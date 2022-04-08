●1945年10月16日諫山春樹令原田全權處理黃金

大概由於前一天艾文思要求日方盡速轉移黃金存放的地點，諫山春樹因而在內部的會議中，當著軍需（Supply Department）主管作了以下的指示：將黃金由台灣銀行運到富田町的警衛庫；交軍需部保管。並決定將這批黃金留在台灣，移交給中方。此事將由原田全權處理；他有權在任何時間提取黃金，軍需部只要留一份他簽字的收據即可放行。這一天的早晨，參謀部令人將8箱黃金存到富田町的的2個大木櫃（6公尺x6公尺x7.5公尺）中，當天原田也在場監督。

根據原田的描述，富田町保管庫非常可能就是現今羅斯福路以東、舟山路旁，台大鹿鳴樓以南的範圍。此處原為直屬總督府的中央農業研究所。據原田說，戰爭末期日軍總部不少單位疏散到富田町。我們從1945.6.1美軍的空照圖可以看到此處沒有受到破壞。1946年4月15日在遣返的作業完成後，安藤利吉和他的屬下是在富田町進用晚餐時遭到逮捕，所以有可能戰後日軍將領都住到那裡去了。（On Tomita Street there is the experimental room of the Botanical Garden , there are many many buildings . Among those many buildings , only one small portion of this spot is the guardhouse on Tomita Street ） （地圖：中研院 GIS，照片：美軍檔案）

艾文思這天又來到參謀部會客室，原田告訴他：黃金已經移到富田町庫房了，一共有8箱。艾文思問他：你看到黃金了嗎？庫房離這有多遠？我要盡快看樣品。原田回答：離這約3英哩（4.8公里），我會趕快去準備樣品。

●1945年10月17日原田開箱初見金幣

艾文思約了原田和鈴木在日軍總部的會客室會面，艾文思問他們：你們陸軍部門真的有黃金嗎？你們是否在和中方開玩笑。原田說我們真的有。艾文思告訴他們：再不拿樣品給他們看，將會太遲了（If we don't hurry up and show it to them, it will be too late ）。

聽到此話後，原田當場打電話給富田町的經理處，令他們送一箱黃金過來。艾文思離開後不久，經理處的小松 （Komatsu）上尉匆匆帶來一箱黃金交給原田，兩人一起打開箱子。木箱的尺寸大約是：18英吋x8英吋x3英吋。裡面裝了500枚金幣；每兩枚用玻璃紙包成一對。開箱後，原田拿了兩枚給鈴木，請他轉交給艾文思；另外自己也拿了兩枚，準備帶回去給參謀本部。之後，原田又把箱子釘牢，鎖進到辦室保的險箱中。

註：根據多名證人的描述：兩枚疊在一起的金幣是用玻璃紙（cellophane）包裝著。金幣的一面比較粗糙，其上鑄有24k/1000的字樣；另一面則鑄有一個中文字。金幣週邊很平滑，這些特徵都和證物吻合。愛隆生在作證時提到：他還記得每一個玻璃紙封包內都有一個小標簽條（tag），上面印有阿拉伯數字。

根據鈴木教授的證詞，這批金幣所用的原料都是來自太平洋戰爭後，日軍在本土及殖民地用低價（100日元／兩）所徵收的黃金。以台灣為例，日本人民幾乎把家中所有的手飾、黃金都主動賤賣給政府，但是台灣人私底下則仍偷偷地留下了一些。所以日本投降以後，台灣除了人民手上還有一些外，幾乎沒有任何黃金。

（以下有關本案中金幣的考證及特徵，係摘錄自戴學文先生刊登於《中國收藏雜誌》的文章）

該款金幣是日軍委託大阪造幣局所制造，每枚直徑30mm，厚度2mm，重量31.25公克（1兩*）。「24K」，作為成色標記「24 Karat」的簡稱，而「1000」所傳達的訊息，正是每枚都是精準的一整兩之意。該金幣周邊突出，欠缺一般金幣所具備的鋸齒邊**。

*1兩=31.25公克。由於本案的證人原田當初敘述金幣來源時，寫下了每枚重30公克的文字，因而，無論本案的起訴書、中央社的新文稿以及事後省政府相關公文，都援用此一數字；每枚金幣實際重量是31.25公克。

**同愛隆生描述：金幣周邊很平滑。

事情發展到此，艾文思的貪念已定。在下面的章節中，我們將根據檢方證人的證詞，把被告作案的經過拚兜起來。這些證人的說詞之間有相當的一致性（consistency）及邏輯性。當然由於記憶的不同，在某些細節上難免會有一些差異，但是這都不影響情節的真實性。然而被告的律師就是抓住一些細節的差異，質疑檢方證人的可性度。

●1945年10月17日初獲樣品

這天鈴木獨自一人將兩枚金幣送到艾文思住宿的（迪化街）永樂旅館。收到樣品後，艾文思告訴鈴木：會交給中方。

當天，艾文思就拿了一個皮箱來到日軍總部的會客室交給原田，並囑咐他：裝滿金幣後於明日依指定的時間送到旅館來。此時原田懇求艾文思將8箱金幣全部提走，但艾文思卻說：我已經和中方接洽過了，中方要求一次只收一箱，你就按照著我的話去做。原田聽完後就說：好吧！既然是中方的決定，我就照辦。

●1945年10月18日原田交運第一箱金幣

艾文思離開後，原田依照指示，開始小心翼翼地將496枚金幣裝到手提箱內。此時，不少參謀室的軍官及士兵都在旁觀看，其中也包括了鈴木；當時他正巧經過，看到了這難得一見的一幕。數小時後，原田大功告成，並要求鈴木陪同他一起到永樂旅館。兩人帶著沉甸甸的皮箱 （15公斤），坐著參謀長的座車，大概只費了5分鐘便來到旅館。

他們在一樓的會客室等候艾文思。見面後，原田又一本正經的將金幣的來源重新敘述了一遍，並且告訴艾文思：參謀總部最後的決定是將這批黃金移交給中方。原田也提到：目前已經有不少的日本軍官經手過這件案子。

接著，他要求陪伴艾文思一同前去，艾文思不屑的反問：陪我去那？原田回答：去見中國當局。艾文思說：不必了！他的說法是：中國當局是不會和低階的日本軍官見面的。

接著，原田要求艾文思至少能幫他要到一張中方開的收據，艾文思卻說：中國當局即將沒收（confiscate）日軍全部的財產，他不能確定中方會給沒收的財產開一張收據。不過放心，艾文思緊接著說，我會和中方討論此事，我也會負一切的責任。最後，原田只好無奈的要求艾文思在三人面前將金幣的數量清點一次，沒想到艾文思竟然回答：既然你已經點過了，那我就不需要再點一遍。

原田回到總部後，將全部的經過報告給上級。

●1945年10月19日艾文思應邀到基隆盤點煤礦

艾文思應長官公署工礦處包可永處長之請，到基隆去盤點、移交了17萬8000噸的煤，一直到晚上8點鐘才回到台北。

艾文思在審判中宣稱：在基隆移交煤礦庫存的過程中，美國總統私人代表洛克也在場。而且洛克和他私下的交流，給了他很大的啟示。

但洛克是1945年10月24日才來到台北，其後在台北4天期間，也到過基隆。但作者認為他是去看基隆港損害的情形；因為洛氏當時心中最關心的事，大概是外援物資如何能在短時間內運進台灣。艾文思在庭上曾經好幾次將大人物和他的工作連在一起，以彰顯他的重要性。

註：

接收工作非常的繁瑣，並按時知會盟軍

據負責接收工礦事業的嚴演存博士（負責工業科、職業科、企業整備科）回憶：

「初期接收時需要整理的檔案十分多。在此工作中，我經常找總督府礦工局工業科課長林吉一來，詢問若干問題，彼此用英文交談。林吉一的英文很差，帶了一本小字典，不斷地查。我整理這些資料後，用英文寫了一篇摘要報告；包可永先生（工礦處長）大約以此轉送盟軍。當時台灣接收工作是盟軍整體接收工作之一部分。」（盟軍在日本所沒收的機械、船艦、貴重金屬，甚至鑽石，也是由東京盟總統籌按比例分配給各國。）

嚴演存博士對日人員印象良好

「礦工局工業課是總督府內最大的，有化學系、機械系、紡織系、配給系、庶務系。各系系長分別是佐籐、宇坪善太郎、和田、木下、片山，及吉宏。其中除庶務系吉宏外，均是技師，而且是日本帝大畢業，能力均不錯。例如化學系技師佐籐，於1946年遣返日本後任某大學講師。

在接收工作中，日本人大體而言很合作。遣返日本時，均好好辦移交。同時，中國接收人員對日本人也客客氣氣，並未欺侮他們。1946年日本人被遣送回國時，見到他們在基隆港默默地井然有序的情形，使我對日本人守法的精神，有深刻印象。」（資料來源《嚴演存文集：早年之台灣》）

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】