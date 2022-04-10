俄烏戰爭爆發，引起了全世界的震驚。俄羅斯軍隊戰力表現不如預期，以及烏克蘭軍民抗敵意志之堅強，受到了世人的普遍關注。烏克蘭的變局讓人很自然的聯想到了台海未來可能的戰端，而有識之士即開始設想，應如何增強台灣的抵抗力量與全民的抗敵意志。

有鑑於現行的徵募並用兵制很可能在未來無法因應台海防禦戰爭，而現行役男4個月的役期更可能造成後備役的戰力不足等因素，於是便有了恢復徵兵制的倡議，未來役男可能將服役最少一年的期限。

這些對於國防兵制政策的探討，固然有其必要性，也應審慎評估，然而當前國軍部隊內部卻也存在更大的隱患，影響著國軍部隊無論有生戰力或者精神戰力的塑造，那就是民國102年洪仲丘案對國軍部隊與志願役人員所造成的戕害。假如不去討論該事件對國軍的負面影響，即便恢復徵兵制，現行的國軍體系，也無從訓練出具有戰力的合格戰士。

洪案最初被認為是軍中黑幕下的一齣慘案，乃部隊不當管教所造成的故意虐死案件，甚至牽扯出涉案幹部徇私枉法，私生活腐化，乃至事發後官官相護，軍法檢調體系避重就輕、大事化小等等的指控與質疑，國軍一時間成為過街老鼠人人喊打，而志願役的專業軍人，則被社會輿論妖魔化，被描繪成排他、迂腐、冷血、反動的特殊群體。

該案引發了馬英九總統任上最大的民眾抗議浪潮，造成軍隊軍審制度的重大調整。然而該案經桃園法庭審理全案，最後審判結果全然否決了外界「故意虐殺洪仲丘」的推論，而以業務過失致死定案，涉案官兵全數遭到輕判。超過半數的涉案官兵不用服刑（易科罰金），即便需要服刑者，也多是數個月的刑期。

洪案最終以這樣的結果落幕，與受害家屬與關心民眾的期盼有極大的落差。然而這是轉交桃園地檢署偵辦、桃園法院審理的結果，由被認為「公正」的第三方所做出的判決，民眾即便不服，也無從置喙。本次判決的結果，事實上還了涉案官士兵的清白，並沒有所謂的刻意虐殺情節，而只是一連串偶合的事件所造成的意外。也就是說，輿論及大眾此前對涉案官兵乃至國軍整個體系所做的指控與懷疑，全都是過分渲染甚至憑空臆度。

但對於國軍整體的傷害已經造成，這些傷害很多是有深遠的影響。不單是國軍的形象受到深度的折損，而軍中放鬆了管教的標準，隊職幹部不願再以嚴厲的態度管教下屬，何來的精兵悍將？而洪案對國軍影響最惡者，非取消軍法而將軍中管教所引發的爭議事件交由民法審理莫屬。蔡政府欲加強國防，強化國軍戰力，當前最迫切的，莫如研議如何將當年洪案對國軍產生的不良影響革除，使國軍能在一個良善的地位上發展精進，這才是蔡政府所應針對的重點。

總統與行政院應徹底檢討軍審移交一般司法的現行制度，研究其適用性，並針對其可能對軍隊運作產生的負面影響的部分，進行必要的改良與修正。而總統與國防部也應作為國軍的後盾，修正一般民眾對全體國軍或職業軍人所持的偏見，阻絕民粹對於國軍運作的干涉與影響。

假如不將洪案在當年對國軍所造成的負面影響進行徹底的根除，即便恢復徵兵制，國軍還是無法訓練出能夠保家衛國的軍人。

（作者為台灣國際戰略學會研究員）

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