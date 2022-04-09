2000年7月中旬，我中國新聞學會應大陸中國記者協會的邀請，由成嘉玲理事長組一個包括19個媒體負責人的訪問團，赴大陸參訪。我因是中國新聞學會常務理事及中國廣播公司總經理，隨團參訪。

由於時當民進黨首次在台灣執政才兩個月，大陸對台政策，處於「聽其言，觀其行」的階段，因此這一個具代表性的台灣媒體訪問團到北京訪問，頗受矚目。我們訪問了新華社、《人民日報》、中央廣播電視總台及社科院台研所。另外比較重要的拜會，是大陸國台辦及國務院副總理錢其琛。

7月12日下午5點，國台辦由王永海副主任及新聞局張銘清局長，在釣魚台大飯店會見參訪團。雙方會談時，王永海副主任首先提出兩岸的新聞交流很重要，現在台灣記者已經可以在北京蹲點，也可以變相的常駐。

由於1995年1月，海基、海協會在北京會談時，我任海基會副祕書長，對此一問題雙方曾交換過意見，因此由我來回答王永海副主任。我說1995年1月，兩會在北京協商時，與海協會劉剛奇副祕書長，談到兩岸常駐記者事。我當時提到1994年底國台辦新聞局長張銘清，在中新社發表的一分新聞稿中，對兩岸記者常駐事，說過要進行研究。不過當時劉副祕書長不知道有這分新聞稿，當天下午再召開協商時，劉剛奇帶來了這分新聞稿，但仍未同意對相互常設記者列入協商，對此我方建議，希望雙方各自對常設記者事進行研究，為此次協商的共識，但劉剛奇副祕書長仍不同意。所以要不要設常駐記者事，問題出在大陸方面。張銘清局長也在座，詳情可問張局長。

另外我提到大陸對台政策現在是「聽其言，觀其行」，昨天一位社科院台研所副所長說，觀其行的指標是：一、對「一個中國」的態度；二、《國統綱領》用與不用；三、台獨綱領如何處理；以上是台研所的看法，不知國台辦是否同意或是有其他指標？

王永海副主任答覆，若有指標，最重要的是是否回到「一個中國原則」，我們注意到陳水扁講了許多話，但都迴避了一個中國原則，事實上台灣無論誰執政，兩岸都可來往，但重點在「一個中國原則」之下。

此時我提出對大陸對台政策的一些看法，大陸對台政策的重點在「和平統一」，「一國兩制」，「一個中國的原則」。而「一個中國的原則」又分為國際間（台灣是中國的一部分，中國的領土不可分割，中華人民共和國是代表中國唯一的合法政府）和兩岸間（海峽兩岸皆堅持一個中國，但兩會協商不涉及一個中國的涵意）不同的涵意。問題是如果國際間「一個中國原則」存在的話，則台灣方面就毫無國際空間可言，有了國際間的「一個中國原則」，使兩岸間的「一個中國原則」也無意義，因此台灣方面對「一個中國原則」有疑慮，無論哪個政黨執政都難以接受大陸籠統的「一個中國原則」。因此國民黨執政，只能同意「一個中國，各自表述」的九二共識。

「一國兩制」的基本精神，北京是中央政府，台灣是特別行政區（地方政府）。「一國兩制」的位階是大政方針，因此大陸方面是先用兩岸間「一個中國原則」，來設法消除台灣方面的疑慮，但「一國兩制」政策還存在，其中矛盾，無法自圓其說，如何使台灣方面相信。而今年（2000年）的大陸白皮書，更是否定了華民國的存在。因此大陸對台政策，是充滿矛盾，沒有配套措施。大陸方面要台灣接受籠統的「一個中國原則」，就是「請君入甕」。

此時，王副主任還是用中共一貫的說法，毫無新意。他說，鄧小平的「一國兩制」有一個重點，就是兩岸間井水不犯河水，保留台灣的生活，保留軍隊、警察，北京不派人到台灣做官，台灣還可以到中央任職。

第二天，7月13日下午2點到3點半，訪問團在人民大會堂會見錢其琛副總理，國台辦陳雲林主任，王永海副主任，張銘清局長。我方提出七個問題，分別是：一、美國在兩岸扮演的角色，大陸對第二軌道的看法如何？二、兩岸記者常駐問題；三、「聽其言、觀其行」的涵意和指標；四、一個中國問題；五、謝長廷訪廈門的問題、六、李遠哲訪大陸是否被接受問題；七、李登輝訪日本問題。

錢其琛對這些問題做了詳細答覆。他說，首先歡迎兩岸新聞界交往，也歡迎台灣記者常駐，常駐記者由少增多，時間可由短增長。美國在台灣事務上是有責任的。有關第二軌道，有的起作用，有的沒有起作用，但最主要的是第一軌道。

有關「一個中國」問題，錢其琛侃侃而談，1972年尼克森訪問中國，簽訂《上海公報」，其中「兩岸的中國人認為只有一個中國」，這是「一個中國」說法的起源，是一個很好的基礎，大陸、台灣都屬一個中國，中國的領土不可分割。「一個中國」並不是「非彼即此」，兩岸只要堅持「一個中國」即可，而不必在「一個中國」到底是「中華人民共和國」或是「中華民國」打轉，「中華人民共和國」與「中華民國」的範圍，大致是相同的，在這個範圍內，就是「一個中國」。高雄市長謝長廷對「一個國家兩個城市」解釋為「中華民國憲法包括廈門」，這種主張也不錯，今後可以推動市與市、縣與縣、省與省的交往。

陳水扁是律師出身，咬文嚼字，一天有好幾種講法，希望不要搞文字遊戲。有人憂慮，同意「一個中國」的原則就是投降，這是你的解釋。所謂「聽其言、觀其行」，說話要負責任，要算數。新政府（指民進黨政府）說，50年不能解決的問題，不能一下解決，但也不能再等50年。

在「一個中國」的原則下，兩岸恢復談判，「一個中國」的內涵，可以不討論，兩岸可以談「三通」問題，應該為汪、辜兩位先生創造機會、創造條件，讓他們能順利進行，做一點事。

錢其琛表明，目前台灣的狀況是內戰造成的，台灣經過50年日本統治、228事件，國民黨執政50年，台灣人民要當家作主，要出頭天，是可以理解的，但不能成為「台灣共和國」。

李遠哲搞跨黨派小組，身分不明，也尚未成功，他曾來過大陸，現在來大陸，他代表誰？來幹什麼？

李登輝到英國訪問，英國方面其實是不歡迎的，因他製造問題。其他國家〈指日本〉要不要讓他去，這些國家只要不怕麻煩，就讓他去吧！

前海基會副祕書長李慶平（中時檔案照）

錢其琛講完話後，他可能知我曾擔任過海基會副祕書長，因此問了我有關「九二共識」的事。

我答覆是1992年10月底，海基會許惠佑處長與海協會周寧副處長在香港會商，關於「一個中國 原則」問題，雙方雖有不同版本，但在香港未達成共識，也未簽草約。周寧回北京後許惠佑還在香港，多等兩天。11月3日，海基會在陸委會授權下，去函海協會，附一新聞稿，我方建議以「口頭聲明方式表達一個中國原則」。當天海協會孫亞夫副祕書長打電話給海基會陳榮傑祕書長，表示「我會充分尊重並接受貴會的建議」。11月16日海協會來函希望在北京，台北，共同擇時，「 以口頭聲明的方式表達一個中國的原則」，但兩會會談時不涉及「一個中國」的政治內涵。

11月17日我海、陸兩會高層開會研商，會後黃昆輝主委要我代表海、陸兩會在陸委會記者會上發言，當時我說：「對大陸方面，願意接受我方的建議，以口頭聲明各自表達的方式，表示歡迎」。詳細新聞可參考1992年11月18日的《中央日報》、《中國時報》及《聯合報》。此時錢其琛說，這就說明媒體的重要性了。

錢其琛又問了一個問題，台灣是中國的一部分，有困難嗎？我的答覆是這要配合處理，大陸也是中國的一部分。錢其琛聽完後來未再說話了。因我深知中共的所有對台文件中，皆無「大陸是中國的一部分」，如果是一部分，中華人民共和國就不能代表「一個中國」了。

錢其琛副總理當時是政治局委員，中共對台小組副組長，組長是江澤民，應屬國家領導人之一，講話有一定的分量。只可惜7月14日的大陸媒體未將他的講話重點登出來，未報導「中華民國」與「中華人民共和國」的範圍大致是相同的 ，就是「一個中國」，這項說法當然也未成為文件。但7月14日，台灣各大報紙皆在頭版報導了他對「一個中國」的新表述，還是具有一定意義。

（作者為前海基會副祕書長）