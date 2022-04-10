短短半個月，台灣本土案例暴增，已連日飆破400。連總統蔡英文都因為接觸確診者被列為居家隔離，疫情恐將出現前所未見的大爆發。但中央流行疫情指揮中心卻把重點放在放鬆對輕症者的居隔限制，以保留醫療資源給重症者，顯然是預估將有大量重症出現。但如果疫情真這麼危險，為什麼不馬上升級警戒加強管制？這就要怪蔡政府的政治考量了。

人命損傷將拖垮經濟

民進黨政府超會創造名詞，什麼「經濟防疫模式」、「新台灣模式」、「類普篩」、「全民防疫愛心篩檢」，在響亮名詞之下卻是不知所云的防疫政策。民眾不是傻瓜，還記得去年5月單日確診飆破200時，防疫警戒升到了3級，今年初疫情小爆發，當時警戒也有2級。現在疫情狂飆，嚴重到政府已經要讓輕症和無症狀者在家隔離，意味著未來集檢所將無力負荷，那麼政府何以不肯重回警戒制度並予以升級？為什麼眼看著疫情來勢洶洶，政府卻不肯強化管制？政府這種前後矛盾的態度，在還有機會擋住病毒時棄守，難免讓人民有被丟包的感覺。

指揮中心一直以Omicron有99.7%是輕症或無症狀，來作為安撫民眾焦慮的理由，但目前疫苗覆蓋率仍然不足，只有半數人口打了第3劑，75歲以上長者有3成根本沒接種，而這群長者一旦染疫，重症和死亡率都遠高於其他年齡組。一旦Omicron大規模爆發，就算比率少也還是會出現重症與死亡。台灣去年5月疫情爆發時，最多1天新增700多例，死亡100多人。這個數字如果加個「0」，大家感受如何？再加一個「0」呢？不要以為不可能，美國至今死於Omicron變異株的人數已經多於Alpha和Delta株，蔡政府可以把防護力不足的人民放生到病毒前線嗎？

但是蔡政府的確正在這麼做，明明疫苗還沒打好打滿，明明病毒已在全台多點散發，指揮中心卻硬是不肯收緊防疫管制，並美其名為「經濟防疫模式」。沒有足夠的群體防護力時，宣稱Omicron和流感差不多，不但會製造不必要的人命損傷，還會反過來拖垮經濟，因為一旦死亡人數暴增，大家一樣不會出門消費。

蔡政府年初成功壓制疫情時，以為可以讓衛福部長陳時中帶著防疫光環參選，當時管制措施一一放鬆，也不再使用1、2、3級的警戒制，改稱「滾動式調整」，其實就是想走向後疫情時代。沒想到蔡政府想把疫情拋到後面，病毒卻超車到了前面，現在蔡政府不肯正視現實，就是因為不想部署好的政治節奏前功盡棄。

升級警戒不放棄清零

這種政治凌駕防疫專業的事例，早已屢見不鮮。從阻撓BNT疫苗採購、護航高端、拒絕普篩到「3+11」不負責任，我們看到了太多政治算計。日前蔡總統召開防疫會議，邀請桃園、高雄兩位綠營市長，偏偏漏了疫情最嚴重、非綠營的雙北市長。此外，防疫規定也是遇到政治就轉彎，蔡總統4月4日與家人聚餐，其中有人確診，她因此展開10天居家隔離與7天自主健康管理。但她6日曾與官員開會，這些包括陳時中在內的官員，本應展開自我健康監測，卻在4小時後就解除監測，隔天照常剪綵、揭牌、開會、聚餐趴趴走，理由是蔡總統的PCR檢測是陰性。

陳時中當了2年防疫指揮官，不知道感染病毒時PCR可能隔幾天才陰轉陽，所以需要一段時間的隔離監測嗎？指揮中心規定，「接觸者的接觸者」應進行3至7天自我健康監測，避免出入公共場所、參加大型活動或聚餐，怎麼這些規定碰到高官就不作數了？之前基隆市長林右昌接觸確診警察，指揮中心讓他只居隔3天，結果被民眾狂罵雙標，只好又改為10天。現在遇上了總統和阿中部長，這彎已經不知轉到哪裡去了。眼見疫情面臨大爆發，大甲媽祖遶境卻照常舉行，標準到底在哪裡？

我們固然不能為了防疫永遠犧牲經濟，但也不能在還沒準備好時置人民生命於險境。大陸至今仍採取動態清零的精準防疫政策，就是以百姓的生命為首要考量，絕不輕言放鬆。蔡政府不能再粉飾疫情欺騙民眾了，該升級警戒就升級警戒，該停辦活動就停辦，若是機關算計太聰明，反誤了百姓性命，那就萬死莫贖了。