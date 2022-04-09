去年台灣電影的影帝到底應該是誰？

台北電影獎給了邱澤（《當男人戀愛時》）。

GH獎給了張震（《緝魂》）。

其實2021年的台片影帝之爭，就一直有人說，如果這次有雙黃蛋，那麼大家都樂見其成！

可能是對2021年台灣電影總結的最後一個獎，來了。

第三屆台灣影評人協會獎，4月1日公佈了名單，張震邱澤榮膺雙影帝（最佳男演員），恭喜！

邱澤婚後首度公開亮相，就是出席華倫天奴活動，桃紅色也被他駕馭得遊刃有餘。

去年因為疫情停拍的科幻劇集《零下一九七》終於在最近復拍了，邱澤是男一號。

邱澤主演的電影《第九分局》的導演王鼎霖與女星丁巧唯的婚禮，邱澤擔綱伴郎，還帶著新婚妻子許瑋甯滿場敬酒，不知接下來他們何時擺酒呢？

前兩天頂級大牌Gucci在台北辦活動，邀請了十五位大咖明星出席，張震當然是無人能取代的壓軸頭號巨星。

張震出演的好萊塢大片《沙丘》在奧斯卡上拿到六項大獎，張震也是與有榮焉。

雖然因為疫情沒辦法到大陸拍戲，但大陸的時尚雜誌也沒忘記邀請他拍攝最新的四月號封面。

回到影評人協會獎，這次最重要的最佳影片，果然還是影評人最青睞的《美國女孩》，而且是在投票時最快和最輕鬆勝出的一個獎。早在去年GH獎前，該協會的大部分會員預測的最佳劇情片也是《美國女孩》，但後來結果是《瀑布》。不過這次輪到他們自己評獎了，當然是集體為《美國女孩》扳回一城。

《美國女孩》還拿到了最佳編劇獎，獲獎者是阮鳳儀和李冰。

而最佳導演獎是《瀑布》的鍾孟宏獲得，影后則再次由賈靜雯拿下，這樣《美國女孩》和《瀑布》在影評人協會獎平分秋色了。

而Gucci的那場秀，就是以張震+賈靜雯的帝后之姿來開場的。

賈靜雯和張震在GH獎之後再度合體，不知道幾乎同時期出道的他們什麼時候能合作一把。

賈靜雯還上了《嘉人》台灣版《美麗佳人》四月號的封面。

影評人協會獎還有一個特別的獎叫特別表揚獎，今年給了《哭悲》的張甫丞。《哭悲》以極為出色的化妝，讓喪屍幾乎以假亂真。

早在2021年1月就已在台灣上映的《哭悲》，被稱為2021年華語恐怖片的最大驚喜與期待，其化妝與特效之逼真，據說堪稱是華語恐怖片的天花板。但這部2021年最有話題性的華語電影，卻在GH獎零提名，連特效、化妝獎都沒提名。《哭悲》在影評人協會獎獲獎，的確有點意味深長的意思。

《哭悲》由目前台灣人氣正旺的男演員朱軒洋，與新人女演員雷嘉納主演，演員還包括王自強、邱彥翔、陳映如等。

雷嘉納才出道沒多久，拍的幾部作品都和懸疑恐怖題材有關，堪稱新一代「尖叫小甜心」。

本來《哭悲》計劃是今年3月31日就要在德國流媒體上線，有非常多的恐怖片與喪屍片迷翹首以待，以為今天4月1日就能看到了。但這個時間臨到頭被推遲了一周，於4月7日上線。而該片藍光碟發行日期是4月15日。

還是要提醒大家，《哭悲》「降臨」在即。膽小者、血壓心臟不好者、非重度喪屍片愛好者，不要看，不要看，不要看！

第三屆台灣影評人協會獎，將於5月15日舉行頒獎茶會，猜一猜這種輕鬆愉快的非大型頒獎會，哪些大咖影人會親自前來領獎呢？（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）