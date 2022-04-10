俄烏戰爭爆發，輿論又開始熱議台海難免一戰，逼得副總統賴清德和陸委會都跳出來「求和」，說白了就是怕打仗，卻又不願拉下臉回歸九二共識，甚至還用各種謊言矇蔽不明所以的台灣民眾，充當他們危險遊戲的炮灰。

賴清德接受專訪，一邊宣稱不能要求美國承諾協防台灣，一邊說要大陸承諾不對台動武。然而，大陸針對的是「台獨」勢力，沒有你們這些「台獨工作者」倚美謀獨，何須擔憂大陸對台動武？擅於玩弄文字遊戲的民進黨，更透過陸委會放話，說「捍衛中華民國主權」不是「台獨」，還要兩岸「互相承認主權」，說穿了就是赤裸裸的兩國論，又利用不少島內同胞對「中華民國」名號的感情，掩蓋他們早就毀掉中華民國的事實。

我對「中華民國」這塊招牌當然也有感情，但請大家深思：「中華民國」還在嗎？憲法明明定義兩岸同屬一國，何來「互相承認主權」之說？今天代表「中華民國」的統治集團公然違憲，從政治、司法、文化、教育等方方面面否定中華民國本來的「中國性」，將中華民國的法統視為要「轉型正義」掉的「餘孽」，「中華民國」不早就被你們徹底亡掉了嗎？

我多年前就疾呼「中華民國已經亡了」，因為我看清了民進黨對「中華民國」趕盡殺絕，看清了國民黨庸碌無能，更預見民進黨會利用名存實亡的「中華民國」，藉殼搞台獨。看看，曾經高喊「中華民國」是「流亡政府」的蔡英文，竟搖身一變成為自稱統合「中華民國派」和「台灣派」的「中華民國台灣」領導人，實則根本就是美國操控的「台獨」統治者。

蔡英文身為李登輝政治路線的傳人，完美學會欺世盜名，先終結掉真正的中華民國，再用「中華民國」的殼掩護「台獨」，正如她當年上街帶頭羞辱國軍，如今再要這些軍人為她的「中華國台灣」效命。

自認建立中華民國的中國國民黨，不但無膽揭穿蔡英文利用「中華民國」的陰謀，甚至淪落到和民進黨比賽倚美謀獨，搶著求美國駐軍台灣。一些藍營當紅的青年政客，對真正傳承中華民國「復興中華」使命的統派視若寇讎，卻公開表示主張所謂「華獨」。試問：以「中華民國」之名獨立於中國之外，這和「台獨」有何不同？不就是蔡英文借「中華民國」搞的兩國論？「中華民國」僅存的價值變成「反中國」，那「中華民國」完全背離憲法，不等同亡了嗎？

烏克蘭尚被國際承認是個國家，都難逃淪為美國「棋子」，最後成「棄子」的命運，今天台灣問題源自國共內戰，兩岸從未分裂成兩國，幻想靠美國對抗大陸，最後就是「台獨」挾平民作人質的陰謀。大陸基於兩岸是國共內戰的延續，而有「中國人不打中國人」的和談善意，如果不再承認兩岸是內戰關係，非得搞民進黨當局所謂「互相承認主權」，那「中國人不打中國人」的基礎就被毀滅，兩岸將難逃一戰。

在台灣仍有不少承認自己是中國人的同胞，因為對「中華民國」的感情，放不下國共內戰的情結，對統一仍有抗拒，甚至被民進黨的話術利用，只想偏安一隅，等待果陀。但我要請大家認清現實：當年國民黨在大陸輸給共產黨，後來退守台灣，經過70幾年的競爭，現在看來還是輸給了大陸，我們不能不認輸。況且當初國共爭奪的輸贏，是誰更有資格、更有能力領導中國走向富強，總不能最後競爭不過共產黨，就連中國都不認，寧可幫著外人分裂中國、壓制中國，做一個數典忘祖的漢奸吧？

「中華民國」已被藍綠搞到名存實亡，但是中國仍在，正在努力走完實現復興的最後一程。我們絕不能為了自己的名利，就跟著唬弄民眾，耽誤下一代的未來。這一代的我們，有責任說出真話！

（作者為新黨前主席）