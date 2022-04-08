俄烏談判初現曙光之際，突然爆出的「布查屠殺疑雲」，令之前所有的努力付之一炬。歐盟宣布對俄羅斯實行新一輪經濟和外交制裁，烏克蘭總統澤倫斯基的立場更是急轉直下，改口稱準備好加入北約。烏克蘭情勢的一波三折，恰是證明「新冷戰」的威脅絕非一朝一夕，或僅憑單方面善意就可消除。面對全球地緣政治的高危期，台灣準備好了嗎？

裴洛西拋出震撼彈

很顯然，台灣沒有做好準備。以美國第3號政治領袖、眾議院議長裴洛西訪台消息為例，日本媒體搶先曝光後，蔡政府一律低調回應，綠營政媒兩界卻已經開始歡欣鼓舞，全然不顧陸方外交部端出「四個嚴重」、「後果自負」等嚴厲警告。當然，深化美台互信關係是台灣跨越朝野的共識，但這絕不能以犧牲台灣自身安全和全民利益為代價。

猶記得2年前川普政府高官阿札爾、柯拉克乘坐美政府專機在1個月內連續來台，蔡政府展開最熱烈擁抱，但最終換來了什麼？除了飽受爭議的萊豬進口，就是對岸一波前所未有的軍事施壓，「兵凶戰危」4個字更是被首度用以形容最近30年來的台海情勢。正是那次美中在台海經歷高度緊繃之後，才有了美參謀首長聯席會議主席密利透過秘密管道2次向北京澄清立場，也有了後來美駐聯合國大使克拉芙特訪台臨時喊卡的尷尬結果。

如今白宮雖易主為拜登，但台海情勢的腳本完全沒有改變。如果說去年多個美方國會議員訪台，還可以解釋為美方支援台灣防疫等非政治或人道考量，那麼今年3月初國會資深議員以及此次裴洛西訪台，則更具有政治性和戰略抗中的意涵。更何況，中國大陸國家主席習近平要求拜登在對一中政策「不要耍兩面派」的警告聲還餘音繞樑，裴洛西訪台引發的政治乃至經濟後座力，蔡政府以及國內社會各界恐都需充分預估。所幸，裴洛西因為確診新冠病毒暫緩亞洲行。

說到底，台灣注定要在世界地緣政治劇烈變動的「新週期」剛剛啟動之初，盡快做出正確、明智的選擇。這時候，最重要的是要認清這個「新週期」的本質是：以美、中為首的兩股力量，以「脫鉤／反脫鉤」為主要手段，以「遏止／深化」東升西降趨勢為最終目標，在多個東西板塊交界處展開的政治、經濟、輿論、軍事全方位博弈。而烏克蘭和台海都處於「板塊交界處」。

兩岸決策者別上當

「東升西降」雖出自中共官方話語，自提出後也伴隨不小爭議，但從此次各國對俄烏戰爭的表態來看，的確顯現出這個趨勢。例如，印度和東協均採取較為溫和、中立的立場，不隨歐美對俄嚴厲制裁起舞，而最擅長遊走美中兩強之間的新加坡，雖然跟進西方對俄制裁，卻堅決表態支持穩定和改善美中關係。因此，排除美國在東亞的盟友日、韓以及「準盟友」台灣，幾乎整個廣義的「東方」都對俄烏戰爭展現出獨立的立場，與歐美保持距離。這裡面既有北京外交的穿針引線，但更多還是基於「國家利益至上」思維的理性決策，而非意識形態的選邊站。

換言之，「東升西降」之實質並非是意識形態或國際規則的轉變，而是實實在在的全球經濟實力與利益重心的轉移，這才是歐美深感焦慮不安的關鍵。以東亞國家為主體的RCEP經濟圈，已占據全球GDP總量的30%以上，高於北美自貿區的27%和歐盟的18%，若維持現有發展態勢，歐美或將遭遇「失落的21世紀」。因此，正如美方官員和智庫明白地表示，西方陣營在烏克蘭危機發生後對俄聯合制裁，就是對大陸武統台灣的警告。將東西方地緣政治衝突上升為軍事衝突，進而採取「經濟脫鉤」的全面制裁打斷「東升西降」進程，以美國為核心的西方陣營，正試圖以自己不出一兵一卒的代價，最終達到世界經濟重心與利益的「再平衡」。

普魯士軍事理論家克勞塞維茲曾得出「戰爭是政治的工具」的經典論斷，國共內戰亦有「三分軍事、七分政治」之說貫穿始終。在民進黨連續多年操作抗中的氛圍下，以溝通求和平、以共識求互信似乎早已被貼上不堪的標籤，人人言戰、全民備戰正在上升為台灣社會的政治正確。殊不知，溝通與共識才是政治的精髓所在，「避戰謀和」是台灣安然度過地緣政治「地震期」的唯一選擇，俄烏戰爭腳本已經洩露了天機，兩岸決策者都不應上當。