大陸居民小區最近出現許多「社區食堂」，鄉村地區也出現老人「共享食堂」，這些帶有公益屬性的食堂，價格實惠、用餐便利，因而廣受社區老年人、上班族的歡迎。社區食堂的出現，不僅創造出便民的生活環境，背後更是大陸擴大普及社會福利、構建社會服務體系的國家戰略。

線上線下服務融合

北京年初發布《「十四五」城鄉社區服務體系建設規畫》，列為「十四五」時期重點專項規畫之一，顯示大陸為因應老齡化社會來臨，將優先發展社區養老、托育等服務，讓基本社會福利資源普及到社會更多角落。

大陸社區食堂的建設，有兩方面的經驗值得梳理。一方面，如何兼具公共服務性與可持續性，需要專業經營加持。大陸業界已形成基本共識，即社區食堂作為重要的公共服務設施之一，市場規模不小、發展潛力大，其持續經營既需要政府政策扶持，也需要透過市場化方式提高效率、增加自我營利「造血」能力。

有越來越多的社區食堂，採取「政府引導+市場化運作」的方式，引入第三方經營者。其中既有具口碑、多元化發展的專業團餐公司，也有政府引進培育的社區服務專業公司，進入社區餐飲這一細分市場的公司也已出現。透過政府與市場的同步運作，在保障公共服務的同時，實現「微利可持續」的經營，以免陷入因客源少、營收低而難以為繼的窘境。

另一方面，社區食堂應成為社區服務的重要切入口。大陸不少社區食堂，與社區養老、社交、文化等社福服務形成緊密關聯，透過社區食堂的客流，當地居民的需求得以更集中細緻的呈現，從而合理規畫健康、看護、家政等服務，撬動更大的社區服務市場。國家發改委也提出，新建住宅小區要按照「1+N」的思路布局建設。「1」就是一個社區服務綜合體，「N」可以是一個便民超市，一個便民食堂，一個社區養老中心，一個社區醫療服務中心、一個百姓健身房、一個就業創業空間、一個家政服務點等。

《「十四五」城鄉社區服務體系建設規畫》要求到2025年末，社區服務主體和服務業模式應更加豐富，線上線下服務更加融合，精緻化、智慧化水準持續提升，社區吸納就業能力不斷增加，基本公共服務均質化水準顯著提升。從該《規畫》可見以下具體思路：

一是精準照顧弱勢族群。「十四五」時期，大陸將以「一老一小」為重點，完善社區養老服務和普惠托育服務，擴大提供民眾居住附近的基礎性服務供給。從加快社區醫院建設，到推進社區綜合服務設施全面覆蓋，服務社區弱勢人群是社區建設的重要主線。

健全社工職業體系

二是尋求多方參與社區服務體系建設。正如社區食堂引入第三方經營者，社區服務體系亦需要政府、企業、社會組織等多方參與，形成社區與社會組織、社工、志工、社區公益慈善資源協作開展服務的局面。近年來，大陸社會工作與社區志工服務雖然取得了很大的發展，但仍存在缺失，而社工人才和志工的力量不足是一大掣肘因素。因此，該《規畫》提出健全社工職業體系，加強社區服務人才培訓管理等措施，未來還應將透過更多的激勵政策，鼓勵社會力量進入社區服務領域，提升社工的專業能力，增加社區服務行業的吸引力。

三是增加社區服務的數位化服務。以養老為例，大陸面臨的問題之一，是資訊平台建設滯後，未來可透過打造智慧養老平台，讓老年人可隨時預約家政護理服務；透過打造適合老年食堂的線上點餐系統，為老年人帶來點餐、隨時配送的良好體驗；發展即時監測、智慧預警、應急救援救護等社區便民服務的線上功能。

大陸正在探索共同富裕之路，向幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶的方向不斷努力，社區作為社會的基層單元，承載著最基礎的民生訴求，是實踐共同富裕的重要場域，因此，提升社區服務水準，提供老幼等弱勢族群更堅實的社會服務網絡，是發展的大勢所趨。未來社區服務體系的建設，若能切實構建多方參與格局，引導企業參與，並且充分調動社會組織、社工、志工和慈善組織等社會力量，可事半功倍達成共同富裕願景。