蔡總統因與確診家人接觸被匡列，必須居家隔離，卻因此鬧出不少事來。除了與蔡總統有接觸的賴清德、蘇貞昌、陳時中等高官的自我健康監測被批雙重標準，還被質疑蔡總統召開的防疫會議也有藍綠區分，著重在選舉考量。而最近因確診而暫緩訪台的美國眾議院議長裴 洛西，也因是否可能傳染給拜登總統而引發爭議。台、美總統都出現了防疫的信任問題。

儘管大家都知道，防疫就是只要把醫療體系的量能顧好，快速研發或取得足夠的疫苗，同時依《傳染病防治法》所給予的各種隔離、檢疫權力阻斷病毒擴散，大致就可以。畢竟肆虐全世界各國的COVID-19，沒有藍綠之分。但民進黨政府從兩年多前疫情爆發之始，就不斷把政治帶進防疫體系。

今年是選舉年，民進黨政府防疫作為的政治及選舉味更濃更深。民進黨政府給予高雄市長陳其邁的防疫資源及能量，早就讓非民進黨執政的台北市、新北市覺得很不舒服。如今，因為蔡總統在接觸確診者之後曾召開一場「防疫會議」，而意外地讓民進黨政府「政治防疫」的作法被捉包。

清明連假的4月4日，蔡總統與11位家人在總統官邸午宴，因其中一位家人後來身體不適就醫篩檢陽性確診，導致蔡總統被匡列為確診接觸者，必須隔離檢疫。在必要的採檢中，總統府表示蔡總統是陰性。

但正因為民進黨政府在防疫作為上搞了太多的政治手段，所以不少人質疑總統的採檢陰性究竟是真的還是假的，總統府會不會基於政治考量，或者為了保護國產疫苗，而對蔡總統的疫情有所隱瞞。

或許有人認為，我們不該對總統府的官宣有所質疑。但美國眾議院議長裴洛西日前被確診後鬧出的事，可以做個參考。裴洛西日前在華府參加一場名流餐宴後確診。問題在於，她在病毒有傳染力的期間，曾到總統的白宮橢圓形辦公室，參與拜登總統簽署一項法案的活動。因此，美國各界自然懷疑年老的總統拜登是否會被裴洛西的病毒感染，要求白宮公布總統的健康狀況。

美國白宮發布的官宣說，總統拜登與裴洛西沒有密切接觸。但這一宣布不僅立即引發美國新聞界的質疑，還讓拜登與裴洛西的「沒有密切接觸」，成了美國一些主流電視網脫口秀的諷刺題材。

CBS的「The Late Show」脫口秀主持人Stephen Colbert 放了一段拜登在總統辦公室，起身與裴洛西相擁，而且裴洛西還貼上臉頰，與拜登頰吻的影片。Stephen諷刺，這樣的近貼，如果不是密切接觸，難道要舌頭伸進去親吻才是？

而我們的總統府也正面臨同樣的質疑，而且處境更糟糕。總統蔡英文是不是真打了高端疫苗、是否檢測為陰性，已經備受質疑，蔡英文6日邀集的「防疫策略會議」，除了民進黨政府高官、疾管專家，縣市長當中只邀請桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁參與，自然讓人覺得是在搞什麼選舉「策略」。

這場所謂的「防疫策略會議」只邀請了高雄市與桃園市兩個民進黨籍市長參加，疫情比較重的台北市、新北市長都未獲邀請。這樣的會議，等於是民進黨人關著門，自己召開「策略會議」。至於談了什麼「策略」，會不方便邀請非民進黨籍縣市長參加，自然予人想像空間。

台灣如果有美國電視網的脫口秀，我相信民進黨政府這場防疫策略會議一定演出得比拜登與裴洛西的擁頰吻還精彩，可能會調侃蔡英文召開的這場會議，擺了柯文哲、侯友宜的人像靶，讓與會者射飛鏢，也說不定。

如今單日本土確診案例已飆到400例以上，而且還未到高峰，如果總統府的防疫作為無法讓人民信任，台灣要如何度過這場疫情大爆發的考驗？

（作者為資深媒體人）