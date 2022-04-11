第七屆「兩岸新銳設計競賽·華燦獎」頒獎儀式現場。（中國台灣網）

長期以來，兩岸經濟合作的主體是中小企業，而這一集群不僅為台灣青年創業發展提供了足夠的空間與舞台，也對更好的實現台資企業的新一輪發展有著積極的促進作用。但是，由於對青年創業群體、尤其是在大陸創業的台灣青年所面臨的問題、障礙及發展的特點，缺乏有針對性的政策引導，使得這一群體未能充分發揮應有的潛力。

日前「兩岸有話說」論壇邀請兩岸專家學者針對「兩岸青年創業經驗談」這一議題展開交流，重點探討兩岸的青年創業環境概況、到中國大陸工作與創業的動機、創業經驗分享、創業過程的困難與需求、兩岸之間的商務服務合作模式展望等方面內容。

菲特邦健康管理顧問有限公司創辦人/執行長邱柏豪表示，自己曾經是一名體育特長生，出於對體育的熱愛一直在從事與其相關的服務，這也是選擇創業時將目標鎖定在運動服務公司的原因，將自己熱愛的興趣衍化為事業是可以全身心投入其中的核心。創業初期的服務推廣起著至關重要的作用，從服務社區機構、安養中心、企業單位等基層落腳，通過各個城市的串聯打造民間根基，落實與政府規劃所配合的特殊化服務行銷模式，保持正向的價值理念和深度的滾動式創新才能不斷滿足消費者訴求。

東莞市旺星文化傳播有限公司王晨懿認為，很多台灣青年到大陸創業的初期，對內地的平台推廣不甚瞭解，不知道該如何與內地市場對接，導致經營草草結束十分可惜。而且大陸和台灣的很多政策法規都有所區別，例如某些保健品在台灣的銷量很好，於是有台灣的創業者貿然想在大陸平台銷售，卻不知在內地電商平台上銷售保健品需要有相關資質和手續辦理等情況。兩岸民眾的喜好也有所不同，在這些方面都應該提前做好調研，提高個人認知並瞭解目標消費者的思維，才能在領域內真正獲益。

廈門熊欽霈咨詢管理有限公司廖子榕提出，以自己的個人經驗來說，台灣青年到大陸創業選擇成立公司要比選擇個體經營更為有利，因為各省份的惠台政策對於台灣青年在陸創辦公司都有相應的扶持政策。萌生創業意願的台灣青年應先考察瞭解當地的政策規範，再考慮選擇適合的區域入駐。此外，大陸電商領域飛躍式成長，衍生了更加豐富的消費模式，適應當地消費節奏、構建在當地的人脈網絡，盡快融入大陸產業圈，企業後續的發展也會受益良多。

廈門兩岸青年直播電商就業創業基地商務總監陳仰智表示，兩岸的文化有著一定的差異，但大陸的市場對台胞始終是敞開懷抱的，對於台灣青年來說，無論是來大陸就業還是創業，只要保持熱情、擺正心態，全身心投身於此，便一定會有所收穫。在選擇創業之前也可以先在當地就業，以便於結識本地的朋友，瞭解當地的政策、風土人情，有助於決定是否要在這裡踏上創業道路。

邱柏豪認為，大陸的養老產業正處於發展階段，後續的發展空間廣闊，大有可為。隨著大陸近年來老年人口的快速增長，也帶來了潛在老年消費市場的巨大空間，實際上台灣人口老齡化進程相對大陸要更早一些，因此養老照護產業起步較早，在服務理念、業態模式等方面都積累了一定的經驗，這也是台灣在陸創業者在該領域的相對優勢，可以以此展開多元化複合式的延伸進行產業創新，與大陸的養老產業市場共同發展。

廖子榕提出，隨著養老基地的不斷發展，這裡實則可以看作是一個小型社會，其中涵蓋的休閒、娛樂、養生、運動等方方面面一應俱全，在國家政策的倡導下，未來的養老健康產業也會踏上快速發展的道路，對於台灣相關領域青年來說，這也是未來值得深造的方向。目前台灣正在就讀休閒產業或是健康醫療科系的學生，可以找機會多於大陸方面做交流，融入產業發展的洪流中。

陳仰智表示，如果想到大陸工作，首先可以借助大陸的招聘網站獲得相關資訊，一些網站也有專門針對台灣籍人士來陸工作的分類專區，首次到台灣工作的青年，可以在針對台灣的專區去尋找適合自己的工作內容，同時也可以通過其他人的經驗分享瞭解相關信息。

通過簡短的90分鐘線上交流活動，近百名兩岸人士匯聚一堂共議「兩岸青年創業經驗談」議題，以實際行動推動兩岸交流，為維護兩岸和平發展作出積極貢獻。中國海峽研究院（香港）推出的「兩岸有話說」主題論壇，作為與「海峽青年觀點論壇」和「智匯青年融四地」同步進行的兩岸交流系列活動，主要特點是邀請兩岸四地權威學者及媒體人，聆聽海峽聲音，關注兩岸熱點，寰宇全球視野，發出立足兩岸，面向世界的新聲音。

「兩岸有話說」主題論壇是由中國海峽研究院（香港）推出的兩岸交流系列活動。