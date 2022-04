●1945年10月16日諫山春樹令原田全權處理黃金

大概由於前一天艾文思要求日方盡速轉移黃金存放的地點,諫山春樹因而在內部的會議中,當著軍需(Supply Department)主管作了以下的指示:將黃金由台灣銀行運到富田町的警衛庫;交軍需部保管。並決定將這批黃金留在台灣,移交給中方。此事將由原田全權處理;他有權在任何時間提取黃金,軍需部只要留一份他簽字的收據即可放行。這一天的早晨,參謀部令人將8箱黃金存到富田町的的2個大木櫃(6公尺x6公尺x7.5公尺)中,當天原田也在場監督。

根據原田的描述,富田町保管庫非常可能就是現今羅斯福路以東、舟山路旁,台大鹿鳴樓以南的範圍。此處原為直屬總督府的中央農業研究所。據原田說,戰爭末期日軍總部不少單位疏散到富田町。我們從1945.6.1美軍的空照圖可以看到此處沒有受到破壞。1946年4月15日在遣返的作業完成後,安藤利吉和他的屬下是在富田町進用晚餐時遭到逮捕,所以有可能戰後日軍將領都住到那裡去了。(On Tomita Street there is the experimental room of the Botanical Garden , there are many many buildings . Among those many buildings , only one small portion of this spot is the guardhouse on Tomita Street ) (地圖:中研院 GIS,照片:美軍檔案)

艾文思這天又來到參謀部會客室,原田告訴他:黃金已經移到富田町庫房了,一共有8箱。艾文思問他:你看到黃金了嗎?庫房離這有多遠?我要盡快看樣品。原田回答:離這約3英哩(4.8公里),我會趕快去準備樣品。

●1945年10月17日原田開箱初見金幣

艾文思約了原田和鈴木在日軍總部的會客室會面,艾文思問他們:你們陸軍部門真的有黃金嗎?你們是否在和中方開玩笑。原田說我們真的有。艾文思告訴他們:再不拿樣品給他們看,將會太遲了(If we don't hurry up and show it to them, it will be too late )。

聽到此話後,原田當場打電話給富田町的經理處,令他們送一箱黃金過來。艾文思離開後不久,經理處的小松 (Komatsu)上尉匆匆帶來一箱黃金交給原田,兩人一起打開箱子。木箱的尺寸大約是:18英吋x8英吋x3英吋。裡面裝了500枚金幣;每兩枚用玻璃紙包成一對。開箱後,原田拿了兩枚給鈴木,請他轉交給艾文思;另外自己也拿了兩枚,準備帶回去給參謀本部。之後,原田又把箱子釘牢,鎖進到辦室保的險箱中。

註:根據多名證人的描述:兩枚疊在一起的金幣是用玻璃紙(cellophane)包裝著。金幣的一面比較粗糙,其上鑄有24k/1000的字樣;另一面則鑄有一個中文字。金幣週邊很平滑,這些特徵都和證物吻合。愛隆生在作證時提到:他還記得每一個玻璃紙封包內都有一個小標簽條(tag),上面印有阿拉伯數字。

根據鈴木教授的證詞,這批金幣所用的原料都是來自太平洋戰爭後,日軍在本土及殖民地用低價(100日元/兩)所徵收的黃金。以台灣為例,日本人民幾乎把家中所有的手飾、黃金都主動賤賣給政府,但是台灣人私底下則仍偷偷地留下了一些。所以日本投降以後,台灣除了人民手上還有一些外,幾乎沒有任何黃金。

(以下有關本案中金幣的考證及特徵,係摘錄自戴學文先生刊登於《中國收藏雜誌》的文章)

該款金幣是日軍委託大阪造幣局所制造,每枚直徑30mm,厚度2mm,重量31.25公克(1兩*)。「24K」,作為成色標記「24 Karat」的簡稱,而「1000」所傳達的訊息,正是每枚都是精準的一整兩之意。該金幣周邊突出,欠缺一般金幣所具備的鋸齒邊**。

*1兩=31.25公克。由於本案的證人原田當初敘述金幣來源時,寫下了每枚重30公克的文字,因而,無論本案的起訴書、中央社的新文稿以及事後省政府相關公文,都援用此一數字;每枚金幣實際重量是31.25公克。

**同愛隆生描述:金幣周邊很平滑。

事情發展到此,艾文思的貪念已定。在下面的章節中,我們將根據檢方證人的證詞,把被告作案的經過拚兜起來。這些證人的說詞之間有相當的一致性(consistency)及邏輯性。當然由於記憶的不同,在某些細節上難免會有一些差異,但是這都不影響情節的真實性。然而被告的律師就是抓住一些細節的差異,質疑檢方證人的可性度。

●1945年10月17日初獲樣品

這天鈴木獨自一人將兩枚金幣送到艾文思住宿的(迪化街)永樂旅館。收到樣品後,艾文思告訴鈴木:會交給中方。

當天,艾文思就拿了一個皮箱來到日軍總部的會客室交給原田,並囑咐他:裝滿金幣後於明日依指定的時間送到旅館來。此時原田懇求艾文思將8箱金幣全部提走,但艾文思卻說:我已經和中方接洽過了,中方要求一次只收一箱,你就按照著我的話去做。原田聽完後就說:好吧!既然是中方的決定,我就照辦。

●1945年10月18日原田交運第一箱金幣

艾文思離開後,原田依照指示,開始小心翼翼地將496枚金幣裝到手提箱內。此時,不少參謀室的軍官及士兵都在旁觀看,其中也包括了鈴木;當時他正巧經過,看到了這難得一見的一幕。數小時後,原田大功告成,並要求鈴木陪同他一起到永樂旅館。兩人帶著沉甸甸的皮箱 (15公斤),坐著參謀長的座車,大概只費了5分鐘便來到旅館。

他們在一樓的會客室等候艾文思。見面後,原田又一本正經的將金幣的來源重新敘述了一遍,並且告訴艾文思:參謀總部最後的決定是將這批黃金移交給中方。原田也提到:目前已經有不少的日本軍官經手過這件案子。

接著,他要求陪伴艾文思一同前去,艾文思不屑的反問:陪我去那?原田回答:去見中國當局。艾文思說:不必了!他的說法是:中國當局是不會和低階的日本軍官見面的。

接著,原田要求艾文思至少能幫他要到一張中方開的收據,艾文思卻說:中國當局即將沒收(confiscate)日軍全部的財產,他不能確定中方會給沒收的財產開一張收據。不過放心,艾文思緊接著說,我會和中方討論此事,我也會負一切的責任。最後,原田只好無奈的要求艾文思在三人面前將金幣的數量清點一次,沒想到艾文思竟然回答:既然你已經點過了,那我就不需要再點一遍。

原田回到總部後,將全部的經過報告給上級。

●1945年10月19日艾文思應邀到基隆盤點煤礦

艾文思應長官公署工礦處包可永處長之請,到基隆去盤點、移交了17萬8000噸的煤,一直到晚上8點鐘才回到台北。

艾文思在審判中宣稱:在基隆移交煤礦庫存的過程中,美國總統私人代表洛克也在場。而且洛克和他私下的交流,給了他很大的啟示。

但洛克是1945年10月24日才來到台北,其後在台北4天期間,也到過基隆。但作者認為他是去看基隆港損害的情形;因為洛氏當時心中最關心的事,大概是外援物資如何能在短時間內運進台灣。艾文思在庭上曾經好幾次將大人物和他的工作連在一起,以彰顯他的重要性。

註:

接收工作非常的繁瑣,並按時知會盟軍

據負責接收工礦事業的嚴演存博士(負責工業科、職業科、企業整備科)回憶:

「初期接收時需要整理的檔案十分多。在此工作中,我經常找總督府礦工局工業科課長林吉一來,詢問若干問題,彼此用英文交談。林吉一的英文很差,帶了一本小字典,不斷地查。我整理這些資料後,用英文寫了一篇摘要報告;包可永先生(工礦處長)大約以此轉送盟軍。當時台灣接收工作是盟軍整體接收工作之一部分。」(盟軍在日本所沒收的機械、船艦、貴重金屬,甚至鑽石,也是由東京盟總統籌按比例分配給各國。)

嚴演存博士對日人員印象良好

「礦工局工業課是總督府內最大的,有化學系、機械系、紡織系、配給系、庶務系。各系系長分別是佐籐、宇坪善太郎、和田、木下、片山,及吉宏。其中除庶務系吉宏外,均是技師,而且是日本帝大畢業,能力均不錯。例如化學系技師佐籐,於1946年遣返日本後任某大學講師。

在接收工作中,日本人大體而言很合作。遣返日本時,均好好辦移交。同時,中國接收人員對日本人也客客氣氣,並未欺侮他們。1946年日本人被遣送回國時,見到他們在基隆港默默地井然有序的情形,使我對日本人守法的精神,有深刻印象。」(資料來源《嚴演存文集:早年之台灣》)

