政治在台灣早已成為一種「三餐配飯」的劇碼，白天的新聞是最初整理每日食材，午後、晚間各家政論節目湧出的則是正式菜色端上飯桌。從這個角度看，羅智強宣布參選桃園市長，造成國民黨內一陣喧囂晃動，其實也就是食之無味的國民黨，終於有了點可以「入口睜眼的酸辣口味」，沒有到什麼黨內分裂程度。

這一路朝向年底地方大選，任何參選者如今都有酸澀坎坷。因為無論藍綠白，眼前關鍵是要先通過「黨內提名」，但國際上俄烏戰爭和國內暴衝的疫情數字，大大分散了人們對台灣政治話題的興趣注意，任何選舉拚命衝刺造勢動作，大眾若非「看不見」就是「沒感覺」！

以這次民進黨屏東縣長提名人選的「空前熱鬧」，三雄群起的激烈競爭最終並沒有翻盤民調，仍是「現任優勢」的勢力覆蓋結局。這確實意味著儘管今年選舉明顯到處「新人輩出」，卻註定了「出頭不易」！地方上幾乎都是只能拜票肉搏戰，新人的形象與訴求完全難以切入全國輿論觀瞻。

最近電視政論節目的「擁擠程度」也令人咋舌！除了原有的政論名嘴和學者教授，大批新加入了退役將領為主的「軍事專家」，以及早先紅過一輪的「疫情專家」，連帶還有想盡辦法、透過人脈關係偶爾擠進的各縣市「民代參選人」。許多原先媒體曝光度甚高的藍綠「民代名嘴」，幾乎也被擠壓了通告空間，致使連「立委」也都要假扮專家每天分析烏克蘭戰情與軍事武器性能，才能讓自己的「臉蛋」保有一席之地！

過去通常是「政治議題」的重要性擠壓其他，如今媒體新聞取材均改以「眼球吸睛」判裁，一段車禍畫面或一起街頭衝突絕對會播出，但事涉花蓮、屏東的地方政治秘辛角力反而乏人問津。社會大眾透過媒體所建構的「政治認知」，處在一種相對疲乏無感的狀態，這也造成「政治慣性印象」成為最核心的資產！有利於現任者或執政者的局面，不利於新人突圍競爭。

如今雖都說是社群網路的「空戰」影響深遠，但空戰的本質具備一種破碎性，比較適合最初的「挑起戰端」，或者議題燃燒之後的「趁勝追擊」！選舉作為一場正規戰，終究需要主流輿論「鍍過一層目光」，政治影響力才能由虛轉實。

尤其觀眾透過政論節目與其單聽內容議題，許多時刻其實更傾向對政治人物上上下下「品頭論足」！因為政治話題已經是一種「菜色」，政治人物當然也是被品嚐的「盤中飧」，特別是對於某些有緋聞、爭議、瑕疵的政治人物來說，「記住當下」等同「遺忘過去」，只要能繼續曝光就等同不斷洗白，這也是除了「遠離目光焦點」之外的另一種政治生存術。

這也凸顯，羅智強的表態參選與朱立倫的強力阻止，形成的「酸辣張力」反而幾乎是好事！羅智強聲稱「戴好鋼盔了」，藍營內部之餘更多是綠營側翼的奚落攻擊，子彈叮叮咚咚，鋼盔上演奏出的恰是吸引媒體主流輿論目光的「政爭奏鳴曲」。

說來那個「和樂融融的國民黨」，如今的社會大眾尤其年輕人應該連「瞥一眼」的興趣也沒了吧！對抗黨中央強行逆出的羅智強，應該會比小英摸摸頭賞賜的綠營任何人，更讓年輕中間選民「有點感覺」！只要最後提名輸贏定了就好好團結，國民黨眼下有爭議才有票房，年底地方大選之前還需要更多破格引人的奇招。

（作者為資深媒體人）