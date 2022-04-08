美國眾議院議長裴洛西在日本、台灣之旅啟程前，突然因新冠確診陽性而推遲行程，這個情節雖然極富戲劇性張力，卻又再一次重現了過去2年來美台重磅外交的突破屢屢「見光死」的結局，實在耐人尋味，美中台檯面上下激烈交鋒的主線亦若隱若現。

暫且不論裴洛西確診新冠是否存在人為操作，此次裴洛西的臨行卻步，卻像極了之前幾次美台關係的「功虧一簣」。如果說2020年8月美國衛生部長阿札爾、9月國務院次卿柯拉克的高調訪台，可以視為美台準外交互動的最高峰的話，那麼此後美台官方關係就再無實質「突破」了。

例如，2020年11月美國環保署長惠勒預定訪台卻喊卡、2021年1月美駐聯合國大使克拉芙特同樣突然在來台前夕取消。拜登政府上任後，美方內閣成員或外交系統高級官員再無來台行程，取而代之的是多個跨黨派參眾議員訪問團。儘管國會議員並非隸屬政府系統，但他們搭乘美官方專機乃至軍機抵台，或者公開表示代表拜登總統，這些動作都具有濃厚的官方色彩。

台灣受邀參加拜登總統主持的抗疫峰會、民主峰會，並未派出主權色彩濃厚的蔡總統、賴副總統、蘇貞昌院長或外交部長吳釗燮參加，賴清德過境美國也嚴格遵守防疫規定，全程以視訊連線方式拜會美官方人士，未有逾越慣例。再加上近期美方建議環保署長出席帛琉「我們的海洋大會」時避免主權或國家符號，從這些跡象都可看出，拜登政府至少在行政部門仍然傾向在「一中政策」下以擦邊球、切香腸方式提升美台政治關係。

北京對拜登政府涉台言行的態度應是12個字：「雖不滿意，但能容忍，不忘警告」，這才有了美中元首會面、通話及雙方外交高層的面對面會談，否則雙方就會像川普任內末期那樣中斷溝通、瀕臨攤牌，令美軍方高層不得不冒著違反政治倫理的風險，私下向北京澄清絕無開戰念想。

因此，在上述背景下理解裴洛西「意外」延後的台灣之行，顯然能解讀出「不意外」的涵義。還記得去年9月拜習通話後，美方立即透過《金融時報》釋放消息，稱白宮正在考慮「正名」台灣駐美代表處的往事嗎？向特定媒體放風，令事件「見光死」，既達成破局效果，又對外做一個交待，是美國政治或外交的典型手腕。

此次裴洛西訪台行程，恰好是由日媒富士電視台率先披露的，這間媒體算不上國際主流媒體，但「小報辦大事」向來屬於國際政治經典操作。故可以推斷，裴洛西訪台的確獲得國會及民主黨強力支持，蔡政府相信也準備好了，但被拜登政府最高層擱置，順勢換取與中方在烏克蘭等國際問題上的進一步叫價空間。別忘了，就在裴洛西訪台消息曝光的前一天，美國新任駐華大使伯恩斯與大陸副外長謝鋒會談，雙方或許已經就裴洛西訪台進行檯面下溝通了。

最出乎意料的是，蔡政府對裴洛西的台灣行反常的低調，不像過去那樣「大鳴大放」提前歡慶美台外交的升級。或許，蔡政府最高層對結局早就心知肚明，也或許，這是一個向北京釋放「維穩不挑釁」訊號的姿態吧！（作者為智庫研究員）