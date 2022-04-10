空軍官校有棟校舍命名為「海文樓」，是紀念我空軍飛行員閻海文中尉，他在對日空戰初期，座機被敵軍高射炮擊中，跳傘求生誤落敵陣地，閻海文不願被俘虜，舉槍飲彈壯烈殉國，而官校「海文樓」歷來都是一年級學生的寢室大樓，似乎提醒著每一期別的筧橋雛鷹，要效法閻海文老學長這般「我死則國生」的勇氣。

閻海文（1916年－1937年8月17日），滿族人，出生在東北遼寧，父親閻仲三是清末的武秀才，閻海文13歲時考取瀋陽東關文華中學，民國20年日本發動「九一八事變」竊占我東三省，其父不甘被日本欺凌統治，決定變賣家產，讓15歲的閻海文和兄長流亡北平市東北中學繼續就學，東北中學是招收東北三省流亡學生為主，該校不少學生因飽受戰火之痛，畢業後投筆從戎報考軍校者多。

閻海文在學校深受同儕、同鄉影響，曾在日記寫下：「東北淪亡，國將不國。堂堂的中華民族，竟受倭奴之摧殘與蹂躪，令人痛心，所以我常為之悲，為之泣」，因此，他高中三年奮力讀書，時時鍛練體魄，期盼有朝一日從軍收復東北老家，要為東北三千萬同胞誓報國仇。

民國23年夏天，閻海文高中畢業後，一心從軍報國，他同時考取中央陸軍軍官學校和中央航空學校，不過志在衝天的他，幾經思考決定進入南京中央航空學校第六期飛行科就讀，一年後分發杭州筧橋本校，接受飛行訓練，他成績表現優異，民國26年4月正式成為中華民國空軍少尉飛行員。

閻海文在航校畢業典禮時，航空委員會特別贈免費火車票和路費，邀請畢業生家長出席觀禮，閻海文也將母親從東北關外接來，在畢業午宴上，蔣中正委員長逐一向每一位畢業生與家長敬茶水道賀，當走近他母親面前致意時，他母親整個淚流不止，或許是因為有一位空軍飛行員的兒子感到驕傲。

民國26年8月13日上海爆發淞滬會戰，中日兩軍空戰首當其衝，當時我空軍與日本實力懸殊，日本戰機數量2,000多架，反觀中華民國空軍加上教練機充數還不到300架，我空軍仍處於筧橋建校草創階段，缺乏空中作戰實際經驗，但是位於南京的航空委員會在12個小時之內，連續發布兩道作戰命令，將駐紮各地區航空大隊投入淞滬會戰，又令我空軍各轟炸大隊對敵在上海及附近水域的重要目標據點，實行連續轟炸。

閻海文隸屬第5大隊第25中隊即奉命隨隊出擊轟炸，將停泊在上海附近的日本軍艦執行轟炸任務，我空軍總計出動作戰任務76架次，閻海文參與其中，激烈長空戰果輝煌，自8月14日起，中華民國空軍首開擊落日機4架紀錄，接著8月15日杭州空戰擊落16架，同日南京空戰擊落18架，8月16日揚州空戰擊落3架，同日句容空戰擊落4架，共計3天擊落日機45架。筧橋空軍前仆後繼毫不畏懼，打破日本空軍不可戰勝之神話，國民政府將首次與日軍機交手的814這一天訂為空軍節。

8月17日，中華民國空軍第五大隊又奉命派6架戰機轟炸位於上海虹口的日本陸戰隊司令部，閻海文駕駛編號第2510號驅逐機起飛升空，我軍接近目標時，日軍陣地上的高射砲猛烈攻擊，我空軍健兒奮不顧身，直向目標俯衝，6架戰機攜帶的3千磅炸彈，悉數投彈命中目標，隨後返航時，閻海文的座機遭逢日軍虹橋一帶的高射炮擊中，機身頓時起火，失去控制，在萬分緊急時，閻海文僅能選擇棄座機跳傘求生，他跳傘後盡力操縱降落傘，試圖降落上海市郊國軍88師駐防陣地，但是風向突然改變，反而迫降落到敵人所控制的天通庵公墓小山丘上。

眼見閻海文少尉從天而降自投羅網，日本兵像一群瘋狗似的叫囂進逼，打算「活捉支那飛行士」立功領賞，他們向閻海文重重包圍，勸他投降。閻海文明白此刻突圍無望，但不願被活捉，更不願意投降屈服，甚至跪地求饒，在危急的時刻，閻海文沒有放棄最後的反抗，他拔出配槍擊斃2名日本兵及擊傷1名靠近的日軍後，眼看剩下最後一顆子彈，他決定朝著自己頭部太陽穴扣下扳機，臨死前他震天一喊：「中華民國萬歲！」年方21歲，他把最後一顆子彈留給自己，結束了大好的青春。

閻海文飲彈拒降，這一聲槍響，發生得太突然，煙硝味瀰漫四周，時間瞬間凝結住，也震撼了日本兵，日軍對閻海文寧死不屈的軍人氣節感佩不已，當天下午，侵華日軍上海派遣軍司令官下令厚葬閻海文，在墓牌上還特別寫著「支那空軍勇士之墓」，這是日軍第一次為敵人立下墓碑，日本海軍陸戰隊並列隊致敬，向閻海文脫帽鞠躬。

閻海文眼看配槍剩下最後一顆子彈，他決定朝著自己頭部太陽穴扣下扳機，臨死前他震天一喊：「中華民國萬歲！」此為翻拍於慶祝對日抗戰勝利70週年，由國防部、文化部共同在中正紀念堂主辦特展油畫作品。（圖／莊秉漢提供）

閻海文之死，我國空軍一直未予證實，僅說：「失蹤」。直到9月11日，日本大阪的《每日新聞》特派員木村毅刊出一篇社論發回國內，這篇社論標題為：「今日之中國，已非昔日之支那」，內文中一再讚譽閻海文，他說「我將士本擬生擒，但對閻君之壯烈最後，不能不深表敬意，而厚加殮葬」。報章一刊出，引發日本民眾強烈震撼，各地報紙相繼作出大篇幅報導，歌頌閻海文符合日本的「武士道精神」。

一個多月後，日本官方在東京新宿繁華的鬧區舉辦了「中國空軍勇士之友閻海文展覽會」，展出閻海文生前用過的飛行服、降落傘和手槍等遺物。展覽吸引了成千上萬的日本人，參觀的東京市民絡繹不絕，閻海文的節操打破了日本對中國人的刻板印象，因為閻海文愛國意志遠勝於自己的生命，寧死不當俘虜，更無意投降的民族氣節，無疑是將日本的武士道精神受到羞辱，讓一向崇尚武威的日本人對閻海文景仰，淡忘了英雄的國籍與身分，甚至為他的犧牲感到惋惜、掉淚。

日軍從閻海文的飛行頭盔裡發現一張珍藏好的照片，背面寫著江蘇南通的一個地址，和「劉月蘭」這個名字。字寫的很娟秀，似乎是出自照片本人劉月蘭小姐的手跡，劉月蘭在浙江大學畢業後，留校當助教，很有可能那段時間和閻海文發展成一對戀人，閻海文在長空激烈戰鬥中，仍將這一紙照片藏在自己飛行頭盔內，說明他對她有深厚的情感，但閻海文為了捨身報國，這段愛情故事戛然而止。

1975年中國第一部彩色大銀幕空軍職史電影「筧橋英烈傳」，12月03日下午在士林中國電影文化城舉行開幕典禮，此片劇情以高志航、劉粹剛、沈崇誨、閻海文四烈士為國成仁的故事為骨幹，描寫中國空軍的「筧橋精神」。（中時檔案照／邱維國攝）

民國64年適逢抗戰勝利30周年，郵政總局曾用閻海文（圖中下）等抗日烈士遺像印製成一組郵票發行。（圖／莊秉漢）

民國64年適逢抗戰勝利30周年，郵政總局（中華郵政前身）用閻海文遺像印製成一組郵票發行，民國66年，中央電影公司以閻海文壯烈殉國劇情，拍製成電影《筧橋英烈傳》，該片在當時還獲得金馬獎最佳劇情片獎，顯然在中華民國被迫退出聯合國，蔣中正驟然辭世，台美關係岌岌可危風雨飄搖的70年代，閻海文事蹟有股喚醒當時國人低落士氣之作用，因為閻海文隻身一人，縱使被強敵包圍要脅，但是他沒有低頭，也絕不妥協，一身正氣的用最後一顆子彈，以血捍衛國家尊嚴，征服了他的敵人，流芳百世。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）