本土疫情升溫，蔡英文總統6日在官邸召開防疫會議，替新台灣模式防疫定調為「減災」，8日卻因家人確診而被隔離，陳時中等人立刻宣布自我健康監測，不到6小時，指揮中心就宣布因蔡總統檢驗為陰性而解除。確診Omicron陰陽不定，1次篩檢恐有漏網之魚，指揮中心究竟在替陳時中急什麼？

蔡英文總統清明連假在官邸與11名家人餐敘，因其中1人確診而被匡列隔離，這段時間，蔡曾出席世界清晨盃羽球錦標賽開幕，還和東奧羽球金牌國手李洋、王齊麟等人開球合影，更在官邸與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人，為新台灣模式定調釋疑。

蔡甚至出席民進黨中常會、台北電器空調3C影音大展，所以當傳出須隔離觀察後，行政院馬上宣布蘇揆自我健康監測至4月16日，陳時中也一樣，但不到6小時又解除，行政院朝令夕改，加上之前基隆市長林右昌居隔天數也是一變再變，外界當然會質疑其中有貓膩，批評防疫又在搞雙標。

蔡總統不是全球第一個被隔離的元首，包括英國首相強生、法國總統馬克宏等人都曾因為確診隔離治療；蔡也不是國內第一位被隔離的民選首長，之前基隆市長林右昌因接觸確診者也被居隔10天，照樣忙碌辦公，他還分享經驗，指總統應該會更忙碌，顯然首長隔離不太會影響政務。

新冠疫情迄今2年多，相關防疫匡列隔離規定行之有年，所以有民眾吃碗麵就被匡列隔離；目前全台更有近200所學校和幼兒園、上萬師生因為有人染疫而「預防性」停課、自我健康監測，但為何指揮中心一遇到政治就自動轉彎？不僅徒生爭議，也打臉防疫公信力，不妨學習林右昌，輕鬆看待隔離這件事。