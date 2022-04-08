防疫是一種態度！態度決定民眾安心的程度。陳時中一句清零已不可能，6月底不會結束。面對新冠病毒變異全球肆虐，陳時中根本就是未戰先降的消極心態，難怪民眾看不下去，質疑陳時中是不想守而不是守不住。

若不採取防疫最高心態，無形來說對於經濟發展是一種變相式凌遲。網友批判，就常識而言都知道面對森林大火蔓延，難道會允許採取與火共存？面對任何大小火源一定都要徹底撲滅不願放過，這樣才能真正杜絕防範星星之火燎原的長遠危害。

同理可證，陳時中身為最高防疫指揮，這樣未戰先降防疫消極心態，怎能讓外資和民眾真正安心？長遠來看，這樣的不穩定性對於經濟發展實屬堪憂。畢竟當政府無法保證能有安全的投資環境，面對這樣得過且過的防疫，不知道陳時中怎讓所有人感到安心？

總不會又要再度期盼民眾上演自主防疫？民眾上次自主閉門不出迫於無奈，防疫把控中心卻不斷合理化政府防疫該作為而不作為等失序行徑，防疫卸責甩鍋不就又坐實民眾只能自求多福。陳時中莫名承認防疫病毒已失守，難道是要民眾接受這擺爛合理化？

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