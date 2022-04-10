台灣3月出口達435億美元，突破去年單月415.8億美元的高峰，再創歷史新高。在俄烏戰火蔓延與疫情反覆的不利條件下，出口能有如此亮眼表現，實屬不易。只是，政府不可沾沾自喜，陷入短期數字迷思，而忽略大環境的惡化。

出口創新高大陸貢獻多

3月出口能續創新高，主要是因為大陸半導體晶片及資通訊產品需求熱絡，帶動訂單大幅成長。然而，這是建立在大陸疫情相對穩定的前提下。也就是說，3月出口源自2月以前的訂單，當時大陸生產重鎮如深圳、東莞及上海等，還沒進入大規模封鎖階段。如今隨著疫情擴散，主要城市疫情防控措施都進一步升級，甚至延長封城時間。這不只造成生產延宕，也讓未來訂單充滿高度不確定性，勢必影響後續訂單。

另一方面，台灣出口創新高的背後，主要不是外部需求「量」的提升帶動，而大部分來自於出口物價的拉抬，這與全球升溫的通膨走勢有關。特別是俄烏衝突讓原本居高不下的原物料價格，再度向上飆升，無形中推升了各國出口總值。如果排除掉物價影響，台灣出口表現就會大打折扣。對比今年跟去年同期，以美元計價的出口物價指數約成長11%，若不計這11%物價漲幅，純粹衡量出口量的變化，成長率恐怕就會掉至個位數，甚至不排除衰退的可能。

政府評估當前出口情勢需要謹慎，不能被短期新高數字假象迷惑，從而做出錯誤判斷。畢竟出口是台灣重要經濟命脈，稍有差錯，就會嚴重影響經濟表現。尤其是這一兩年在疫情衝擊下，台灣經濟還能繳出如此亮眼成績單，出口貢獻功不可沒。

國發會近期一份報告指出，從1981到2020年，40年來台灣經濟與出口成長率相關係數達0.84，如果把時間縮短到亞洲金融風暴爆發後的20年左右，即1998年～2020年，更提高到0.94 （數值最高為1），清楚顯示台灣經濟與出口成長率之間，具有高度關聯性，而且隨著經濟的發展與繁榮，關聯性不斷提高。也就是說，出口好，經濟就好，可以推論，出口不好，經濟就不會好。

地緣惡化兩岸更需合作

除此之外，國際上普遍喜歡用經常帳順差占GDP比重，來衡量一國經濟對出口的依賴程度，美國就用此作為匯率操縱國的一個判斷標準。2021年台灣這個指標達14.9%，不只創下34年新高，離1987年的高點15.6%僅一步之遙。其他出口大國，德國為6.2%、韓國4.9%、中國大陸1.8%，台灣經常帳順差占GDP比重為全球之最，可見出口對台灣經濟的重要。

提到出口就不能忽略兩岸貿易高度依存的事實，3月創新高的出口，41.4%來自於大陸市場的貢獻，其中61.2%是台灣最強也是最具優勢的電子零組件產品。這些產品的主要出口地區，剛好都是這一波大陸疫情最為嚴峻的城市，如上海及昆山等，皆已陸續進入封城狀態，當地生產活動勢必大受打擊，連帶也會波及台灣出口。

政府應審慎評估未來出口的趨勢變化，針對可能的風險與不確定性，及早示警並提出因應策略。而不能只想當喜鵲、不當烏鴉，一味報喜不報憂。甚至陷入短期出口新高迷思，以為未來晴空萬里，因而嚴重誤判出口情勢。當然，作為一個負責任的執政黨，更應該拉高格局、拿出高度，正視大陸市場對台灣出口的重要性，積極思考如何利用台灣出口優勢，結合大陸龐大的轉型與內需動能，創造互利雙贏的結果。

尤其俄烏戰爭持續延燒，全球地緣政治急遽惡化當下，台灣更要戒慎恐懼，不能成為大國競爭戰爭代理人，穩定的兩岸關係與經濟，才是人民的幸福。台灣製造能力對大陸經濟持續發展很重要，維穩未必代表要投降，台灣需要有智慧的領導人帶領台灣永保安康。