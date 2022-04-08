2022年對台工作會議於1月25日召開，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議，並發表講話指出：「要發揚鬥爭精神，堅決遏制『台獨』挑釁和外部勢力干涉，築牢反『獨』促統強大陣線。」這是大陸繼2021年對台工作會議首次提出「發揚鬥爭精神」新論述以後，再次對其加以強調。儘管大陸一直與「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力進行著鬥爭，且大陸在不同場合、不同文件中都表示要堅決反對「台獨」行徑和外部勢力干涉，但在高規格的年度對台工作會議上連續兩次公開強調要「發揚鬥爭精神」，這是以前未曾有過的情形。

那麼，中央為何在近兩年的對台工作會議上連續強調發揚鬥爭精神？其背景和目的是什麼？跟誰鬥爭？怎樣鬥爭？強調發揚鬥爭精神向外界釋放了什麼信號？這又是否意味著大陸放棄了兩岸關係和平發展及和平統一政策？基於嘗試回答以上問題，本文特做如下分析，並就其中一些模糊或錯誤認知作出澄清。

一、提出涉台鬥爭新論述的背景和原因

近兩年的對台工作會議之所以強調涉台鬥爭的新論述，實際上是基於當前複雜的政治背景。從島內來看，主要是「台獨」勢力的挑釁日趨加劇；從國際上看，主要是外部勢力干涉台海問題的力度增大。而且，島內「台獨」勢力和外部干涉勢力已成相互勾連之勢，致使台海局勢日趨複雜嚴峻、兩岸敵意仍在不斷螺旋攀升，這也使得兩岸關係的不確定性、不穩定性驟增。

（一）島內「台獨」勢力挑釁

回顧歷史，不難發現，目前兩岸關係正處於自1987年兩岸開啟互動以來的「最低谷」，主要表現在：

其一，「台獨」與反「台獨」鬥爭的激烈程度前所未有。從台灣角度看，島內「台獨」活動空前猖獗。自2021年1月1日至今，蔡英文當局推動了一系列「台獨」舉措。從國際角度看，美國頻繁打「台灣牌」，通過支持「台獨」來牽制中國崛起和發展。對於不觸碰大陸「紅線」的所有「台獨」活動，美國都不予反對，甚至還縱容和支持。面對「台獨」勢力的步步緊逼，大陸綜合運用政治、經濟、軍事、外交、輿論等多種手段，全面開展反對和遏制「台獨」的鬥爭。

其二，兩岸的軍事緊張程度前所未有。大陸軍方通過繞島航行、進入台灣西南空域、涉台軍演、越過所謂「海峽中線」等實際行動向「台獨」勢力發出警告：倘若膽敢製造「台獨」重大事變，大陸將不惜一切代價，堅決徹底地予以打擊。從近一年看，大陸在軍事震懾「台獨」方面的動作，其頻次和力度都是空前的。例如，2021年1月1日至2022年2月11日間，解放軍對台灣西南空域實現了「常態化巡航」，大陸軍機已經累計進入該空域267天，共1122架次。

其三，兩岸在國際場域的交鋒空前激烈。針對民進黨當局參與國際組織的謀「獨」企圖，大陸不會給「台獨」預留任何空隙，堅決予以遏制和打擊。台灣當局在擴大「國際活動空間」的圖謀被粉碎後，便「甩鍋」給大陸，故意煽動兩岸對立，激發台灣民眾對大陸的仇視和不滿，致使島內對抗大陸的民粹主義情緒持續發酵。

其四，兩岸關係與區域、國際局勢交織疊加。台海局勢與中美戰略對抗、亞太秩序變化、世界秩序變化等交織疊加，以及東海、台海、南海的三海聯動及其共振效應，亦使兩岸關係更加複雜化、更具不確定性。

其五，兩岸民眾的對抗情緒進一步加劇。從島內民調看，台灣民眾對大陸的負面情緒越來越嚴重，肆意詆毀、攻擊大陸的現象廣泛存在。與此同時，近些年大陸民眾的民族主義情緒持續高漲，對「台獨」越來越沒有耐心，武統聲浪與日俱增，這在大陸網絡上一目瞭然。兩岸民眾在網絡上的相互攻擊、謾罵日盛，表明兩岸民眾的對立情緒達到前所未有的程度。

就2022年及未來幾年內島內「台獨」活動的趨勢而言，筆者認為，兩岸關係存在繼續惡化的可能性，除了由於上述存在的五個緊張現象在短期內不可能得以緩解之外，還基於以下兩個原因：其一，2022年下半年恰逢台灣地區「九合一」選舉，「台獨」勢力一定會打「拒統保台」牌，煽動仇視大陸的情緒，製造兩岸對抗。其二，伴隨著中美戰略對抗的加劇，外部勢力干涉台灣問題的力度會繼續增大，這會使「台獨」氣焰更加囂張，台海局勢的風險也會隨之增加。

（二）外部勢力無理干涉

外部勢力插手干涉台海問題，進一步加劇了台海局勢的複雜性。為遏制中國發展和崛起，美國近幾年持續打「台灣牌」，先後通過一系列涉台法案，提升美台關係，縱容和支持「台獨」活動。美台在軍事、政治、安全、「實質邦交」等領域的互動達到了一個新高度。除了對台軍售之外，美國軍艦還反覆到南海、台灣海峽水域進行挑釁。不僅如此，美國還拉攏盟友介入台海問題。譬如，拉攏日本、澳大利亞、法國、丹麥、立陶宛、捷克等打「台灣牌」。美國盟友支持台灣參與國際活動，部分舉措雖然不能簡單地將其歸於支持「台獨」，但在兩岸對抗情勢下，支持台灣參與某些國際組織，等同於給「台獨」撐腰打氣，在客觀上起到了支持「台獨」的效果。為說明問題起見，筆者將自2021年1月1日至今，外部勢力干涉台海問題的主要行徑匯總列表如下。

表格：外部勢力干涉台海問題的主要行徑一覽表（2021.1.1-2022.2.10）

2022年2月8日

美國國務院當地時間7日宣佈，批准對台出售價值1億美元、為期5年的「愛國者」系統工程勤務計劃，這是美國總統拜登去年1月底上任以來第2次對台軍售。

2022年2月3日

美國跨黨派國會議員分別在眾參兩院提出法案，要求美國政府就「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」一事展開討論。

2021年12月1日

愛爾蘭參議院12月1日通過涉台決議，稱愛爾蘭不想看到中國通過武力統一台灣。決議內容中有5項條文與台灣有關，包括呼籲愛爾蘭政府持續堅定支持台灣的政治自由、重申反對以武力解決兩岸分歧等。

2021年12月1日

日本前首相安倍晉三聲稱「台灣在印度太平洋地區的存在，符合日本和世界的利益」，並聲稱「台灣有事，等同於日美同盟有事」。

2021年11月10日

布林肯在《紐約時報》主辦的論壇上被問及，在中國發動對台灣的攻擊時，美國是否會協防台灣？其聲稱：「我們堅決反對任何國家採取單方面行動，以武力破壞現狀。我們會依照《台灣關係法》作出的長期承諾，將確保台灣有能力自衛。」

2021年11月4日

歐洲議會代表團與台當局領導人蔡英文會面時稱「台灣並不孤單」「歐洲會與台灣站在同一陣線」，希望建立更牢固的「歐盟台灣夥伴關係」。

2021年10月26日

美國國務卿布林肯呼籲所有聯合國會員國支持台灣「有力、有意義地參與整個聯合國系統」；布林肯在聲明中說，台灣被排除在聯合國論壇之外，「破壞了聯合國及其相關機構的重要工作，所有這些機構都可從其貢獻中受益匪淺」。

2021年10月6日

法國前國防部長李察（Alain Richard）於2021年10月初以法國參議院友台小組主席身份，率領四名法國跨黨派參議員「訪問」台灣。

2021年9月1日

歐洲議會外交委員會表決通過首個「歐盟—台灣政治關係與合作」報告，該報告稱，歐洲議會關切「中國軍事威脅台灣」，敦促「中國停止任何破壞台海穩定的活動」。

2021年8月27日

美國第七艦隊伯克級導彈驅逐艦吉德號（USS Kidd DDG-100）與海岸防衛隊傳奇級國安巡防艦門羅號（USCGC Munro WMSL-755）於27日通過台灣海峽。

2021年8月4日

美國國務院於美東時間4日批准出售40門M109A6自走炮（新型155公厘火炮及精準彈藥）給台灣，金額約7.5億美元。這是拜登政府上任以來首度對台軍售。

2021年7月13日

日本政府發表的《2021年防衛白皮書》稱「台灣局勢穩定不僅對我們的國家安全很重要，對國際社會的穩定也很重要；日本必須更關注這個問題，並提高警惕。」

2021年7月5日

日本副首相麻生太郎稱，如果「中國攻打台灣」，日本政府將認定這是安全保障相關法所規定的「存亡危機事態」，並可能因此行使受限的集體自衛權。

2021年6月13日

七國集團（G7）發佈與中國對立意味濃厚的公報，強調所謂維護台灣海峽和平與穩定的重要性。

2021年5月27日

歐盟與日本以視頻連線方式舉行歐日峰會，會後發佈的聯合聲明呼籲保持台灣海峽和平與穩定。聯合聲明中說：「我們強調台灣海峽兩岸和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。」

2021年5月18日

美國第七艦隊，伯克級導彈驅逐艦「科蒂斯·威爾伯號」（USS Curtis Wilbur）於18日通過台灣海峽。

2021年5月7日

美國國務卿布林肯呼籲世界衛生組織（WHO）總幹事「立即邀請」台灣以觀察員身份參與世界衛生大會（WHA）。

2021年5月6日

法國參議院通過「台灣參與國際組織工作」，正式成案，鼓噪支持台灣參與世衛組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）與國際刑警組織（INTERPOL）等政府間國際組織。

2021年5月6日

澳大利亞總理莫裡森稱，澳洲政府的對台政策將堅定不變，若「中國大陸武力進攻台灣」，澳大利亞將會履行支援美國及盟友的承諾。

2021年5月6日

七國集團（G7）外長會議發表公報，「首度支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）」。

2021年4月16日

拜登和菅義偉在華盛頓會晤後發表聲明，強調台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。

2021年4月11日

美國國務卿布林肯稱，美國關切北京針對台灣的「侵略性行為」，並警告任何人企圖通過武力改變西太平洋現狀，將犯下「嚴重錯誤」。

由上表可見，外部勢力干涉台海問題的程度日趨嚴重。由於中美兩國之間的結構性矛盾並未得到解決，中美戰略博弈短期內不會停止，中國與外部反華勢力之間的對抗依舊存在。據此不難推斷，2022年外部勢力打「台灣牌」、干涉台海問題、阻止中國崛起復興步伐的力度不僅不會減弱，反而有可能會加強。從2022年來看，本年度內有美國中期選舉，美國兩黨可能會通過炒作反華議題以爭取更多選票，這可能給原本就已經很複雜的台海局勢增添進一步的緊張動盪。況且，今年下半年，大陸將召開黨的二十大，美國可能研判中國大陸為「追求穩定」而不會輕易出「重拳」予以反制，故他們可能會利用這些時間節點來從事冒險挑釁活動，這必會進一步加劇台海地區的風險。

二、提出涉台鬥爭新論述的必要性

在當前台海局勢日趨複雜嚴峻的情勢下，大陸提出涉台鬥爭新論述，強調發揚鬥爭精神，具有很強的現實必要性。具體分析如下：

一是捍衛國家主權、安全和發展利益的需要。大陸之所以提出涉台鬥爭新論述，強調涉台鬥爭的重要性，首先是因為中國的國家主權、安全和發展利益受到了來自「台獨」勢力和外部干涉勢力的嚴重威脅和挑戰，其次是因為一般性的政策措施不足以應對當前日趨複雜嚴峻的台海局勢，否則大陸高層領導不會連續兩年在對台工作會議上強調發揚鬥爭精神。提出涉台鬥爭新論述，就是要求相關部門、機構和人員提高對「台獨」勢力挑釁和外部勢力干涉的危險性的認知，通過發揚鬥爭精神，開展涉台鬥爭實踐，做好應對反「台獨」、反干涉、反介入鬥爭的充足準備。只有如此，才能真正捍衛中國的國家主權和領土完整。

二是隨時應對台海局勢出現危機的需要。就當前局勢而言，外部勢力干涉台灣問題的程度日漸加劇，島內「台獨」勢力對一個中國原則的挑戰不斷升級，致使國家統一大業面臨極為嚴峻的形勢。目前的台海局勢正面臨著自李登輝時期以來最嚴峻的風險和挑戰，其持續時間之長、外部勢力介入之深、大陸反對力度之大，均前所未有。在此節點，在對台工作中發揚鬥爭精神，將有利於把握當前台海局勢的發展變化，及時因應地勇於迎接挑戰，堅決挫敗阻礙祖國統一的內外勾連圖謀。同時，這在一定程度上也體現出推進統一進程進入了關鍵時期，發揚鬥爭精神充分說明大陸高層領導對當前對台工作有著準確的判斷。發揚鬥爭精神有助於凝聚各方有利因素，在關鍵時期推動國家統一大業進一步向前發展。

三是表達堅決反對「台獨」決心、意志和能力的需要。反對「台獨」一直是大陸推進國家統一進程中的重要工作面向。大陸在以前對台工作中，出於兩岸一家親的考慮，對「台獨」進行鬥爭的力度有些不足，而這卻被「台獨」勢力理解為大陸方面無計可施，進而得寸進尺、步步緊逼，致使目前的台海情勢已至危機關口。在此情形下，大陸提出涉台鬥爭新論述，通過發揚鬥爭精神，不斷打擊「台獨」勢力和外部干涉勢力的囂張氣焰，進而維護台海和平穩定。倘若弱化或擱置鬥爭，空喊和平穩定，可能會促使對方更加肆無忌憚地進行挑釁，最後反倒可能引發戰爭。我們要通過反「獨」鬥爭，不斷推進國家統一進程、最終完成國家統一大業。同時傳遞我們堅決反對「台獨」的一貫決心和意志，正如黨的十九大報告所指出：「我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀。我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！」

四是更好地爭取和團結廣大台灣同胞的需要。發揚鬥爭精神不僅不會破壞兩岸的民間和諧，反而更有助於爭取和團結台灣同胞。抗日戰爭時期，為指導中國共產黨在抗日民族統一戰線中如何跟國民黨打交道，毛澤東於1940年3月發表《目前抗日統一戰線中的策略問題》，該文指出：「在抗日統一戰線時期中，鬥爭是團結的手段，團結是鬥爭的目的。以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。」毛澤東主席的這段話，儘管已過去八十年，但對於當下在涉台工作中發揚鬥爭精神，敢於並善於同「台獨」勢力與外部干涉勢力作堅決鬥爭而言，仍具有現實指導意義。它啟示我們，在推進國家和平統一的進程中，要同堅持「台獨」路線的頑固勢力和外部干涉勢力進行堅決鬥爭，要敢於鬥爭、善於鬥爭；不要害怕鬥爭會破壞團結，而是要堅信唯有通過鬥爭方可求得團結。

三、深刻理解涉台鬥爭新論述的意涵

對涉台鬥爭新論述意涵的理解，應當基於我們在對台工作中發揚鬥爭精神的基本要求和涉台工作的基本面。涉台鬥爭新論述的意涵包括鬥爭對像、鬥爭指向，以及鬥爭類型和方法等方面的內容。

（一）新論述的基本意涵

其一，鬥爭對象。在涉台工作中發揚鬥爭精神，首先要釐清的問題是跟誰鬥爭。根據中央領導人講話的語境和論述不難看出，大陸方面的鬥爭對像主要有二：一是「台獨」分裂勢力，二是外部干涉勢力。導致當前台海局勢日趨複雜嚴峻的根源，主要在於島內「台獨」勢力的挑釁和以美國為主的反華勢力的干涉。因此當前發揚鬥爭精神，主要針對這兩股破壞勢力。該部分在前面已經有所分析，此不展開贅述。

其二，鬥爭指向。涉台鬥爭主要指向兩種破壞國家主權和台海和平穩定的行徑：一是針對挑戰一個中國原則的分裂行徑，旨在捍衛中國的國家主權和領土完整；二是針對阻撓中國解決台灣問題的外部干涉行為，旨在實現中國的完全統一。

其三，鬥爭類型。當前島內「台獨」勢力挑釁、外部勢力干涉呈現出多領域的復合特徵，因此涉台鬥爭的類型是多樣的，並非是單一的。鬥爭的類型至少包括：政治鬥爭、軍事鬥爭、外交鬥爭、經濟鬥爭、思想鬥爭、輿論鬥爭等。鬥爭類型的多樣性和復合性特點，也增加了涉台工作的難度。

其四，鬥爭手段。鬥爭手段的選擇和運用是鬥爭能力的重要體現。結合相應的鬥爭類型，可供選擇的鬥爭手段至少包括：政治手段、經濟手段、軍事手段、外交手段、輿論手段，法律手段等。鬥爭手段是實現鬥爭目標的基礎，通過對鬥爭手段和鬥爭類型的有效組合，可以有效實現鬥爭目標。例如，大陸為在世界衛生組織等政府間國際組織中維護一個中國原則，積極採取政治、法律、外交、輿論等手段阻止「台獨」勢力的謀「獨」行徑。此外，面對島內「台獨」勢力的挑釁，大陸採取軍事手段，派遣軍機常態化繞島飛行，對島內「台獨」勢力進行震懾。

（二）相關問題釐清

圍繞大陸提出的涉台鬥爭新論述，目前研究界也存在一些模糊或錯誤的認知，為此，需要進一步釐清。

首先，提出涉台鬥爭新論述並非意味著大陸放棄和平發展政策。提出發揚鬥爭精神的主要目的在於維護台海和平穩定，維護兩岸關係和平發展大局，並盡最大努力爭取和平統一的前景。目前造成台海局勢緊張的根源在於「台獨」勢力的挑釁和外部勢力的干涉。大陸提出和強調發揚鬥爭精神正是為了應對這種挑釁和干涉。發揚鬥爭精神是大陸推動兩岸關係和平發展的重要組成部分，是和平發展政策的題中之義。正因如此，大陸在強調發揚鬥爭精神的同時，仍在推行深化和擴大兩岸交流合作、融合發展的政策。涉台鬥爭與兩岸關係和平發展並行不悖，鬥爭是為了兩岸更好地團結與和平發展，而不是取消或替代兩岸關係和平發展。從涉台鬥爭新論述的提出背景和目的來看，其主要是針對極少數「台獨」勢力和外部干涉勢力，而非台灣同胞。從國家統一的整體性進程來看，鬥爭對像主要指破壞兩岸和平發展、破壞國家和平統一進程的阻礙性力量。

其次，提出涉台鬥爭新論述並非意味著大陸要使用武力。發揚鬥爭精神內含大陸對台政策日趨強硬的一面，這讓外界輕易將發揚鬥爭精神和使用武力聯繫在一起。其實，兩者之間並非「一而二」、「二而一」的關係。強調涉台鬥爭，必然會凸顯軍事鬥爭的地位和作用，但兩者並不相同。軍事鬥爭只是涉台鬥爭的形式之一，除此之外還有多種鬥爭方式。之所以要發揚鬥爭精神，實質是希望通過此類方式來捍衛和平統一的可能性。只有在大陸通過其他手段無法捍衛和平統一的前景時，才會迫不得已而使用武力。使用武力作為鬥爭的最高形式，是大陸解決台灣問題的保留手段。

再次，新論述是大陸對台政策的策略性修正，而非戰略性調整。發揚鬥爭精神是大陸在延續和發展對台政策的基礎上提出的。所謂延續是指促進兩岸交流合作，推進兩岸融合發展，最終努力尋求和平統一的政策基本面沒有改變。所謂發展是指根據台海局勢發展變化中出現的新情況、面臨的新挑戰，而採取更加有力的應對措施，從而更好地維護兩岸關係和平發展的大局。因此可以看出，強調涉台鬥爭是在大陸對台政策的基本面未發生根本改變的情勢下，根據台海局勢的新情況而做出的政策調整，這種調整僅僅屬於策略性調整，而非戰略性調整，且該調整具有被動因應的性質。

四、開展涉台鬥爭的原則和策略

發揚鬥爭精神要講求鬥爭的原則和策略，台海問題形成的原因及其發展變化，決定了對台發揚鬥爭精神是一個長期且艱巨的過程，因而在對台發揚鬥爭精神時，應當注意把握鬥爭的原則和策略。

（一）鬥爭的原則

一是因應原則。該原則在一定程度上體現了涉台鬥爭的被動因應性，即在涉台問題上，只有出現「台獨」勢力和外部勢力的主動挑釁，我們的涉台鬥爭才會啟動；換言之，倘若「台獨」勢力和外部干涉勢力不主動挑起事端，我們的涉台鬥爭也就無須啟動。誠如毛澤東在《目前抗日統一戰線中的策略問題》中所指出：「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」，也就是說，大陸決不會無故啟動涉台鬥爭，也不能在「台獨」勢力挑釁和外部勢力干涉時不予回應。目前造成台海局勢面臨新一輪緊張的原因是，台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，這決定了我們必須同他們開展鬥爭。

二是一中原則。只要是破壞或挑戰一個中國原則的行徑，都是我們鬥爭的指向。一個中國原則關涉中國的國家主權、安全、發展利益，既是海峽兩岸關係的政治基礎，也是中國同外國或國際組織開展友好往來的政治基礎。凡是破壞一個中國原則的言行，都將遭到中國大陸的堅決反對和鬥爭。在台灣，破壞一個中國原則的行徑主要包括:一是推動「台灣是一個主權獨立國家」的分裂行徑，二是藉助「中華民國」外殼推動「台獨」的行徑，三是通過虛化一個中國來偷渡所謂「中華民國」的「台獨」行徑。對於美國，主要是指違背中美三個聯合公報精神、通過添加新元素方式逐漸掏空原有一個中國政策意涵的行徑,譬如,奉行所謂的在《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證的指導下的「一個中國」政策。其他外部干涉勢力，凡是打著「維護台海地區和平穩定」「捍衛西方自由民主價值」等政治幌子來干涉台海問題、阻撓中國實現統一的行徑，都是我們鬥爭的指向。

三是底線原則。該原則的核心內容是一個中國原則，其旨在維護國家統一和主權完整，是決定是否啟動涉台鬥爭的衡量準則。倘若「台獨」勢力和外部干涉勢力觸碰了該準則，將會遭到大陸最堅決、徹底的反制或制裁。正如2021年11月16日，習近平主席同美國拜登總統舉行視頻會晤所指出：「我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」底線原則在大陸有堅實的法律保障，於2005年3月通過的《反國家分裂法》中，就有對大陸涉台底線原則的清晰界定。一個中國原則是關涉中國的國家主權、安全、發展利益的重大政治原則，「台獨」勢力和外部干涉勢力一旦觸碰一個中國原則的底線，大陸將依照該法第八條的規定，不得不採取非和平手段的最高鬥爭形式。

（二）鬥爭的策略

鬥爭策略是實現鬥爭成效的重要支撐，對台工作中發揚鬥爭精神要注意針對不同鬥爭對像、不同的情勢採取不同的鬥爭策略，同時又要注意通過鬥爭策略的選擇和運用來維持鬥爭的韌性。

一是要堅持「敢於鬥爭」和「善於鬥爭」相結合。在涉台鬥爭中發揚鬥爭精神，不僅要敢於鬥爭，而且要善於鬥爭。敢於鬥爭既需要我們對台海局勢最新動態有著清晰、全面的把握，也需要我們不懼怕局勢的複雜嚴峻。除此之外，我們還要善於鬥爭，堅持「敢」與「善」並重的策略。如果一味強調敢於鬥爭而忽略善於鬥爭，必將會影響最終效果。善於鬥爭既需要對台海局勢歷史縱向發展有著明確的理解和把握，同時也需要對當前台海局勢最新動態演進有著清晰的觀察，進而依據台海局勢所處的實際發展階段，採取最恰當的鬥爭方式方法，並在鬥爭的過程中不斷積累經驗，增強鬥爭能力、提高鬥爭技術。

二是要保持鬥爭的韌性。無論太平洋「大兩岸」之間，還是台灣海峽「小兩岸」之間，長期以來形成的結構性矛盾，無法在一朝一夕間得到解決。台海問題與中美戰略博弈、亞太秩序變化等問題的交織疊加，使台灣問題的解決更具長期性、複雜性、艱巨性，涉台鬥爭也隨之具有長期性、複雜性、艱巨性，這就需要我們在涉台鬥爭中要保持戰略定力、耐心和韌性。各方圍繞台海問題的博弈和鬥爭，絕非短期內可以結束，對此我們要有充分的估計。台海博弈是一個需要經過多個回合較量才可能會有結果的複雜鬥爭，這要求我們在涉台鬥爭中要放眼於大局、全局，保持鬥爭韌性。涉台鬥爭不僅需要實力的對決，而且需要意志力和韌性的較量。（作者王英津為中國人民大學國際關係學院教授、張錚為中國人民大學國際關係學院博士研究生）

（本文授權中時新聞網刊登，原刊於中評社刊發、中評智庫主辦的《中國評論》月刊，原題：《試析涉台鬥爭新論述的意義、意涵與策略》）

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