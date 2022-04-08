111年3月27日，中時電子報「史話」專欄登載劉良昇先生撰寫的《咸陽艦祕辛》（以下簡稱《咸》）。作者舅父講述當年咸陽艦發生海事以後，全艦官兵處理損害管制的經過，惟《咸》對一些關鍵性的事實，作為一位身歷該事件的成員，我必須坦誠地予以糾正。

首先，我簡略說明當年咸陽艦海事發生時，艦隊的編組和相關的成員，讓讀者對早年國軍官場文化有所瞭解。

海軍為掌握台海的海優，阻絕中共艦隊進出台灣海峽，艦隊編有多個任務支隊執行台海巡邏，以及支援金門、馬祖、烏坵、東引等外島任務。62.1支隊是攻擊支隊，由DD（陽字號驅逐艦）兩艘編組，為台海主戰兵力。

1970年5月19日，咸陽艦自左營駛扺馬公，納編為62.1的僚艦。咸陽艦艦長李作堃，是十分幹練的海上軍官，民33年以知識青年學生從軍，被選送英國接收「小八艇」，返國後自軍官班第四隊畢業。在他擔任咸陽艦艦長之前，曾任62部隊參謀長，那是少將缺。可是這時，他艦長職務行將屆滿，海軍一時卻找不到少將職缺，因而將被派任上校階的驅遂艦戰隊長。

62.1支隊長是戴勤少將，同樣是青年從軍，選送美國「接八艦」，是海軍公認的反潛專家。

至於62.1旗艦為昆陽艦，艦長徐學海上校（本文作者），官校38年班畢業，先後赴美海軍訓練中心與P.G.學院深造，海參院16期第一名畢業，戰爭學院畢業。

以下分別列出《咸》繆誤之處：

1、62.1攻支前往馬祖、東引間海域，並非如《咸》所稱遂行反潛訓練，而是執行「雷霆三號」反魚雷快艇演習（詳細經過請參見文後附錄）。

2、咸陽艦觸礁後已完全喪失動力，並非如《咸》所稱以慢速駛回澎湖，而是全程由昆陽艦拖帶，過程險象環生，最終拖帶至澎湖馬公港。

3、《咸》稱：「指揮官臨時改變航道，誤入暗礁區」，這完全與事實脫節。事件發生詳細經過亦請參見文後附錄，此處不再贅述。

4、《咸》又稱：「由於老艦身搭配新型先進雷達桅桿，使得上層結構的重量更為增加，連帶將重心上移，愈發加劇航行時不穩定的變因」，這完全是外行的臆測之語。概任何艦艇建造時，對航行的穩定性有嚴格的要求，如果某型艦艇因作戰需要而須加改裝其結構，首先必會計算出「重心」，再依據新的資料修訂其「損害管制」手冊，使得該艦若發生戰損時能及時做好損害管制，以確保不致沉沒。筆者於民國45年擔任沱江艦長，某次奉命從澎湖航駛金門駐防，那時風力高達八級，沱江艦不4、500噸，在狂風的襲捲下，艦身經常埋在巨浪裡，由於衝擊實在太大，最終導致本艦主桅折斷。小型艦如沱江都能承受八級海象的衝擊，排水量2000餘噸的咸陽艦又怎會發生「不穩定的變因」？

文後附錄〈一次吃力不討好的驚險任務〉，為早年我發表在美國紐約《海俊通訊》的內容，裡面詳實描述了當年咸陽艦海事經過，希望透過貴報一角還原史實。

〈一次吃力不討好的驚險任務〉

1970年5月28日，時任海軍總司令馮啟聰上將率領海軍總部十餘位幕僚主管，登上乾座於馬公第二造船廠乾塢的咸陽艦。當時我是陪同人員之一。馮總司令走上舷梯，對艦艉敬禮如儀，但對咸陽艦艦長已伸出，準備握手的右手卻視若無睹，而是寒著臉直趨官廳。那日我所見到的馮總司令，整個過程臉色凝重，一副激動之情。

馮總司令是一位具有高度修養的海軍大家長。我雖然沒有擔任過他的侍從，但在公務上很多接觸。我從未見過他對部屬疾言厲色。當一些不識相的部屬對著他嘮嘮叨叨說個不停的時候，他仍然會全神地傾聽，不會切斷對方的「高論」，待聽完之後，也會很簡潔地表達他的見解或是裁決。在台海歷任海軍總司令之中，我認為馮總司令的修養是一等一。等咸陽艦海事發生20餘年之後，我們都從軍中退役了，在一次「飲茶」敘會中，我曾向他提起這樁往事，他思考了一會兒說：「當時我內心的痛苦真無法形容！」

1970年4月21日，我接任昆陽艦（DD-19）艦長。昆陽艦是美國海軍「菲力卻」級驅逐艦，原名「亞納爾」號（Yarnall），編號DD-541，1943年12月30日成軍服役。第二次世界大戰尾聲時，美海軍大量建造續航力較佳的「森納（Sumner）」級驅逐艦，由於適逢戰爭結束，遂將該型艦置於後備役予以封存。因而這型艦在海上服役期間僅4到5年，艦上裝備與艦體均十分良好。該艦於1968年由民間公司從美國拖返左營，經海軍第一造船廠啟封整修，旋即編入海軍艦隊行列。首任艦長是我同班已故同學黃忠能上校。黃同學在海軍頗有名氣，被稱為「辯論」先生，認真負責。昆陽艦排水量2200噸，擁有6萬匹馬力，最高速35節，裝有5門5寸炮，是海軍的主戰兵力。

5月16日，昆陽艦完成定期保養，奉62部隊之命自左營駛馬公納編「攻擊支隊旗艦」。海軍遂行作戰任務的編組均編為「支隊」，支隊所轄艦艇數與艦型因任務性質而異。攻擊支隊顧名思義，是海軍作戰攻擊的主力。當時支隊長是戴勤少將。戴少將在海軍甚有名氣，他初肄業於馬尾海校航海10屆，據說因近視退學，後因響應「十萬青年十萬軍」的號召投入海軍，被選派赴美受訓，在「八艦」服務，學習聲納。自美返國後，被選送入官校軍官班第二隊畢業。當年海軍「八艦」的長官們如馬紀壯、黎玉璽、崔之道等上將，每於提及海軍的反潛專業學術，定必提及戴勤，以示權威之意。

5月19日，咸陽艦自左營駛抵馬公，納編為攻擊支隊僚艦。咸陽艦是海軍於50年代接收自美國，該艦在美國海軍參與琉球戰役時，曾遭受日本神風隊飛機攻擊，受損嚴重，艦艏全毀，官兵死傷甚眾。此後該艦雖由美國造船廠修復，但不斷有鬼魂出現傳聞。當年接艦艦長陳慶堃上校，因曾自長江率艦突圍，成為海軍英雄，是海軍軍官第一位獲授青天白日勛章者，其海軍學術淵博，艦船操縱更是高手。可是，即使陳艦長在靠泊巴拿馬碼頭時，竟將艦艉撞毀。繼任者曾耀華上校，擔任艦長職務一年餘，竟遭政戰部門以莫須有的名義炒了魷魚。隨後接任的艦長李北洲上校、陳國鈞上校均先後發生海事未竟全功。因此，該艦在海軍同仁們的心目中，普遍認為是一艘「凶船」。

時任艦長李作堃上校是十分幹練的海上軍官。他也是知識青年學生從軍，被選送至英國接收「小八艇」訓練，返國後自軍官班第四隊畢業。他擔任咸陽艦艦長之前，曾任62部隊參謀長，占少將缺。這時他的艦長職務行將屆滿，據知海軍一時找不到少將缺，將被派任驅逐艦上校戰隊長。當日下午，李艦長晚餐時到訪，閒談中表現了極度的不快，認為曾經占過少將缺，經過DD「洗禮」，竟然還調任上校缺，多麼窩囊啊！我以老朋友的情誼勸慰他：「這只不過是一時權宜的安排，絕不影響你適時占缺，並在明年元日晉升。」隨後，我們兩人與戴少將到碼頭散步閒聊。

這日晚上10點，支隊擬按計畫啟航駛往東引海域，於次日下午1點半遂行「雷霆三號」演習。這演習是測驗支隊反魚雷快艇作戰。大約晚上9點，我們三人漫步返艦，在登上昆陽艦舷梯時，我發現咸陽艦桅頂兩盞紅燈光亮奪目，而本軍很早就明令該兩燈不得開啟，所以我十分詫異，並告知李艦長。他當時十分氣憤地說：觸我霉頭！啟航出港後，兩艦編隊完成，在澎湖海面漁船群中不斷迴避疾駛東引海域。

5月19日下午1點半，攻擊支隊駛抵東引島海域，兩艘參與操演的魚雷快艇亦已在東引島岸邊待命。為了避免發生「球員兼裁判」的情勢，攻擊支隊與假想敵對抗時，一切作業均在戰情中心內以系統掌控，亦即兩艘DD艦艦長留置於駕駛台監視艦船運動安全，對於接敵、攻擊，再接敵等戰術行動，以及射控系統一連串作業均在室內以系統掌控。支隊長、支隊作戰官、兩艦艦長須認真觀察兩支敵對兵力的態勢，並詳細記錄，以供檢討會參考。兩艘魚雷快艇則依照作戰教令，不斷地變換戰術以遂行接敵攻擊。演習進行到1600，支隊長發布演習終止命令。

按計畫，攻擊支隊預定在次日下午1點半駛抵金門海域，遂行「雷霆一號」演習。由於魚雷快艇欠缺良好的定位能力，支隊長命令支隊隨護該二艇駛返馬祖。斯時開始飄雨，視界轉壞，二艇在距離8000碼左右處航行，我在駕駛台隱約可見。當該二艇即將抵達馬祖海域東口，我接受副艦長（兼航海官）的建議，轉向支長隊請示：支隊轉變航向駛往台灣海峽中線，再行駛金門。但支隊長拒絕了我的兩次請示，堅持等到艦上平面雷達確定兩艘快艇駛進馬祖海峽以後，這才下令支隊轉向。由於那年代為了安全，上級規定海峽南北移動不可貼著大陸沿岸，而須先駛往中線。馬祖航行至台灣海峽中線再轉向金門，全程300餘浬，所能運用時間僅20小時，故支隊不得不以20節高速疾駛。

支隊轉向以後大雨傾盆而下，艦上仍按作息規定開始晚餐。有鑑於海上一片漆黑，又在島嶼附近航行，所以我留在駕駛台親自操控本艦，並以舵房的平面雷達顯示器測定船位。不旋踵，指揮台瞭望報告：「發現大片漁柵。」海軍同仁只要擔任過東引、馬祖、白犬海域的任務，都清楚每屆3、4月馬祖漁民就在島的附近以竹桿和草蓆布敷於海上，造成漁柵以利捕魚。艦艇航行於此海面時必須十分小心迴避，以免絞上了俥葉。因而當我聽到了出現漁柵的報告，急忙奔往駕駛台高一層的甲板，從向往下不斷地下達轉向舵令以迴避漁柵，同時交代戰情室以UHF機通報僚艦注意漁柵，編隊取消，請自由行動。就在這個緊張的時刻，本艦航海士官長在舵房向我大聲吼道：「報告艦長，飲水礁方位030，距離1200碼。」

聽到這報告，可真嚇了我一大跳！飲水礁位於馬祖東南方，距離約7到8浬，它是不露出水面的。在我的記憶裡，本軍似乎還沒有艦艇「光顧」過它。直覺告訴我：即使碰上漁柵，也絕不能向右迴避而碰上飲水礁。我一面將艦往左迴避，又再次通報咸陽艦注意飲水礁。過了約5到6分鐘，本艦脫離了漁柵區，戰情中心卻通報：「咸陽艦靜止不動。」我當時想「糟了，咸陽艦出事了！」我立即減速至5節，並將狀況報告在官廳用餐的支隊長。戴支隊長和支隊輔導長王上校、作戰官等人疾奔上駕駛台，我們不斷以UHＦ機呼叫咸陽艦，大概經過半個小時，咸陽艦才出呼說：「我們觸礁了，目前無法行動。」事後我才知道，咸陽艦觸礁時因劇烈震動，電機跳機停止運轉，停電導致全艦裝備停機，後來電機修復才得以回覆。

攻擊支隊現在位置在敵前，咸陽艦卻喪失了動力。當時大雨如注，眼前黑漆漆一片，在這種情況下，我的心情極端沉重。戴支隊長等人先後上了指揮台，他問我：「你們能不能拖咸陽？」我稍稍思索，答稱：「目前這麼惡劣的情況下，如果支隊長下命令，我當然全力去執行，但它的危險性是十分明顯的。」然而支隊長決定了：拖！

我立即下令全艦執行「拖船部署」。我請輪機長楊熙榮中校到主機艙督導，務必有效管制「車速」，特別是倒車時不得有任何耽誤。副長李訓明中校是傑出的戰情作業好手，我要求他在戰情中心導航接近咸陽艦。最要緊的是指定專人不斷向我提報飲水礁的方位和距離。由於視界不超過50碼，我請咸陽艦將舷邊的燈光開啟，駕駛台的強力信號燈分別照射著艦艏與艦艉，斷斷續續地鳴汽笛，並盡快完成「被拖部署」。當咸陽艦通報一切備便，我在指揮台參照戰情中心建議的航向，以單車慢速接近咸陽艦。

我自1946年冬從海軍學校畢業，奉派至太平艦服務。次年4月16日起，太平艦在瓊州海峽與渡海的共軍船團作戰，我在指揮台目睹一道道炮彈洩光凌空而過，炮彈爆炸與艦上各型炮發射時交織著震耳欲聾的巨響，讓人有窒息之感。一連幾晚，太平艦都在共軍船團間往返衝殺，我只感到亢奮，從沒什麼害怕的感覺。1954年，我擔任正安炮艦副艦長，在大陳駐防，曾多次和共軍艦艇作戰，我是艦上官員中唯一有過作戰經驗者，每次作戰，均以艦之安危為念，壓根兒不會想到個人，因而亦不可能有害怕的雜念。可是，這次我操縱昆陽艦接近咸陽艦，真的體會到所謂「心從口中冒出」的恐怖滋味，它摻雜著緊張、害怕、窒息，以及手足無措的複雜情緒。但我可以驕傲地說，我當時的思維十分清晰，命令的下達簡單明快。我從滂沱大雨中見到模糊的燈光，以靠碼頭的方式，先以艦艏接近咸陽艦船頭，慢慢超越，很快地本艦艦艉靠近咸陽艦的船頭，只不過15到20分鐘，咸陽艦便完成了被拖作業。我隨即緩慢加速，順利拖帶咸陽艦往台灣基隆方向駛航。

這時我心裡對這次意外任務作了一番檢討，昆陽艦能在極短的時間達成任務，原因如後：

一、當時視界太低，我憑著雷達導航接近，但雷達對距離的測定有相當誤差。我沒有選擇，只好盡可能接近咸陽艦至目視距離。當我看到咸陽艦微弱的燈光，兩艦距離僅50碼左右。

二、當時視界雖低，所幸海象平靜，沒有風，沒有浪湧，昆陽艦在接近咸陽艦時平穩地前進，停車後亦未受到風和浪的影響。

三、昆陽艦官兵訓練的確紮實，拖船與被拖部位的官兵沒有喧嘩、吼叫的情形，每個人都默默地操作。我在指揮台不斷地接收到位於後甲板指揮作業的艦務官回報，瞭解拖帶作業的進度。當然，官兵們十分清楚大家的處境：迅速完成拖帶，駛離馬祖海域，當可減少自身的危險性，因而大家都全力以赴。

昆陽艦拖帶著咸陽艦以12節速率駛向基隆。海象很快地轉壞，刮起5到6級風，浪花頻頻打上甲板。我們曾兩度停車，讓咸陽艦先後放出2節和4節錨鏈，增加拖纜的長度，以緩和拖纜的張力。

待支隊駛至台灣北部富角約25浬，我們忽奉命改駛左營。其時風浪越來越大，好在刮北風，順風順浪航行，顧慮還小。當支隊才過新竹海域，又奉命改駛馬公。當本艦轉向澎湖，由於偏風關係，咸陽艦的舵沒有效應，無法維持航向，戴支隊長只好決定航駛左營。21日清晨，大同艦與本艦會合，隨伴航行，其時風浪亦已轉弱，支隊又再度轉向駛往馬公。有鑒於東吉嶼以北的水道不夠開闊，為安全計，支隊繞道萬安水道航行。航海人都知道，一艘船以約800餘呎拖纜拖著另一艘船進入狹窄的水道航行，運轉上很因難。所以我建議支隊長：我們在馬公外港小智灣停車，由二軍區的港勤拖船將咸陽艦拖帶入港。但支隊長未同意，並要求我將咸陽艦拖至防潛網附近。當本艦駛抵風鼻頭與四角嶼之間停車，風力約4級，本艦隨即被風吹向四角嶼，又是險象環生。好在兩艘港勤拖船及時傍靠咸陽艦，本艦遂將拖纜放落水中，由咸陽艦代為收回。直到這時，本艦才終於完成了此次驚險萬分的意外任務。

和這次任務有關的幾樁事情，值得補述的如下：

一、攻擊支隊靠泊馬公待命期間，戴支長、李艦長、新報到洛陽艦艦長王耀埏上校，我們四人一起走遍了馬公的廟宇去拜拜，祈求各路神佛保佑。我們分別卜卦，咸陽艦李艦長所抽的籤竟然都是下下籤，而且內容極其負面，你說命運奇不奇怪？

二、事件過後，是年7月初，宋長志上將接任總司令。次年1月12日，艦令部監察官到本艦調查漏油現象，原因竟是上級懷疑昆陽艦亦曾觸礁。事實上，本艦的確有一油櫃有輕微漏油至機艙底，經大軸滲出。2月2日，總部再次令飭昆陽艦作進一步調查，亦無異狀。4月底，本艦突然奉總部令自馬公返左營入塢檢查艦體。28日，本艦入一廠浮塢，總部政戰部、後勤署、檢驗室、艦令部、艦隊部等主管幕僚十餘人，會同詳細檢查船底，綜合結論為：該艦船底正常，無任何自外部漏油現象。過了幾天，宋總司令召見我說：「這樣不是很好嗎？一切的疑慮都已經澄清了。」這是海軍政戰「細胞」所為，而長官們對黑函的重視遠遠超過部隊長的實情實報，十分可悲。

三、這件海事被馮啟聰上將描述為「內心痛苦」的原因，我相信是當年海軍只有6艘DD，咸陽艦觸礁後，因為船底受損嚴重，無法再行修復，海軍主力驟然損失了1/6，影響任務遂行至鉅。其次，層峰對此事的發生，不以海事觀點來處理，竟然下令軍法從事。不要說咸陽艦李艦長，戴少將和我均曾多次被傳至國防部聯三和軍法局偵訊。當然，以事論事，如果海總部組成海事法庭調查本案，以大公的立場依照調查結果予失職者懲罰，自然使海軍官兵信服。可是以權威手段，預置立場，非辦不可的指示，就讓我們寒心了。結果是李艦長判刑，戴少將記過兩次，我記過一次。記得時任艦隊司令黃錫麟中將向我查詢該事件的詳細經過後，曾親自表達：在敵前十分惡劣環境下拖救咸陽艦成功，是一件值得獎勵的事蹟。長官們說是說過了，但爾後卻無下文，奈何！

（作者為海軍官校38年班畢業，歷任艦長、艦隊長、海軍航海學校校長、兵器學校校長、海軍艦隊訓練指揮部指揮官等職。1982年晉升海軍中將）