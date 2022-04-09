最近，隨著疫情的擴大、確診人數的增加，不管境內感染人數、境外移入的確診人數都大幅攀升，也使得政府防疫鬆綁的企圖心受到嚴重打擊。究竟政府應該怎麼做，才能在防疫和經濟成長之間尋求一個平衡點呢？

今年防疫鬆綁、開放商務旅客，以及國境解封對經濟成長有更迫切的重要性，主要原因在於今年的經濟成長和去年的經濟成長模式有很大的不同。去年經濟成長率高達 6.28％，成長模式為外熱內溫，出口、投資均成長近20％，創下了近二十年的歷史紀錄，反之，內需的民間消費幾乎零成長。不過，今年出口、投資在基期已高的情況下，未來持續高成長率不易，只能維持3到4％的成長率，今年成長的重心勢必轉移到民間消費方面。尤其是民間消費占台灣GDP的比重高達50％左右，如果民間消費可以成長6％，則台灣經濟的成長就可以從3％起跳，保住4％成長率的機會就很大。

如上所述，今年是外溫內熱的成長模式。不過，一旦國內確診人數不斷攀升，防疫遲遲無法鬆綁的情況下，內需及相關的服務業也會受到不小的衝擊，要保住4％成長率的目標就會受到重大的挑戰。

國內的住宿餐飲、觀光旅遊業已連續二年遭受新冠肺炎的衝擊，部分產業已經無以為繼，目前正蓄勢待發，等著政府防疫的鬆綁。一旦落空，不但服務業可能面臨不少倒閉的風潮，也會使政府經濟成長率保4的企圖心受到嚴重的威脅。

但在確診人數頻頻創新高之際，政府一下子也慌了手腳，也推出「新台灣模式」的防疫。根據政府的規劃，新台灣模式的內涵為：有限度的鬆綁，縮短隔離的時間，加上疫苗接種比例的快速提高，以避免重症人數增加，癱瘓醫療體系。

政府的新台灣模式，理論上是正確的，但是必須要有更具體的配套做法，才不會使民眾產生恐慌。當然，借鏡國外的模式，也是台灣未來防疫鬆綁的考量。將病毒視為流感化與病毒共存可能是未來必須面對的事實，但如何和病毒共存，就要先有方法，包括加速老年人施打疫苗，避免重症癱瘓醫療體系，相當重要。因為，如果感染輕症的人大多只需在家隔離，不用上醫院，醫療體系的負擔就會大為減少，未來新冠肺炎流感化，民眾正常活動的機率就大為增加。

觀察香港和韓國的例子，我們可以得到相當啟示。近日以來，香港、韓國染疫確診人數大為增加，看起來同樣嚴重。但事實上，韓國的死亡率卻相當低，多數為輕症，只要在家隔離，不用上醫院，就不至於影響日常的經濟活動。反之，香港則是死亡率較高（目前死亡人數超過8千人），因此，活動正常化的機率也相對較低。韓國之所以死亡率較低，就是因為60歲以上長者施打第三劑疫苗的比率相當高（77％左右）。這和政府的副作用賠償政策有相當的關係，因為韓國政府鼓勵中老年人施打第三劑疫苗，同時提出副作用的補償配套。老年人即使有高血壓、慢性病的歷史，只要非其他原因或完全無因果關係，如果因接種疫苗而感染重症、死亡，可以得到最高新台幣25萬元的賠償，也鼓勵了更多中老年人出來施打疫苗。而老年人染症後重症的機率比較高，若疫苗接種率高，則重症的機率降低，經濟鬆綁、解封的壓力就會減少。

因此，老年人打疫苗是為了自己，而青年人打疫苗則是為了避免感染家裡的長輩。韓國最值得借鏡的地方，就是政府提出副作用賠償措施，鼓勵更多老年人出來施打第三劑疫苗，使新冠肺炎可以流感化，正常的商業活動也可以繼續進行。

當今之計，先行普篩降低社區感染的可能性。與此同時，同步編列預算，推出類似韓國的副作用賠償政策，並且秉持「從寬審查、從優補償」的疫苗接種事故判斷原則，以提高老年人接種第三劑，降低可能重症的比例。

在國境的開放上，先行開放有接種兩劑疫苗護照的商務旅客，在科學證據支持下，有效縮短隔離的時間。在國內的檢疫上，確診輕症者在家隔離，不用住到醫院，降低醫院的醫療負擔。

另一方面，隨著疫情的升溫，國內不少服務業已面臨斷炊，政府也應該有些救濟措施，協助其渡過難關。此外，鼓勵有錢人出來消費，推出「搶救服務業大作戰」，但因目前疫情升溫，尚不宜聚餐或娛樂消費，可先推出「預付折扣券」，讓消費者先付費，等到疫情緩和再出來消費，讓業者有現金流進來，不至於發生斷炊、倒閉的現象。而政府則負責編列經費購買保險，讓購買預付折扣券的消費者，在業者不幸倒閉後，可以獲得無法兌現折扣券的賠償。這些都是政府可以思考協助業者的方法，否則若疫情持續導致業者倒閉，則未來恐怕要付出更大的代價才能善後。