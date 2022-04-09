前總統陳水扁針對纏訟已16年，卻因其稱病而停審6年的國務機要費案，以爆料方式大張旗鼓召開記者會，公開21項機密外交與資助犒賞饋贈的支出，自證沒有貪汙。當陳水扁一口氣公布這些「內幕」時，似乎造成了某種震撼效果，但經過這兩天的沉澱檢視後，相關事證的真偽是非逐漸浮現，反而再一次凸顯這又是陳水扁以政治架空司法，與民進黨大玩恐怖平衡的老伎倆；更印證了在民進黨執政下，司法既關不了阿扁、也審不了阿扁、更管不了阿扁的荒謬難堪。

王丹主動向阿扁要錢

陳水扁為何選在這個時候又大動作喊冤、還公布了把許多名人都拖下水的清單？深諳司法實務的陳水扁應該清楚，法院審理講求證據，而且必須要在法庭內依法定程序調查，他在法庭外講得再多、再精彩，也無法作為法官審判依據，也不能影響審判結果。而阿扁又屢屢能獲得保外就醫的「保障」，因此根本不用出庭受審，可見他的用意並不在透過正常的司法途徑改變審判結果。

事實上阿扁這次所爆的並非新料，正是高院更一審無罪判決理由，但2012年遭最高法院「打臉」指違背經驗與論理法則，撤銷更一無罪判決發回高院第二次更審。此外，扁所稱21項機密外交項目，此次是否把不能公開的項目洩漏也引發質疑，法界認為檢方應主動調查釐清。

陳水扁在爆料記者會中所說的國務機要費公支出超過了因公收入，是引用2011年高院更一審「大水庫」的計算法，認定扁等人以偽造文書及蒐集他人發票等不當方法報領的「非機密費」，都用在21項機密外交支出，欠缺不法所有的犯意。

但這種說法及判決理由，最高法院不認同，斥責是明顯違反經驗與論理法則，因為阿扁、吳淑珍及馬永成等人長年參與機要，怎麼會預知國家將遭遇重大急迫的情況，致窮盡國家法制內管道仍無法取得經費，非要挪用國務機要費？

最高法院指出，當時每年的「機密費」除公用，還有餘額供陳水扁家人私人開銷，在「機密費」充裕的情況下，扁珍還蒐集他人發票來報領「非機密費」，做為祕密外交用，做法非常不合理。而阿扁在偵查時供述所謂機密外交者只有6件，數年後法院審理時才主張有21件支出，這樣的辯解有違常理，況且這21件支出多與外交無關。至於爆出曾捐贈資助施明德、王丹之事，原因與金額除已在法庭供述，當年亦均有報導，施明德並不知來源是阿扁，而王丹卻是到總統府主動向阿扁提出需求，兩者差別，其理至明。

定期發作的政治心病

對於是否期待蔡英文總統特赦？陳水扁的一貫回答是「沒有期待可能性的問題」。在這種情況下，透過立法院的修法使國務機要費除罪化，便成了比較可能的替代方案，可是陳水扁涉及的弊案並不只有國務機要費案，光是將國務機要費這部分除罪化，其他案件還是得面臨司法的審判與懲罰。

先前已提案《會計法》修正草案的民進黨立委蔡易餘，呼籲朝野共同面對歷史共業，不要把陳水扁當成政治提款機。問題是，如今究竟是誰在「消費」陳水扁？又是誰在玩弄司法？自從扁保外就醫這7年來，他是真病還是裝病的質疑，社會從未斷過，甚至衍生各種反諷的笑話，社會對此現象幾乎是一種病態的麻木，在野黨其實已經很少去談論。

反倒是「保外」的阿扁，讓民進黨不時陷入必須「就醫」的心病，表面上看是阿扁在要脅、綁架民進黨，實際上蔡英文對專屬於總統的「特赦」權從不鬆口，她又何嘗不是在社會觀感、歷史評價與個人權力這三者之間，與扁鬥智比耐力？如果說讓扁保外就醫還容忍其趴趴走，是一種必須的妥協，那麼讓阿扁看得到卻吃不到的「特赦」，就是蔡英文套在阿扁頭上的緊箍咒；只不過蔡扁二人大玩恐怖平衡，代價卻是葬送了整個司法的威信，但這恐已不在蔡扁二人的考量之中。

說穿了，此次陳水扁的出招並無新意，只不過是扁蔡與民進黨之間定期發作的政治心病。陳水扁能夠生龍活虎大爆料，還不如回到法庭把剩下的案子早日了結；民進黨想修法替阿扁解套，也得依法讓案子好好審完，至於蔡總統會不會特赦，只有她自己好好想清楚了。