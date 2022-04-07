俄烏戰爭已進行了1個多月，可能還需要進行一段時間才能結束，但已足可給世人及兩岸一個活生生的例子，從中吸取教訓。

烏克蘭面積約60萬平方公里，台灣約3.6萬平方公里。烏克蘭土地有縱深，可以用空間換取時間，而台灣三分之二的地方為高山，只有1.2萬平方公里的面積可以住人。我軍事要地，包括軍用飛機場、飛彈基地、雷達基地、坦克基地、軍用直升機基地、各軍港、各軍種的軍營、海陸空三軍司令部，發電廠、港口及油糟，全在大陸火箭炮射程範圍內。目前福建沿海有1000具火箭炮發射器，每一發射器裝有8枚矽片的火箭，可發射480公里，其他導彈在7分鐘之內可以發射到指定目標，因而避戰應為我國家安全最重要的戰略。

美國與北約沒有出兵烏克蘭，但支援烏克蘭各種先進武器，並包括網路連結及有關俄國的軍事情報。美國對俄羅斯進行全方位的制裁，包括金融、高科技、軍備、商業、貿易、能源等各方面的圍堵及制裁。即使如此，烏克蘭也飽受軍人及平民的傷亡，被摧毀了絕大部分的軍事設施，俄羅斯也有數萬軍人死傷，至少2000輛坦克車遭受破壞。

烏克蘭是一個主權獨立的國家，但烏克蘭人民及國家領導人沒有對國家的處境審勢度時，在北約沒有同意的情況下，就在憲法中寫入擬加入北約，導致強鄰俄羅斯產生地緣政治上的戰略危機，也就是北約東擴將抵達俄羅斯的邊境。地緣政治的現實是大國或強國是不容許接壤鄰國成為敵對勢力，或與其他強國結盟成為敵對勢力。

烏克蘭與俄羅斯戰爭的結束，要看兩國對於烏克蘭今後在東歐應扮何種角色如何取得妥協，俄羅斯希望烏克蘭擔任緩衝國或中立國。若烏克蘭的角色有所妥協，雙方皆能夠接受，俄烏戰爭比較容易結束，但雙方的既有損失已皆難以估計。

大陸與台灣70多年來的對立是內戰的延續，1979年以來中共對台政策主要以和平統一為主，但不排除使用武力。1992年海基會與海協會達成「雙方均堅持一個中國原則，以口頭聲明的方式表達，但兩會之間不涉及一個中國的政治涵義。」此為「九二共識」，也是兩岸和平的基礎。

台灣方面如何避戰？蔡英文政府首要承認「九二共識」或提出雙方可接受的新論述。此外，美國對台灣軍售大幅增加，建議我方延長義務兵役時間，建立後備部隊，訓練我方軍隊進行巷戰，皆為治標。民進黨在反中、抗中、去中的政策下，若有「法理台獨」進程，以致大陸國台辦先前提出「勿謂言之不預」的警告，蔡政府能無警惕？

兩岸的和平在於蔡政府一念之間，台灣民眾應反思馬英九執政時期為何兩岸是在和平發展期，而2016年蔡英文當選總統之後，台灣逐漸成為世界最危險的地方。解鈴還須繫鈴人，台灣民眾最希望的是安居樂業、兩岸和平，蔡英文總統若能夠達成百姓此一願望，功在國家。

（作者為前海基會副秘書長）