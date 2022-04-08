大陸00後年輕爸媽往往都會依賴父母幫忙買房買車，並需要長輩幫忙帶孩子。。（示意圖／Shutterstock）

當90後還在網路上單身求偶時，一些00後已經在現實中結婚生娃。

她們大多都沒有經過複雜的思想鬥爭，發現懷孕了就生下，22歲大二在讀的孫冰冰，目前已經是5個月大的女寶的媽媽。

生娃養娃的經濟壓力則由父母幫襯。這一屆年輕爸媽，從懷孕到生育，不再是小家庭的單打獨鬥，長輩介入成為常態。2000年出生的于曉璐認為，「感覺這一代的婆婆都挺心疼媳婦的，這也是我敢這麼早結婚生子的原因。」

這些00後年輕爸媽往往都會依賴父母幫忙買房買車，並需要長輩幫忙帶孩子。

然而，父母的支援不可能面面俱到。面對繁複的生活細節，00後在一些事情上總得親力親為。21歲的趙雨晴，大專畢業後就過上了家庭主婦的生活，她的一天從做輔食開始，餵過飯後，還要訓練孩子說話發音、換紙尿褲、收拾家務……直到晚上11點孩子睡下以後，才有了一絲自己的時間。

不止是照顧孩子，年輕媽媽要考慮的問題還有很多，如自我提升，努力賺錢，盡量避免與社會脫節……這屆00後並不願做全職媽媽。

準媽媽于曉璐有一份穩定的倉管員工作，她計劃在生育時休產假；趙雨晴有空就會做微商；孫冰冰則在籌備自己的抖音自媒體，目前已經有了1萬粉絲。

這些步入結婚生子新階段的00後，在生活中又有著怎樣的幸福與煩惱？字母榜與5位已為人母或「准媽媽」的00後聊了聊，以下是她們的故事。

（文中孫冰冰、張童童、崔爽、趙雨晴、于曉璐均為化名）

「超快順產，從開始疼到生完只用了一個多小時」

孫冰冰，女，22歲，大二在讀，女孩5個月

我和我老公都是北京人，我們從高中認識後就開始在一起，彼此父母也都熟悉並認可，後來兩家父母合力，給我們全款在北京買了婚房。

去年元旦之前，我發現自己懷孕了。雖然是意外懷孕，但是我爸媽都是比較善良的人，不忍心扼殺小生命，至於養不養得起，用我婆婆原話說就是，「兩個大家庭，還養不起一個小朋友嗎？」

去年10月，孩子出生。生孩子的確疼，不過相比一般媽媽來說，我還算幸運，從開始疼到生娃只用了一個多小時，可能是我身體素質比較好，整個過程比較順利。

我老公目前在餐飲行業創業，在北京開了兩家店。我一天也很忙，既要照顧娃，還要完成大學學業，我在北京一所師範大學讀大二，因之前出國留學的事情耽誤，所以晚了兩年進大學。

我們的婚房還在裝修中，現在住在婆婆家裡，等什麼時候要上課了再去學校。照顧寶寶上，婆婆會幫我分擔一些，婆婆人非常好，她會主動問我錢夠不夠花，定期給我打錢，畢竟我還沒有工作，也沒能力給孩子特別好的經濟條件。

可能每個孩子不一樣，我們家孩子出生之後每天覺就特別多，晚上基本也不怎麼醒，不會特別折騰我。

從外表上看，我絕不像一個生過孩子的媽媽，不過孩子的確已經成了我的重心，我現在不光是惦記著自己的學習，還要操心她的教育，雖然她才幾個月大，但我已經籌備給她上早教課了。

我也有事業心，不會做全職媽媽，現在在嘗試做自媒體，抖音有了1萬粉絲，帶了點貨，雖然收入不算多，起碼也在賺錢。

「日本制度很人性化，生娃還算安心」

張童童，女，22歲，正在找工作，女孩3個月

我是大連人，高中畢業後，我來日本念大學，在日本語言學校認識了我老公，他比我大五歲。我們在日本租房住，一個月5000元（人民幣）房租，再加上養娃等成本，一個月大概有1萬3的支出。

我老公去年畢業，今年才正式工作，我又是去年意外懷孕，兩個人當時都沒工作，就是靠著家裡的經濟支持，加上老公課外的一些兼職收入過活，那段時間過得很艱難。

但我不會後悔生孩子。我和我老公都是樂觀主義者，都是走一步看一步的心態，而且無論生不生孩子，經濟壓力一直都有，生孩子之前，還要操心學費、生活雜費等。

現在哪怕生活壓力再大，起碼日子已經有了盼頭。

現在除了老公的工作收入，日本這邊還有相應生育補助，我現在每個月可以領到900元人民幣補助。

今年4月，我把孩子送到日本的保育園，感覺老師照顧的比我還好，吃的也比在家好，而且這裡的制度很人性化，孩子如果大於1歲，可以在園裡待到晚上7點，也就是上班族父母下班時間，週六也可以把孩子送去。

保育園會根據家長的收入來計費，比如我們去年沒收入，保育園也沒有收費。但進保育園有個條件：父母二人必須有工作，我當時填的是「正在找工作」狀態，保育園會給你三個月的時間，只要你在期限內找到工作，孩子就可以繼續上學。

所以我現在打算找工作。在日本找工作不算難，已婚已育的身份對我找工作沒有特別影響，因為日本人的觀念中，有孩子也不影響敬業工作，而且工作時間上也很自由，有些工種你可以選擇自己的上下班時間。

現在，娘家和婆家都在國內，由於疫情原因，他們來不了日本，會時不時給我寄些母嬰用品，也會定期遠程視頻看寶寶。

我認為夫妻在家庭的責任是平等的，無論有無收入，兩人都有義務照顧孩子。白天我一個人帶寶寶，晚上如果寶寶哭鬧，我在睡覺，都是我老公起來沖奶粉餵她。

生孩之後，我的身體也出現明顯變化。現在脫髮嚴重，每天起床照鏡子，明顯發現髮際線後移。家裡的地，上午吸完下午又是一堆頭髮，而且妊娠紋也很深，我專門在網上買了幾瓶去紋精油，每天抹好幾遍，也不見好轉，甚至晚期可能更嚴重，就像一個個蛆趴在你的肚子上。

「一看到生孩子的床，身體都會控制不住的顫抖」

崔爽，女，21歲，全職媽媽，男孩1歲

我和我老公從小學就認識了，後來我高中輟學外出打工，做一些零碎的活兒，孩子意外懷上後，我跟對像商量後決定先生下來。

生孩子的過程並不算順利，還在孕期體檢時，我在12周去醫院做NT（頸後透明帶掃瞄）沒過，醫生告訴我們要有心理準備，寶寶染色體可能異常，生下來有一定概率出現畸形，讓我們準備流產。

聽到這個噩耗，當時我和我老公都忍不住哭了：實在想不到，怎麼這樣的事會落到我頭上？我老公不甘心，讓醫生給我復檢，我去做了無創手術，一個月出結果。

等待結果的那個月我的臉都是蠟黃色，每天都毫無精神，還好最後結果是正常，虛驚一場。

我在要生的那天也發生了一些意外，當時羊水破了去醫院，宮縮疼了30多個小時，結果因為趕的時間很不巧，前面還有3個孩子在排隊。

我在待產室等著，老公一直在身邊陪著我，後來手術時，順產撕裂痛得我呲牙咧嘴，他還在窗戶外面喊護士給我打無痛。

現在回想生產的時候還有陰影，在短視頻平台上一看到生孩子的床，我的身體都會控制不住的顫抖。

我和我老公都是農村人，現在還住在村裡。為了照顧我們母子倆，他把之前的活推了，等孩子大點他再準備找工作。

他是個很稱職的奶爸，照顧孩子也很細心，每次孩子哭鬧他都會主動去哄抱，還會積極做養娃攻略，而不是都推給我，我覺得他對於爸爸的角色，做得比我身邊所有男生都好。

周邊有些親戚鄰居們覺得我還是個寶寶，根本不會照顧孩子，我父母一開始也比較操心，會念叨我怎麼去管，但後來他們發現我做的不錯，也不會過度插手了。

現在的年輕人都想要陪伴感，有的人是貓貓狗狗，而對我來說，孩子就是最好的陪伴。

「生孩子很複雜，不僅是生理疼，還要面對人情世故」

趙雨晴，女，21歲，微商，女孩7個月

我沒讀大學，老公是初中同學，後來意外懷孕，在我發現試紙上出現兩道槓以後，就有了想把她生下來的打算。

當時想法很簡單，覺得有個小生命挺好，沒想到生孩子這麼複雜，不僅是生理上的痛苦，還要面對複雜的人際關係。

我在懷孕前，因為要不要打無痛跟我老公家人吵了一架，婆婆覺得無痛對孩子不好，但我想打無痛，最後還是沒打。

生完寶寶後，在一些育兒理念上，我跟婆婆的觀念也不一致，比如孩子哭鬧，婆婆就覺得是沒吃飽，實際上我十分鐘前剛餵過一次奶；再比如，給孩子用的奶瓶、器具等，我都會好好清洗，用開水消毒，而婆婆就覺得沒必要。我知道婆婆也是為了孩子好，一般也不會跟她多計較。

我家孩子粘人，剛出生的幾周，需要時刻看著她，一會兒不管就會哭個不停，我只能寸步不離守在她身邊，如果我媽或婆婆不在身邊，別人想給我打電話，我都很難接。平時自己更沒空出去逛街吃飯，跟我之前的閨蜜聯繫越來越少，社交範圍肉眼可見地變窄。

說老實話，我現在有點後悔生孩子，因為帶孩子真的太累了，從生理到心理都很累。

我有過一段時間的產後狂躁，很容易情緒化，比如看到地上有髒東西，就會忍不住想吼人，老公說我像變了一個人。回娘家時，我跟我媽也因為一些小事吵過幾次架，過去的我，性情完全不是這樣的。

現在我在老家縣城，開始試著在抖音上開了一個賣貨賬號，也在朋友圈裡做微商，賣點親子產品。

寶媽的盡頭是微商。沒辦法，畢竟養娃需要開支，現在我對象是賺錢主力，我不希望所有壓力都讓他一個人來，等孩子大一點，我也會出來找工作，不會當全職媽媽。

「婆婆喊我多吃水果，老公還會偷偷開車帶我吃燒烤」

于曉璐，女，22歲，工廠倉管員，現懷孕3個月

我是四川人，老公是我的高中校友、大學校友兼現同事，我們領證前談了6年戀愛。

在大學同學裡，我算是結婚最早的，在我的人生規劃裡，畢業參加工作，再順理成章結婚生子，一切剛剛好。

對像家裡條件不錯，在當地有兩套房子，我和公公婆婆住在一起，他們人很好，婆婆40多歲，平時做飯洗衣等家務都是她和公公做。

我們要孩子本身就在計劃之內，沒有避孕。我懷孕的事，家裡人也很支持，因為我專科畢業以後有穩定的工作，沒讓他們太過操心，畢業後經過面試進入當地一家電池工廠做倉管員。雖然是工廠，但我覺得環境比想像中的要好很多，產假半年，到時候我安心在家生孩，還能拿著3000元一個月的底薪。

現在很多年輕人不願意進廠上班，我一開始也有些恐懼，不過來了之後才發現，工廠的確比外面很多公司要舒服，工資高、福利好、包吃包住，每個月扣完五險一金到手有7000元左右，對於我這樣剛畢業的專科生來說已經很不錯了。

現在懷孕3個月，孕吐過了，我身體還沒有太多明顯變化，只是每天胸有點脹痛，好在現在的工作也不算累，每天就是去倉庫轉一圈，看看物料夠不夠用，不夠就叫人送，其餘時間都是在工位上坐著。

婆婆下班之後經常會給我買水果，說我多吃水果，以後娃兒白淨，嚴格管控我飲食，不准我亂吃東西，但我老公會偷偷開車帶我出去吃燒烤。（邢思遠）

（本文來源：「字母榜」公眾號）