結婚不能硬湊，政黨的合作也是如此。國民黨和民眾黨在台北市長的選舉是否藍白合，引發社會熱議。不合作，一定民進黨得利；問題是，合，不是扮家家酒，得拿出感動人民的價值來！

價值的精義，一是讓人感受它的重要性，二是讓人感受它的不一樣。藍白合在今年九合一選舉的重要性是，蔡政府因為絕對權力所導致的絕對霸道，藍白都無力單獨制衡，必須兩黨合作。不一樣的感受則是，藍白合不能淪為政黨利益的交換，而要共同承諾把人民帶往幸福的未來。

台灣人民被政治人物忽悠很久了！藍白合如果要讓人民感動，首先，合作的範圍不能只局限在台北市，而要把全台考量在內；其次，合作的目標不能只有縣市長人選，而要把議員的合作也納入評估。

如果藍白能夠放大在地方和人選上做矩陣式衡量，找出最大勝率的交集，人民就能感受兩黨合作的意義。否則，任何一黨候選人退讓，對內是心不甘、情不願的擠壓；對外則是掀不起人們感動的政黨買賣，兩者都是白忙一場。

合，講來簡單，做起來要能達到吸票的目的，並不容易，特別是在中美強烈對抗的情境之下，國民黨在兩岸部分正處於有理說不清的劣勢，民眾黨也很難繼續在「兩岸一家親」上加分。兩岸關係雖不是地方選舉主軸，但善於操弄風向的民進黨就是有本領讓對手被抹紅得灰頭土臉。

「戰鬥藍」發起人趙少康講的沒錯，如果只是為了小我，藍白就很難談合作。民眾黨主席柯文哲說：「跳脫政黨，從社會、台灣或世界角度來看，邏輯就會不一樣。」這正是在野的藍白兩黨要冷靜思考的合作前提。

兩黨的小我、大我，一字之差，但要做到讓選民感動，卻是一件精細的話語權工程。民眾黨目前站在比較好的位置，也能抓到一些重大議題的核心，但還人單勢薄；國民黨多半還在民氣後追逐，難脫密室操戈，要趕緊回神了。

哪些是當前民眾有感的價值呢？房價高漲、物價上漲、薪資凍漲是重中之重，藍白必須合作拿出有別於蔡政府的對策；在財富分配、租稅公平上，充分正視貧富差距加大的事實，勇於拒絕往富人單邊傾斜；在行政部門、議會上，要能瞭解民意被不當扭曲的弊病，敢於打破權錢交換的沉痾。

價值和理念的結合是很重要的。藍白要讓人民相信，如果市長選輸了，還可以在議會上拿得出監督民進黨一黨獨大的力量。桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲和高雄市長陳其邁為何表現還能符合民眾期待，民進黨在當地的議員席位未過半，能被有效監督是關鍵。

歐洲的多黨制是民主政治很好的借鏡。放眼未來台灣，任何單一政黨若同時在中央和地方取得多數席位，恐怕是民主政治的另一種悲劇。全民對今年的九合一選舉應該睜大眼睛，好好珍惜手中的選票。

（作者為國家公益發展協進會理事長）