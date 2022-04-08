台獨理論家彭明敏的去逝，代表浪漫台獨時代的結束。

彭明敏是國際法學者，因發表台灣人民自救宣言而被捕，之後逃亡海外二十多年，解除黑名單後返台後加入民進黨。96年首次總統大選爭取黨內提名初選，一舉擊敗主張「大膽西進」的許信良，成為民進黨首次總統民選的候選人。他沒有選舉經驗與派系支持，卻能夠代表民進黨參選總統，可以說是政治奇蹟。

民進黨提名彭明敏參選總統，打了一場浪漫的總統選戰，結果自然是大敗，之後與許信良領軍的民進黨漸行漸遠。回顧二十年前，當時民進黨還有黨內中國政策大辯論，總統大選與縣市長選舉還有熱鬧的初選，黨內外都有蓬勃的公共參與，比較起蔡英文擔任黨主席之下的萬馬齊喑，差異可比雲泥。

彭明敏的政治理念並非人人認同，但他的理想性格卻不容否認，彭明敏曾拒絕蔡英文的資政聘任，2018年民進黨敗北之後，公開為文呼籲蔡英文不要繼續參選，結果受到網軍圍剿，有勇氣用高道德標準向總統喊話，不容易。

民進黨浪漫的年代，隨著彭明敏過世而一去不復返了，這才是真正令人感傷的事。

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