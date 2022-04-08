前總統陳水扁的國務機要費案纏訟15年，在高院更二審審理程序展開後，阿扁召開國際記者會重申清白。此次阿扁公開21項機密外交與資助犒賞餽贈支出，老調重彈之外，當然爆了些新料，補強其將錢用於機密外交，以為法庭攻防之用。阿扁堅持清白的努力令人佩服，也是其權利，但台灣社會絕不該容許謊言講千遍就變成真理，積非成是的情況發生。

阿扁和柯建銘的「歷史共業說」老調，不外就是將總統國務機要費與一般首長特別費畫上等號，再援引馬英九的特別費大水庫理論，由此導引出只要用之於公，支出大於收入即可無罪，並要求將阿扁國務機要費比照辦理。另一條釜底抽薪之道，則是循2011年立法院將特別費除罪化之修法，直接將國務機要費除罪化，這樣阿扁即能免訴，徹底為此案畫上句點。

上述阿扁漂白之路的關鍵，就是要將總統國務機要費等同首長特別費，監察院在98年12月15日就國務機要費糾正主計處時，清楚指出兩者本質上根本不同。首先，民國90年以後，預算二級科目更改為「機要費」、「機密費」、「特別費」3個選項，但總統府在編列此預算時，仍年年以「機要費」編列之，足見其性質與「特別費」有別。

此外，國務機要費金額約3300萬到5600萬之間，與一般首長特別費金額約5000元到34萬元不等的差距甚大；且國務機要費是總統薪水6到9倍，亦與一般首長薪水與特別費之比例相去甚遠。

最後在核銷上兩者亦顯不相同。首長特別費因主計處於87年發函核准之故，核銷較一般支出寬鬆，半數得使用領據；但總統國務機要費一直未取得類似放寬控制之授權，更在立委質詢要求下，總統府還自定《總統府國務機要經費支用程序作業規定》，明定憑證並須妥為保存。

扁、柯混淆之說無非是魚目混珠，脫罪用意明顯，但早在2012年就被最高法院判決打臉。該判決更指出，阿扁和吳淑珍的國務機要費支出證明只要是供私人開銷，與公務執行無關，就是侵占公款，構成貪汙。如今阿扁爆再多秘密外交的料，揭露再多用之於外交與餽贈的金額，不管真偽，也沖刷不掉那些供私人開銷之用所留下的痕跡。過去扁家為「海角七億」圓謊時，連台獨建國基金這種光怪陸離的荒謬說法都可以出籠，如今阿扁又新舉出幾條機密外交與餽贈明細，實在沒什麼好大驚小怪的。

只是拿著國務機要費，透過人頭名義支助美國議員選舉，這是美國《聯邦競選法》所禁止，我國《政治獻金法》也同樣禁止類似行為，會把這種違法行為攤上檯面，不知算奇招？還是已窮途末路，無計可施？類似資助與介入我友邦政治人物選舉的傳言，或花錢進行政治遊說的公關與宣傳等，雖時有所聞，政府有預算支應也不難想像，但何以需要由總統出面支持特定美國議員選舉，或邀特定人士作為政治顧問，這種作法反而顯得欲蓋彌彰。

德國納粹黨宣傳部長戈培爾講過：「謊言重複一千遍，也不會成為真理，但謊言如果重複一千遍而又不許別人戳穿，許多人就會把它當成真理。」如今扁、柯等人正循著這條路，想指鹿為馬，將黑變白，關鍵就在台灣社會輿論是否還存在戳穿謊言的道德勇氣。如果大家忽視縱容，法官放水，任由三人成虎，那麼謊言多說幾次，或許真能成為真理！（作者為國家政策研究基金會副研究員）