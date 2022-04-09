張大千的成功，首先是他的人品，他恪守中國儒家文化，崇孝悌，講義氣，重人情，疏錢財……以此博得別人的尊敬。

張大千是非常孝順自己的母親的，從8歲開始，每晚臨睡時，必跪在母親床前，給母親請安洗腳，同時彙報一天的功課，十幾年如一日，直到離開內江，外出遊學。他搬往網獅園時，已經非常有名氣了，但只要回到老家，仍堅持舊習，不忘記給母親洗腳。據老輩回憶，曾太夫人曾摸著他的頭說：「爰兒啊，你今年34歲了，今後洗腳的事就交給丫鬟們吧。」

大千回答：「能給娘洗腳是兒的福氣，只要兒在娘的身邊一天，這份孝心是一定要盡的！」

張大千的成功，除了自己的天賦和勤奮外，早期靠善子跟他建立社會關係，善子早年在日本留學，跟隨孫中山，認識許多上層精英，如張群、于右任等，日後都成了張大千的摯友，尤其是張群，他倆的友誼一直保持到終老；經濟上靠的是三哥麗誠，他是個民族工業家，是長江福星輪船公司和貴州捲煙廠的創辦人，是張家經濟的掌門人；四哥文修，寫得一手好字，詩詞也做得好，對大千在文學方面的長進幫助很大。

張大千是一個尊崇「孝悌」的人，不管他流落到哪裡，一直把幾位兄長的照片帶在身邊，今天掛在台北「摩耶精舍」的畫室裡就是。

最值得一提的是，張家的三妳（mi）。──張大千的三嫂羅正明，比大千長15歲，在張家發跡前，嫁給張麗誠做童養媳。在張家貧寒的歲月裡，是他背著年幼的張大千，慪著腰，在別家收過的紅苕地裡，翻找遺留的小紅苕，嚼碎餵養，以致大千晚年，每每向人提及此時，就哽咽不語。

當台海兩岸政治略有鬆動，他就托朋友一位年輕朋友回大陸探望三嫂，並一再囑託，要代他行三跪之禮，說罷，拜倒地要向比他年輕幾十歲的朋友磕頭，請他把大禮帶回去轉送三嫂，唬得那位朋友連連驚呼：「老太爺，我不敢當，我回去送你一個大禮就是了。」那天他送那位朋友出門，還不住叮囑：「一定要將你代我向我三嫂磕頭的照片帶回來！」

大陸的文革動亂剛平息，張大千就寫信給在上海的侄女張嘉德，他是張善子的么女，筆者當年親見此信，是寫在一幅紅梅喜鵲圖上的（此圖今年在蘇富比拍賣），二尺見方，信的大意是：大陸局勢趨向平穩，外出探親也已寬鬆，你將此信出示當局，可獲赴港簽證，抵港後我會托人辦理餘事云云。

不久張嘉德帶領女兒端端去了香港。當時台灣政局尚未開禁，台方懷疑張氏母女是大陸政府派出去統戰的，再加上上海文史館開統戰會議時，陳巨來信口說，張大千已有家屬放出去搞統戰了。

此言很快傳入台方，致使張氏母女滯留在香港徐伯郊家中數月。徐伯郊是著名鑒定家徐森玉的兒子，他受張大千委託，為張嘉德母女入台，盡力奔波，但毫無成效，最後不得不由張大千親自帶了兩幅畫，拜訪蔣經國，說：「我的成就，全賴先仲兄提攜，嘉德是先仲兄的么女，先仲兄逝世時，她只有14歲，為報先仲兄之恩，我寧可不擔保自己的親生子女，但一定要將嘉德母女擔保出來，請您高援貴手。」

在張大千的力求下，蔣經國特批張嘉德母女入境，同時被批准的，還有何應欽的一位親屬。據張大千的十一女張心慶說，他申請赴台曾被拒，官方的理由是你父親說，只擔保姪女張嘉德，自己子女一個也不保，並留有字據。

張大千在大陸時，張家幾房弟兄不分家，子侄幾十人生活在一起，儼然是一個鼎食鳴鐘之家。張家的稱呼也特別有意思，子侄們一律叫善子為「阿爸」，（善子沒有生兒子，四哥文修將彼得；大千將葆羅兼祧給二房，不幸彼得在阿根廷得白喉早夭，葆羅有幸跟隨大千，從巴西到美國，又到台灣，前幾年在美國逝世）。張家的子姪，一律喊善子為「阿爸」，喊大千則為「爸爸」，（因為大千在老輩中排行第八，有諧音「八八」的含義）。

張善子為人不苟言笑，說話處事非常嚴肅，家裡人都怕他，只要他在家，孩子們都小心翼翼，不敢輕舉妄動，在重慶時，有一次善子出門，孩子們看見阿爸走了，一下子開了禁，帶上臉譜，掛起鬍子，敲鑼擊鼓，把畫案當作戲台，上下蹦跳，演起京戲來，不料善子回家取東西，看見畫室變成戲台，筆墨紙硯弄得一團糟，氣得他鬍鬚倒豎，一聲虎嘯（張善子號「虎癡」），下令孩子們全部跪下，手執戒尺，打了個滿堂紅。如今已經80多歲的當事人，回憶往事，都禁不住開懷大笑，都說阿爸嚴厲，會打人，而爸爸的脾氣好，我們有錯他會開導，講道理，不打人。

張大千的成功是以儒家的孝悌為前題的。

近代畫壇，派別紛雜，尤其兩岸分隔，毀譽各說，然而被眾口一致讚譽的，惟有張大千一人而已，真是「五百年來第一人也」，此話不虛。

（作者為旅澳華人作家）

【未完待續，〈你所不知道的張大千〉每周六連載】