中國國民黨的桃園市長提名風波，在羅智強宣布參選，以及黨中央立刻聲明「羅智強很弱，選策會排除提名」後，已經進入「非結束的結束」或「結束的非結束」階段。對國民黨來說，羅智強參選事已結束，但是對國民黨的風波危機而言，這件事不僅沒有結束，風暴正在擴大，已經衝擊到桃園選情、全台選情與國民黨的形象。

國民黨祕書長黃健庭表示：國民黨目前為止所有縣市都沒有採用初選方式，黨中央還會繼續做民調，最後不排除以徵召方式處理。要了解，「民調、初選、徵召」是3個不同的概念，在不同時空環境下，各有其重要性與必要性。國民黨在桃園目前所面臨的困境，到底應以何種方式為優？這是國民黨必須思考與面對的問題。

「初選」是一個最符合參選平等，最能夠服眾的一種制度。參選初選者必須先進行一場或多場的政策發表或政策辯論的政見會，在政見會結束後，黨部才開始進行黨員投票或當地的全民調，最後提名一位最受肯定者代表政黨參選。

「民調」是指政黨在不辦初選的前提下，用民意調查的方式，找出一位民調最高者。這個方法最為簡便，但由於這是完全建立在選民對於參選人的社會形象或其知名度之上，與參選人理念、政策沒有直接關係，因此，對於民主政治的深化善化其實意義不大，對某些參選人也並不公平。

「徵召」建立在該選區沒有適當人選，或產生的人選並不足以擊敗對手的情形下，黨主席可以乾坤獨斷，承擔所有負責，以徵召方式推舉參選人。

目前的現狀是，羅智強雖非桃園在地人，但其空戰能力強，是國民黨青壯輩的佼佼者，為國民黨的重要資產。羅願意為桃園奉獻也是好事一椿，如果桃園鄉親及黨中央輕而拒絕，不僅會引起羅的支持者的不滿，也會衝擊國民黨的社會形象。

「地方自治」本就應是以地方人才為優先，桃園在地也有優秀的人才，能夠在2020年勝出的立法委員都是強棒，可以長期擔任議長更是眾望所歸之人才，因此無論「民調」或「初選」，在地精英應有優勢，但是如果沒有一個公平參選機制，就輕而拒絕有意願來桃園服務的優秀青年，桃園民眾應也不願樂見。當然，羅智強必須在宣布參選意願後，應立刻將戶籍遷入桃園，而成為桃園的「在地人」，這既是誠意，也是對桃園選民的尊重，更才有正當性參與接著而來的初選或民調。

國民黨長久以來經常迴避「初選」，總是想以便宜行事的「民調」來推舉候選人。在有多位參選人的情形下，「初選」有很多好處：首先，可以讓社會大眾更深刻地認識參選人，而不只得憑藉模糊印象而接受民調，這是對選民的尊重；其次，可以公平地讓每位參選人都有機會在平等的基礎上進行對比，這是對參選者的尊重；第三、可以把選舉的焦點從政治八掛轉移到正面的政策辯論上，這對於提升目前國民黨不佳的社會形象然有益，也是是對政黨政治的尊重，這一點對現階段的國民黨尤為重要。

不論在不經過「民調」或「初選」，或經過「初選」已經產生的候選人之後，黨主席是否仍然最後還要「徵召」其他人，這就進入「政治層面」的問題，不在本文討論了。

既然已經沒有防範於未然，當羅智強公開宣布參選市長後，純民調已不是可杜悠悠眾口的選項了。要否「初選」或者擺明「徵召」是唯二的兩個選擇。「徵召」可避免議題再燃燒，但必然也有會有人不服。「初選」是亡羊補牢，補網得魚的最佳選擇；也是不僅能解決問題，更可為國民黨提升社會形象的唯一選擇。

（作者為孫文學校總校長）