身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，快人快語是他的招牌特色，最近因為罵自家黨員是狗，掀起茶壺裡的風暴。柯原本拒絕公開道歉，稱自己EQ不好要改進，但覆水難收。柯的EQ好不好？從他一再替民眾黨創造話題來看，若說柯很聰明，恐怕沒有人會否認。

柯文哲從醫界到政壇，經常拿自己的智商157做文章，對時事直言不諱更使他成為媒體寵兒；尤其為了攻取2024總統大位，柯文哲以母雞帶小雞的方式成立民眾黨，在近年多家民調中，民眾黨的好感度竟能擠下最大在野黨的國民黨。

柯文哲左批民進黨，右打國民黨，讓「藍白合」成為假議題，也造就民眾黨的成功。因此，柯認為自己創建的民眾黨，當然只有他一個太陽，即使幾名黨籍立委攻占媒體版面的能力不輸柯文哲，柯還是認為自己說了算，這回罵人曝光，當然再找個台階下。

過去柯文哲曾說自己「貢高我慢」，意指貶抑他人，過於驕傲之意，也坦認意識到自己EQ真的不高，所以他每每失言之後，就像小孩般撒嬌不認錯，更懂得轉移話題。他脫罩唱歌挨罰，對陳時中防疫雙標就不假辭色批評，即使北市疫情吃緊，他人在地方跑政黨行程，照樣火力四射，這恐怕不是EQ低的政治人物能做得到的。

柯文哲的政治魅力就是罵人能罵到人的心坎裡，猛K陳時中也獲得多數人的共鳴，但這樣的魅力對想攻取大位恐成了致命傷，畢竟當家不能只噴口水看風向。就像陳水扁一句「阿扁錯了嗎？」動人心弦；舉辦的國際記者會火花四射，卻是翻舊帳卸責，無非還想藉政治力量解決司法問題。柯P和阿扁都是高IQ，但可別把人民都當傻子了。