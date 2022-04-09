烏克蘭戰爭不僅改變了一般地緣政治，諸如改變了歐盟的團結與分離，改變了俄國與中國的結盟深度，當然更改變了美國的全球大戰略，殊不知也同時改變了地緣輿論的結構若以地理中心位置為半徑，越靠近你地理位置的輿論場越容易找到適合你切身利益的輿論文獻。下面就是兩個例子，一篇文章源於澳洲，另外一篇文章源於新加坡。

範例一，澳洲公共政策雜誌《Pearls and Irritations》刊登的文章：〈戰略家承認西方正在煽動中國參戰〉。作者為兩個地緣政治分析家努雷．維塔奇和菲爾．海因。他們舉例揭露「美國正在與澳洲和英國密切合作，以促使中國發動對台灣的有限戰爭。迫使中國發射第一顆子彈，使中國成為世界必須聯合起來反對的惡霸。」

例如科爾比敦促美國不能為台灣的民用目標提供防空系統，應誘使中國「不分青紅皂白地全面襲擊台灣」，迫使中國戰爭升級。國防事務媒體記者魯西諾斯更是赤裸裸指出「代價只不過是犧牲台灣人的生命，換取美國再次偉大的機會」，換句話說「台灣公民的死亡將是美方的公關妙招」。歐洲的格倫．迪森教授建議「切香腸戰略，對北約擴張主義參與者來說，是一個極有吸引力的選擇。」該計畫的夥伴們正在進行如伊拉克戰爭2.0中的「自願聯盟」一樣策略，推動另一場更大的災難。

範例二，〈華盛頓的俄羅斯政策在亞洲行不通〉作者為新加坡國立大學的馬凱碩（Kishore Mahbubani），作者提要鉤玄的指出美國戰略應從烏克蘭戰爭中得到教訓「地緣政治實用主義比道德上的絕對主義觀點更能維持和平，即每個國家都應該自由選擇自己的命運，而不管（傳統的）地緣政治（後果分析）如何」。如肯楠和季辛吉等偉大的戰略思想家所建議地緣政治實用主義，避免捲入國和鄰國人民的苦難。美國前國務卿蓬佩奧最近訪問台灣時鼓吹「美國政府應該在外交上承認台灣是一個自由和主權的國家」鼓勵台獨。如果台灣單方面宣布獨立，中國將對其宣戰，這就是為什麼亞洲很少人主張台灣獨立的原因。如果兩岸真有戰爭，與西方對烏克蘭的強烈反應不同，亞洲不會對中國入侵台灣做出類似的統一反應。這並不能證明亞洲國家是不道德的，只是他們不贊成地緣政治的魯莽。遺憾的是美國缺乏亞洲國家一致的務實地緣戰略能力，他們標榜的「絕對道德和自由」是虛偽的。

我們深知後真相時代的真相遲到和假新聞成倍增加現象，藉助上述範例一以揭穿種種有關兩岸的假新聞，藉助範例二了解地緣政治實用主義的理論和實用性以增加新聞閱聽者的媒體素養和能力。（作者為陸委會前諮詢委員）