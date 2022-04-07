Omicron變種病毒株來勢洶洶、台灣新冠肺炎疫情再起，疫情不僅還沒達到高峰，更有許多學校是這波疫情的受害者，全國已有14縣市、超過100所學校因為疫情停課。隨著確診者不斷增加，許多隱形傳播鏈未被發現，民眾間瀰漫著一如去年年中時的低迷氛圍。

這波疫情來的又快又急，民眾也還來不及理解蘇貞昌的「新台灣模式」，為求穩固民心，蔡英文親上火線定調「重症求清零、有效管控輕症」，對照指揮中心公布的放寬居家隔離措施也表明了政府目前的防疫路線趨近於「與疫情共存」。

實際上，中央政府已陷入防疫路線進退失據、與地方無法連結的窘境。自2019年底疫情開始傳入台灣以來，指揮中心選擇的路線即是大陸的「動態清零」，拜台灣地理環境條件所賜收到極大成效，民進黨在政治上可謂名利雙收，指揮官陳時中更從政治素人一躍成為進攻台北市長的活棋，即使疫苗採購荒腔走板，也不致有太大傷害。但想不到的是當民眾還沒習慣「新台灣模式」時，新爆發的疫情就已讓中央步調混亂、反應不及！

首先在疫調匡列上，就出現中央與地方、地方與地方間連結的問題，台北竟有某銀行辦公室員工確診，同辦公室的人員過3天才收到匡列隔離通知。疫調與匡列、隔離混亂不堪，所謂的疫情黑數及可能傳播鏈不就潛藏在這樣的疏忽與遺漏中嗎？若中央與地方只剩推諉與口水，疫情防控如何到位？

再者，為了合理化寬鬆措施，陳時中在每日記者，一改過去的公布慣例，特別強調輕症及無症狀比例均達99%以上，希望讓民眾安心。問題是之前民進黨才自豪「動態清零」，現在又不敢直接走向「疫情共存」。防疫政策進退失據，民眾對於染疫者早已隱隱形成「獵巫」心態，自豪清零的是民進黨政府，動態共存的也是民進黨政府，前後落差之大，無怪乎給人「政治防疫」的質疑！

從基隆「類普篩」到「愛心篩檢」，再到現在的「類共存」，民進黨的「類」文化充分顯示施政路線混亂的問題。這麼「類」的政府，又如何帶領台灣突破現有困境？

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