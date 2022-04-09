國民黨立委蔣萬安日前拋出中正紀念堂轉型、改名為「台灣建設紀念館」，引來藍綠各方的質疑，藍軍有代表認為應改名「反共園區」，亦有要求不改名維持現狀；綠軍則是急忙反唇相稽應將蔣中正銅像帶回家「自己公媽自己拜」，或者質疑是為參選北市長消毒而來。蔣萬安之言是不是一片好心不得而知，但從藍綠都不願唱和的態度來看，似乎雙方骨子裡都希望中正紀念堂繼續維持原名。

藍營一方支持維持現狀與原名的理由顯然無需贅述，畢竟綠營的人也不可能答應任何有關意識形態價值的「民主聖地」遭到拆除或更名。但綠營人士竟不贊成相對中性的「台灣建設紀念館」名稱，態度不可不謂曖昧。不管是蔣介石銅像帶回家「自己公媽自己拜」的說法，還是質疑蔣萬安本質上認為蔣家對台灣「只有功沒有過」的說法，顯然都不願針對改名贊成與否表達立場，讓人懷疑難道綠營不希望中正紀念堂改名？

更具貓膩的細節是，文化部長李永得儘管原則肯定，但仍不忘在細節上質疑蔣萬安，應該要先釐清對於中正紀念堂現在的銅像與堂體要如何處理。李的說法矛盾在於，中正紀念堂既屬文化部管轄，其更名與否與內部規畫細節的執行權責都在部長本人身上，何須蔣萬安釐清？蔣萬安縱是蔣家人也無權過問，不是嗎？至於銅像與堂體應如何處理的問題，恐怕也不是李永得在意的細節，而是突然被蔣家人、國民黨人提出更名「中正紀念堂」所做出的權宜之詞，而不是真的要跟蔣萬安商量怎麼改、或怎麼拆。

蔣萬安或許想藉更名爭取中間選民、淺綠的支持，卻錯估了深藍群眾心灰意冷的反應，尤其軍系團體認為更名與否，涉及對蔣介石功過的價值判斷，蔣萬安僅側重對台灣建設的貢獻，似乎只求安撫綠營情緒，卻罔顧蔣介石在大戰亂時代扮演守護台灣的貢獻。

必須辨明的是，執政的民進黨現階段是不可能贊成中正紀念堂更名的，理由是執政尚稱穩固，留著中正紀念堂「養寇自重」，以備不時之需才是最合理的選擇，否則前些年在民進黨執政期間「去中化」獵去蔣公銅像人頭時何曾手軟？

因此，民進黨絕對不是不贊成更名，而是只能由民進黨決定時間，想當然耳一定是留待他日政權面臨不保危機，急需基本教義派出門投票勤王之時，再把更名當成選舉狼煙燒，如此才能讓此事的政治收益最大化。

即使蔣萬安選上台北市長，遵循民進黨所謂的民主價值，推動市民公投來更名，結果也必然不會如蔣萬安所想。因此蔣萬安如要用決心支持更名，以及在市長的權限範圍內用行政手段達成政治目標者，不妨師法前高雄市長陳菊，將西藏街加註圖博街的做法，於當選後，直接將全市路標於中正紀念堂後加註（台灣建設紀念館），如此既不違法，只消一場市政會議通過即可，就能達到原先設定的目標。

至於中正紀念堂改不改名，就讓民進黨去傷腦筋吧！（作者為自由撰稿者）