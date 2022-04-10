先父朱浩懷於民37年（1948）5月杪離任順德縣長後，即搭機飛赴南京，6月中旬拜見陳果夫，陳氏稱正擬在無錫設立一中國塑像公司，塑造華夏歷史上名人坐像或立像，加以說明後出售，以推廣中華文化，擬請浩公出任傳記撰述者及文化推廣之協理。

這個時候，也正是國民政府的國軍，和共產黨的人民解放軍，在東北遼西會戰中國軍失敗之後，而平津會戰、徐蚌（淮海）會戰正醞釀之時。國民政府的全部力量，都在準備這些重要的會戰上。

浩公在這段慌亂難堪的時日中，除了暫任塑像公司工作外，別無他法。民37年（1948）9月22日，在南京召開了中國塑像公司創立董事會，董事長陳果夫因病滯上海，由張道藩代理主持，出席董事有陳立夫、張道藩、顧毓琇、余井塘、柳詒徵、陳惠夫、周煒芳等9人，浩公兼任董事會祕書。

董事會討論通過了各項章則、預算、籌款及募股辦法等，浩公亦到無錫公司上班或到南京、上海等圖書館收集有關資料。由於局勢的惡化，到民37年（1948）11月中旬，公司已無法經營下去，連員工的伙食經費都用罄，浩公只能修書致陳果夫辭職返回家鄉平遠。

看前面塑像公司董事會董事名單，可是國民政府鼎盛時期所謂CC派的核心主角，其中3位夫字號人物陳果夫、陳立夫、陳惠夫，應該也是共黨宣傳四大家族中陳氏家族的主將，但是以陳氏家族之力，要辦一個區區數十人不到的小塑像公司，竟然辦不起來，再加之陳立夫後來赴美靠養雞渡日，所謂四大家族，是真的嗎？

民51年（1962）2月，我在台北市未整修前的國軍英雄館，和桑秀雲女士結婚，那時大家的生活都相當艱困，故結婚之時，浩公叮囑除邀請至親及少數同學外，不發喜帖，僅在《中央日報》上刊登結婚啟事一則。

宴席結束時，見一長者持《中央日報》前來，詢問是否為朱府喜宴。偉明連忙迎接至浩公處，長者用手搭著浩公肩膀道：怎麼公子結婚不告訴我呀！浩公連忙拜謝說，不敢打擾，不敢打擾。

這位長者，正是塑像公司董事之一余井塘，較浩公長4歲，浩公早年在中央黨部組織部工作時，和余氏為同事；余氏到台灣後任行政院政務委員，內政部長，旋改任行政院副院長，襄贊兩蔣建設台灣，是在台灣實行三民主義，搞改革開放得力人士之一。

民89年（2000）前後，一次我在台北市高島屋大廈的樓中餐廳，看到幾位先生正陪同陳立夫先生候餐中，這是普通百姓常聚敘之地，我立刻趨前報上浩公名諱，並向陳立夫先生致敬。這時的陳先生，已是接近百齡的長者（101歲逝於2001年2月），還能出來用餐，真不簡單。

陳果夫（中時報系檔案照片）

名滿兩岸三地的李約瑟博士（Dr. Joseph Needham），抗戰期間在重慶英國駐華使館任職，要著手書寫《中國之科學與文明》時，陳立夫時任教育部長，是最早的贊助李約瑟的人；並在民60年（1971），以中華文化復興運動推行委員會名義，主譯李博士這數十冊的皇皇巨著。

後來大陸也集合了中央6個部會中的學者專家，在民79年（1990）出版了同一李氏英文原著翻譯版《中國科學技術史》，兩岸竟有志一同，先後都在為復興中華文化作不懈的努力。

從這件事想起陳果夫先生，浩公的大貴人，在民37年（1948）杪國民政府風雨飄搖中，仍念念不忘要設立中國塑像公司，塑造華夏名人志士塑像，作為復興中華文化之助；可見這一對陳氏兄弟，是道地的孔門自強不息之徒，而所謂CC派中任何一位，能例外乎！今大陸各地，讀經吟詩之風日熾，不僅在媒體上如此，亦漸深入民間。若從大歷史觀點看，今神州大陸的CC（Chinese Communist）派，和昔日大陸之CC（二陳）派，有何不同哉！

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】