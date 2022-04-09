原訂10日抵台訪問的美國眾議院議長裴洛西突然宣布，因確診新冠肺炎，訪問行程延後。是真確診抑或有其他因素，外界不得而知，但如果裴洛西真的不來，對台灣來說，或許是福非禍。

為什麼？因為烏克蘭戰爭的警惕。日前台灣國際戰略學會舉辦座談會，討論美、日在中國對台動武時是否會協防台灣，學者多認為美國會支援台灣武器與情報，但直接派兵介入的可能性低。的確如此，美國拜登總統以「美俄戰爭將是世界大戰」為由拒絕出兵烏克蘭，如果這是美國共識，那麼「美中戰爭」又何嘗不是世界大戰？在同個邏輯下推論，美國不會派兵協防台灣。

烏克蘭戰爭美國並未出兵，但透過聯結歐洲各國對俄羅斯動武的恐慌而成功整合北約，再度鞏固了其西方盟主地位。對俄羅斯發動前所未有的經濟制裁，不僅將這傳統敵國打成二流國家，還賺得歐洲的天然氣與擴張軍備所需的武器合約。烏克蘭戰爭是「歐洲內戰」，無論結果如何，歐洲各國包括俄、烏、德、法…都將受損，試圖自主的歐洲與歐元對美元霸權的潛在威脅也順帶消除。美國本輕利厚，一舉數得。

問題是這個成功經驗是否會讓美國食髓知味，成為操作台灣議題的藍本？「今日烏克蘭，明日台灣」是台灣的憂慮，「今日俄羅斯，明日中國」則可能是美國對抗中國崛起的興奮劑。戰前拜登多次強調不會派兵到烏克蘭，被部分戰略觀察家批評為「引誘俄羅斯動武」。即便那不是美國蓄意操作，複製成功經驗的誘惑力也很高。

美國會「引誘中國動武」嗎？戰略的操作不會對外明言，正所謂「兵者，詭道也，故能而示之不能，用而示之不用」。但我們注意到美國愈來愈「友台」，主張承認台灣為獨立國家的聲音愈來愈大。這都挑動中國的敏感神經。裴洛西訪台，中國即以四個「嚴重」回嗆。近日也出現美國施壓台灣恢復徵兵制的傳聞。不得不令人擔心美國有戰略家試圖把台灣變成中國的烏克蘭，引誘中國動武，再嚴厲經濟制裁中國，一舉消除中國挑戰美國霸權的隱患。

台灣與美國一向有良好情誼，非常歡迎美國「友台」。中華民國是主權獨立國家，希望能獲得更多國家承認與加入聯合國，但也希望台海和平。但願「引誘中國動武」只是美國少數戰略家的設想或錯誤研判。台海不應愈來愈緊張，裴洛西不來，或許是福非禍。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※