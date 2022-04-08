圖為俄軍坦克開入烏克蘭頓巴斯（Donbas）的資料畫面。（達志圖庫／TGP）

4月6日俄新社報導，俄軍開始撤出烏克蘭基輔地區。在俄烏戰爭之初，大家普遍認為戰爭將以極快的速度結束，現在猛然發現，原來普丁根本就不打算速戰速決，而是以有限消耗戰達到烏克蘭非軍事化、去納粹化、烏東獨立的目標。

俄羅斯本身的經濟條件不容許它進行一場大規模的閃擊戰，長期性消耗戰更不可能，有限消耗戰變成普丁的最佳選項。

有三個城市值得關注：基輔、馬里烏波爾、敖德薩。許多城市（除了馬里烏波爾）俄軍則圍而不攻，至少沒有發起大規模攻勢，其目的在牽制並圍困在烏東地區的5萬多烏軍，使其不至干擾俄軍消滅烏克蘭軍工產業的行動。

現在從基輔撤軍，表示俄軍戰略向烏東地區收縮。我們可以理解，俄軍在團團圍住基輔時所採取的行動：消滅烏克蘭的軍工產業。

圍困基輔只是吸引國際的目光，讓大家誤以為俄軍會進入基輔，其實是消滅基輔附近的軍工產業和重要軍事設施才是真的，例如日托米爾裝甲車輛廠、利沃夫戰機修理廠、阿爾喬姆飛彈廠、建造Mig-29的安東諾夫設計局。

其中還包括了烏東地區哈爾科夫的馬雷舍夫戰車製造廠，及在敖德薩不遠處的尼古拉耶夫造船廠和公社造船廠。經過數輪猛攻，基本上俄軍已經毀了烏克蘭的軍工產業。烏克蘭非軍事化的目標算是完成，可以從基輔撤軍了。

剩下兩個城市：敖德薩、馬里烏波爾。亞速營的大本營在馬里烏波爾，去納粹化的目標就是要消滅亞速營，俄軍在這裡志在必得。進展緩慢的原因有許多說法，其中之一是俄軍要活捉亞速營領導和西方志願者，是一棟樓一棟樓打的慘烈。

更何況，馬里烏波爾橫亙在頓涅茨克和克里米亞之間，烏東地區和克里米亞的連續性被馬里烏波爾切斷，無論如何必須得到這個城市。預期不久，俄軍即可拿下該市。

最為惴惴不安的就是敖德薩。二戰期間敖德薩曾經是烏克蘭軍和納粹軍的絞肉機，城內建設了許多地堡，在蘇聯時期又大力整建，整個城市成為抵抗外敵的堡壘。

一旦俄軍攻下馬里烏波爾，下一個針對的很可能就是敖德薩，攻下敖德薩，可使烏克蘭徹頭徹尾變成一個內陸國家。但基於有限消耗戰原則，若正面強攻敖德薩，損失必然比馬里烏波爾還要慘重，事實上，俄軍根本消耗不起，也可能再度採取圍而不攻的態勢，轉攻其它烏東城市。

在最不幸的情形之下，敖德薩可能變成俄羅斯以戰逼和的工具。對於在烏東地區其他城市內的烏軍，俄軍可能以制導武器直接攻擊烏軍，逐漸減少烏克蘭的談判籌碼。

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