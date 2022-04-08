美國眾議院議長裴洛西原訂於10日到訪台北，結果引發中國大陸外長王毅高調反擊，以「公然踐踏一中紅線」相詰，並謂此為對中國主權的惡意挑釁；隨後裴洛西以確診新冠為由延緩亞洲行程。其實，早在25年前，柯林頓總統時代的眾院議長金瑞契就曾訪台，還面見李登輝總統。同樣是眾院議長訪台，上次北京卻未曾如此動怒；若把這25年前後的美國相關政策背景做一比較，是很有意義的事，也可了解王毅為何發怒。

金瑞契毫無疑問是支持台灣的，更是支持台海的和平穩定；這從他在眾院議長任內與其後的發言中可以清楚看出。但他和他的時代所支持的台灣與台海的和平穩定，是一個完整中華民國憲法概念下的台灣；這與現下一般所隱含台獨概念下的「台灣」概念大相逕庭。

金瑞契和他那重量級的代表團，在1997年只有3小時的旋風式訪台行程中，所釋出的訊息非常清楚；首先，他一下飛機就申明，美方是支持兩岸「和平統一」的；在隨後的公開演講中他還表示，「在我們訪問東京之前，我們花了3天的時間在中國。在那段期間，我們重申了與『一個中國政策』一致，對於和平、自願的統一的承諾」。

很可惜，在當時李登輝的操弄下，台北把金瑞契來訪一事炒作成華府對台北的「純支持」，這還使得當時美國在台協會的新聞官史淑媛女士頗有微辭。

當時，柯林頓政府在1996年3月台海危機之時與之後，曾與中共就兩岸議題進行了幾次影響深遠的對話；隨之美國在兩岸政策上出現了重大變革，不再試探中共所可以忍受的「一中政策」的極限；轉而開始在「一個中國」架構內處理兩岸議題的嘗試。當時的亞太助卿陸士達甚至在1998年於國會作證時表示，兩岸的「和平解決就是和平統一」。當時，美國的中國政策是把兩岸的定位視為「仍未結束的內戰」；而美國的承諾就是在這樣的一個中國架構下，「以和平的方式解決兩岸爭端」；當然，美國在這個架構中的政策是「不支持台獨、不支持兩個中國、不支持一中一台」的「三不」。

金瑞契是在這樣的架構中支持台灣，也就是支持在這樣的架構下的兩岸和平穩定，並反對中共對台動武。這幾乎是回到更早期的雷根時代那種要「培養一個兩岸接觸的環境」（foster an environment）以促進最終統一的政策中了。

25年後，美國再度出現一個號稱非常支持台灣的眾院女議長，但這種所謂的支持和美國的相關政策背景，卻與金瑞契時代南轅北轍。

首先，這種支持是否仍符合中華民國憲法的精神？裴洛西所支持的台灣，是在一個中國架構下的台灣？抑或是跳出了一中架構之外的台灣？這種支持是否會淪為口號，而把台灣推出去作為美國對抗中共的籌碼，乃至砲灰？以美國當前內部的政治亂象與政策的不穩定而言，這種支持又能有效多久？（作者為資深媒體人）