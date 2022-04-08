前總統陳水扁7日召開記者會，揭露當年國務機要費資助名單，震驚各界。其中包括為綠營賣力的民運人士王丹，收受20萬美元。過去阿扁總辯稱自己無罪，連「海角七億」都能謊稱「建國基金」，可謂典型「台獨」兩面人；如今王丹被阿扁親證拿錢，統派的王丹不支持「台獨」，卻甘心為之敲鑼打鼓，真是拿錢好辦事的最佳典型，更證明「兩面派」所謂的理想，只是哄哄世人而已。

在纏訟15年的國務機要費案進行更二審辯論庭前夕，阿扁揭露資助者名單以自證清白。的確，阿扁是協助了海外民運組織，但這卻難自圓其說，為何當年申報單據充斥珠寶、鐘表、精品等品項，且發票還沒買受人，「資助」之說不過是轉移焦點罷了。

更可議的是，王丹多次表明支持統一，2004年底拿到10萬美元資助後不久，撰文指出「我個人一向主張兩岸最終走向統一」；2011年接受汪笨湖專訪時說，「我會盡最大努力說服台灣人與中國統一。」堅持民主信念乃至不懼坐牢的王丹，最終還是為了錢唾面自乾，違背信仰，為獨派效力宣傳。

倒不是說作為中國人，王丹主張統一有什麼錯。而是王丹究竟拿阿扁及台灣多少「好處」？2011年出席法院為國務機要費案作證時，王丹先是否認拿20萬美元，後又承認，卻不說資金去向；2014年民運人士唐柏橋指控他「私吞」20萬美元，這已成海外民運一大懸案，且傳王丹受資助期間在波士頓買房產。面對種種說法，王丹是否該出面說清楚，講明白。

打嘴炮誰都會，王丹卻特別厲害。為獨派出謀策畫的王丹，2017年離台前卻諷刺獨派，「台灣若不願流血，就不要再講獨立了，因為那就是嘴炮。」讓獨派玻璃心碎滿地。建議王丹早日返台，教導獨派如何流血捍衛台灣，才不會愧對阿扁前總統的資助。