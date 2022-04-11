在幾年前，有次我心血來潮，對蘇老師說：我們結婚55周年，買只鑽戒送你好嗎？

買個鑽戒送你好嗎？

蘇老師一輩子沒戴過鑽戒，也沒戴過甚麼寶石戒指或耳環。如有，也是一些便宜貨，或觀光攤子上賣的小紀念品。蘇老師最名貴的戒指，大概是我去韓國開會，買給她的韓國紫水晶戒指，但也是便宜貨。

她也沒穿過甚麼名牌衣服，有的多數是On Sale的廉價品，她從來沒跟我要過甚麼東西。慶祝結婚紀念，我問她要不要買鑽戒，也只是隨口問一下。因為我們從來沒有慶賀過結婚紀念日，連生日都常忘記。

所以當我問她，慶祝結婚55周年送鑽戒，她可能以為我在開玩笑，當然不了了之。我們現在已結婚58年，蘇老師從來沒向我要過甚麼東西，或送甚麼禮物給她。

不反對我捐獻

我和蘇老師及朋友，創辦六個慈善基金會，多數都是我和蘇老師捐款成立的，前後也捐了新台幣一億多。這對我們也不是小數字，但她從未講一句反對的話，欣然同意。這不容易，我曾遇到先生想捐款，妻子反對，最後就不了了之。有位想捐款的先生，特別叮囑我，打電話到他家或在他太太面前，絕對不要談他打算捐款的事。最後那位朋友，還是沒有捐成款。

二人要同心

聖經上說：「二人若不同心，豈能同行呢？」尤其是捐款行愛心的事，更是不容易。但是在我們家，由於夫妻同心同行，所以能付出較多，成就大愛，人生變得更美好，這都要感謝蘇老師。

蘇老師父親是台大教授，不可能留甚麼金錢給他，蘇老師自己也只是個教書先生。所以她不是因為有錢而大方，而是瞭解，金錢像肥料，撒出去才有用，因此就變得跟一般視財如命的人大不相同了。

妻子大力支持

另外，我妹妹的一兒一女去美國讀碩士，念一個碩士費用約新台幣100萬元，費用由我們付，他們念了三個碩士，共300萬元，皆由我們支援，蘇老師沒說半句話，欣然獻上。

父親逝世，留有眷村改建分到的一戶房子，約值千萬元，我們兄妹放棄繼承，由弟弟單獨繼承，因為弟弟沒有房子。我們兄弟妹妹相處極佳，互相照顧，蘇老師的大力支持功不可沒。我有個朋友環境不差，丈夫想送點錢，約新台幣50萬元，給父母買房子要付的頭期款，妻子堅不同意，最後吵架離婚了，真是遺憾。想到蘇老師為人慷慨，有愛心，真是難得的妻子。

蘇老師，謝謝妳！

我的母親一生辛苦，營養不良，靠主恩典卻活到100歲，晚年的照顧工作，都由弟弟一手包辦，妹妹有家，從旁協助，我因工作繁忙，稱日理萬機亦不為過，常遊走各地，為所創基金會的慈善工作而奔走，照顧母親工作雖少獻心力，但所有要錢的事，皆由我這個大哥一手包辦，蘇老師這位長嫂的態度至關重要，他從無一句遲疑之詞。

我看過很多不和諧的家庭，原因主要來自金錢問題。在媒體上也常看到，兄弟姊妹為照顧父母的花費，吵得不可開交甚或置父母於不顧，想起來甚感悲哀。有時甚至會聯想到，我們沒有孩子也很好，自己存點錢養老，反而心安不煩。

家和萬事興，我們王家和樂一生，蘇老師貢獻至大，蘇老師：謝謝妳！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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