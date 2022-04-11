根據主計總處甫完成的統計，受到少子化世代逐漸長大，近年勞動市場人口由緩而減，由小減而大減，已影響失業率、勞參率等統計內涵及總體經濟動能。

談這個問題，我們首先要了解勞動統計的範圍，由於不能僱用童工，勞動市場只統計15歲或16歲以上人口的工作狀態，美國統計16歲以上，台灣、日本及南韓皆統計15歲以上，大同小異，簡而言之，15歲以上民間人口是勞動統計的基礎，當這個基礎出現了變化，相關數據自然要受影響，內涵也就不盡相同了。

在十多年前，15歲以上民間人口仍穩定成長時，勞參率的升降可用以判斷人們勞動意願的變化，失業率的起落也可用來了解工作機會的消長。然而，隨著近年15歲以上民間人口成長趨緩，甚至轉為減少，則勞參率、失業率等的內涵和昔日已不盡相同，很難拿來直接比較。也許有人會問：我們15歲以上民間人口真得變少了嗎？

確實不假，今年前兩個月我國15歲以上民間人口已較上年同期大減12.2萬，人口成長的年代已然隨風而去。大家也許都風聞了2020年台灣已邁入人口負成長，但卻未必知道2021年15歲以上民間人口已呈下滑，至於今年1～2月15歲以上民間人口較去年同期大減12.2萬，知悉者肯定是寥寥無幾。

歲月不待人，少子化世代如今已長大成人了，在人口版圖上逐漸擴大，依據內政部統計，我國出生人口於2000年還有30萬，2002年降至24萬，2007年降至20萬，去年已降至15萬，不知不覺中，少子化世代的小孩已長大並進入勞動市場，2002年出生的小孩如今已20歲，2007年出生的小孩今年也15歲了，不知不覺中，少子化世代已漸居勞動力主角，這正是15歲以上民間人口下滑的原因。

我們從二十年來的資料會看得更清楚，2002～2006年台灣15歲以上民間人口平均每年成長20萬，2007～2011年升至22萬，這個時期少子化世代還是小孩，影響不到勞動市場，迨2012～2016年平均每年成長數降至15萬人，2017～2021年平均每年增加數已不到6萬，今年1～2月比去年同期更大減12萬。從上述資料可以發現，少子化對勞動市場的影響由緩而急，由蠶食而鯨吞，未來幾年的影響必將更大。

何以這麼說？因為2008～2010年出生的小孩，自明年起也陸續要進入15歲以上民間人口了，而這三年的出生數依序是19.8萬、19.1萬及16.6萬，再下來也是很低，近五年（2017～2021）出生人數每況愈下，依序是19.3萬、18.1萬、17.7萬、16.5萬、15.3萬，由此可知，少子化對勞動市場的影響，非僅沒有終止的一天，而且正在加速進行中。

也正是這個原因，日前主計總處公布2月失業率創下22年同月最低時，並未大書特書政府在勞動市場取得了多偉大的成就，只定調如今勞動市場為「穩定」，國勢普查處副處長陳惠欣表示：「2月的數據反映目前工作機會相對是不錯的，然而就業人數、因業務緊縮而失業的人數仍未回到去年4月疫情前的水準，加以各業恢復情況仍有差別，雖然製造業表現不錯，但批發零售、藝術娛樂及休閒等服務業則尚未完全恢復，因此目前只能說是穩定。」主計總處沒有渲染失業率創新低，而道出勞動市場真實情況，一新官場的浮誇之風，值得肯定。從主計總處的判斷裡，我們也看到了少子化世代對勞動市場的影響與日俱增，此實為一大警訊。

當然，15歲以上民間人口近期減幅如此之大，除了少子化這項因素，海外國人於疫情期間難以返國而被遷出戶籍自然也有關，也值得研究，惟疫情對人口的影響終究是短期的波動而已，生育率降低以致15歲以上民間人口下滑才是長期不可逆的趨勢。由是觀之，少子化這項因素才是重中之重，非僅對人口、就業市場的影響深不可測，對總體經濟也會帶來全面的改變。

我們認為，人口負成長正在台灣進行一場寧靜革命，不知不覺中正在蠶食鯨吞台灣的經濟實力，昨日影響小學，今日影響大學，明天影響就業，台灣勞動結構在不知不覺中變化了，台灣消費能量也在不知不覺中萎縮了，台灣社會也在不知不覺中老化了。日前政府公布2050淨零路徑圖，然而2050年有著更重要的事，那就是台灣人口將跌破2,000萬，2070年更將跌破1,500萬（國發會人口低推估），不知不覺的這股力量正在主宰著台灣的命運，而未為多數人所知。

古人說：「人情之所易忽，莫如漸，天下之大可畏，莫如漸，漸之始也，雖君子不以為意，有謂其當防者，雖君子亦以為迂。」誠哉斯言，過去二十年少子化列車漸漸駛向勞動市場，未來將漸漸駛向2050年的蕭條，2070年的破敗，若執政當局還是盡提一些不痛不癢的政策，台灣的結局不用水晶球也是可以預測得到的。