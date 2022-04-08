人最怕的就是當別人凱子爹，偏偏，台灣當得甘之如飴。

台灣為了展現對烏克蘭的支持，日前已捐獻9億4千萬給烏克蘭，但烏克蘭連聲謝都沒有；令人聯想到當初台灣捐獻歐洲各國多少口罩，對方也是連個國家名稱都不提。台灣老百姓的納稅錢就這樣白花花地丟進水裡。

捐那麼多錢總可以邀請烏克蘭總統澤倫斯基跟台灣進行個視訊演講吧？立法院長游錫堃卻表示，這樣不太好，很可能會造成中共更有理由支持俄羅斯。連試都沒試怎曉得會有這樣結果？還真會給自己找下台階。

瞧瞧離台灣不遠的日本，才不過捐贈烏克蘭20億日圓（約新台幣5億元）善款，澤倫斯基就向日本議會發表演說，並表示日本是亞洲第一個對俄方祭出制裁的國家，最後還用日文向日本道謝：｢願榮光歸烏克蘭，願榮光歸日本」。

看在台灣老百姓眼裡是啥滋味？拿熱臉去貼人家冷屁股。澤倫斯基目前已先後在英國、加拿大、美國、德國及以色列等發表視訊演說，接日本之後，下面就是韓國，而台灣呢？台灣呢？讓澤倫斯基對台灣說聲「謝謝」很難麼？

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