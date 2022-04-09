清明連假期間，台灣疫情大升溫。總統蔡英文在連假過後的第一個上班日，召集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心指揮官陳時中、台大副校長張上淳、疾管署長周志浩，以及桃園市長鄭文燦及高雄市長陳其邁，到總統官邸召開防疫會議。不過在疫情最嚴重的雙北地區，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜卻沒有受邀，所以與其說這是場防疫會議，明眼人一看就知道，這就是為了年底甚至是2024年布局的選戰策略會議。

在臉書上告訴民眾，這是一場攸關全國疫情的防疫策略會議，但實際上卻還是區分藍綠並且帶有濃厚的政治意義，足以證明蔡英文稱不上是全民的總統，只不過是以疫情作為藉口，算計個人政治利益。而且有了這場會議之後，由總統府以降到指揮中心對待此次疫情的態度就非常明顯了：只要是發生在執政黨縣市首長執政的縣市，就能獲得中央的關照；至於由在野黨所執政的其他縣市，就好自為之吧！

因為在蔡英文確實點出「重症求清零、有效管控輕症」的中央方針，以及陳時中終於鬆口表示確診不可能清零之前，針對這波來勢洶洶的疫情，全國上下其實並沒有明確的抗疫指引。就算柯文哲每天都在問也沒有用，因為中央不說就是不說。陳時中甚至還回應柯文哲，讓他「懂就去做，不懂可以行文討論」。試問疫情如此嚴峻，還有多少時間可以讓公文慢慢跑？如此無關痛癢的應對方式，簡直是拿國民的健康開玩笑。

而且蔡政府一定知道，只要中央好整以暇、以拖待變，人口數最多的新北市絕對會首當其衝，而新北市長侯友宜只要一不留神，就一定會成為眾矢之的。從疫情開始升溫，到如今每日確診人數都飆破3位數的情況來看，新北市一直都是各縣市裡面，確診人口數最多的縣市地區。這跟侯友宜到底懂不懂防疫，基本上沒有任何關係。因為換了任何一個人來做新北市長都一樣。新北市的人口數就是全國最多，確診人數當然也會最多。

所以只要靠疫情自然發展，再加上中央某些的人為操作，諸如創造新的政治名詞混淆視聽、在每天的確診人數與輕重症和匡列隔離條件上做調整，與刻意不作為，不說清楚中央現在到底想怎樣，就很有機會影響到民眾對新北市防疫表現的觀感。這或許也就是蔡政府透過這次疫情，想順便收穫政治利益的一石二鳥之計。

防疫工作絕非兒戲，更不應該是政治人物能夠藉此獲取政治利益的工具。如果蔡政府真的有把人民福祉放在第一位，蔡英文也自認為是全體國民的總統，從前兩年新冠疫情爆發至今，或許台灣有很多的防疫工作都能真的超前部署，民眾也能少繞一些遠路、少經歷一些不必要的麻煩與擔憂。

（作者為口譯工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※