役，現實一點來說，實在荒誕而無奈。（作者為退伍軍官）