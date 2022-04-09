這兩天來台海上空又有中共軍機蹤影，按照民進黨政府說法是中共軍機擾台，武力威懾台灣。然而究其原因，難道不是因為美國眾議長裴洛西原本將於4月10日訪台，民進黨的高官興奮得到處嚷嚷，造成中共火大，然後美國「技術性」說裴洛西染疫取消行程嗎？我們不免疑惑，台海的緊張局勢，肇因於民進黨高官的大嘴巴，結果往往外交破局收場。

查國防部即時軍事動態消息，4月8日共機運-8遠干機1架、米-17機1架、武直-10機1架、殲-11機1架出現我國西南國際空域；4月7日共機殲-11機2架、運-9通信對抗機1架、運-8遠干機1架同樣出現在此空域活動；其中運-9通信對抗機1架由台灣西南經巴士海峽往西太平洋後折返，對此日本防衛省統合幕僚監部亦於當日反映共機運-9通信對抗機在宮古島以南空域活動。

長期觀察中共機艦擾台大概有三種情況：一是台灣政治人物涉及台獨言行，另一是友邦「官方」訪台，第三則是軍事演訓情蒐。至於更多常見的侵擾台灣西南國際海空域，則大多應對南海情勢，包括美軍遂行自由航行、多國軍演及對大陸沿海抵近偵察，此外，台灣北方、東北角對釣島的應對行動。然而這些多半與台灣安全沒有直接關係。

近期從3月28日至4月8日美菲兩軍刻正進行「肩並肩2022」聯合演習，運-9通信對抗機，首現沿著我台灣西南至以東之防空識別區的國際空域邊緣貼近，此舉之精準，不排除有驗證北斗衛星導航系統可能；至於出動運-9通信對抗機，顯然針對美菲軍演進行電子信號、通信與情報偵蒐。

4月6日美國國防安全合作署（DSCA）宣布，美國國務院同意對台軍售，針對愛國者專案人員與裝備等技術支援，總額預計為9500萬美元。7日媒體報導，美國眾議長裴洛西將率團訪台。

一項中共軍機擾台行動，賦予多項意涵，台灣應早已司空見慣，上述軍事性質係例行任務，或是附和大陸外交部對美台以「4個嚴重」強烈回應，國人必須有清楚認識，否則又是一陣莫名的台海危機惶惶不可終日。

可議的是，民進黨政府近日動作頻頻反而讓人憂心，4月7日立法院長游錫堃接受媒體訪問大談裴洛西訪台行程，游錫堃甫上任立法院長就大談美台建交的可能性，對於台灣涉外事務喜形於色、不假多言，可是究竟是幫忙了台灣外交還是幫了倒忙？不無疑問。民進黨山頭林立的放話文化實不可取，好事成了有功、壞了事都是阿共害的，台灣外交處境艱難，「只做不說」很難嗎？

上個月民進黨立委羅致政才質詢外交部長吳釗燮為何機密公文、電報頻頻外洩給媒體，包括：「美國境外預先通關計畫」卡關、美國前國務卿蓬佩奧訪台前駐美代表處徵詢國發會基金投資機會的機密電報、捐贈高端疫苗給友邦的機密電報等外洩事件，外交部的調查結果統統無疾而終。

那麼這次美國「技術性」說裴洛西染疫取消訪台、中共軍機擾台，又是哪些大嘴巴惹禍呢？（作者為文化大學國發所博士候選人）