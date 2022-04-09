台灣自2009年起至2016年，連續8年受邀以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），但因兩岸關係丕變，台灣於2017年起連續5年未能獲邀參與。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞4月8日訪問華府，與美國副國務卿麥肯伊會晤，談論WHO財務與改革議題。麥肯伊當面呼籲譚德塞，應讓台灣以觀察員身分參與世衛大會。

本年3月31日，台灣與美國在華府召開台灣國際參與高階工作會議，特別聚焦於台灣參與世衛大會議題。美方由國務院國際組織局助卿席森、國際組織局副助卿庫克及瑞伊、APEC資深官員莫瑞與AIT執行理事藍鶯出席。

台灣方面，出席人員包括駐美代表蕭美琴、駐美副代表王良玉、外交部主任秘書徐儷文、外交部國組司司長吳尚年、駐紐約辦事處處長李光章與駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君。

台美工作會議細節外界無從知悉，但副國務卿麥肯伊與譚德塞會晤時，不忘為台灣參與WHA發聲，顯示此項工作會議卓有成效。

然而台灣能否獲邀，並不是由譚德塞一人決定。而是基於世衛組織全體會員國的共識。如果無人反對，台灣將可獲邀。但只要有會員國反對，此事必然作罷。自2017年迄今的情況正是如此。

其實眾人皆知，台灣想要參與世衛大會，必須先與北京取得共識。台美雙方也都心知肚明。儘管如此，台美雙方仍然煞有其事在華府密商，共同編織美夢，到底是誰在騙誰？

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