俄烏戰爭導致全球經濟紊亂，重創商品市場及全球原物料供應，通貨膨脹壓力大，供應鏈危機四伏，加上中國上海、昆山疫情嚴重，台灣至少已有80家上市櫃公司停工，政府應注意，嚴防工業生產缺料、斷鏈危機，以穩定經濟發展及民生需要。

制裁打亂原物料供應鏈

當前國際政經情勢紊亂，恐創二戰以來之最。歐盟已對俄羅斯祭出第5輪制裁，首度觸及敏感能源領域，包括涉及44億美元的俄羅斯煤炭禁運，歐盟執委會原本還打算禁止所有3500艘俄國船隻入港，後來限縮到只剩三分之一。紐約時報直指歐洲經濟已快吃不消，可見制裁實際上是兩面刃。

美國會甫通過兩項法案，取消俄羅斯貿易最惠國待遇，以及禁止俄國石油、天然氣、煤炭進口，並已送交總統拜登簽署。經統計，2021年美國有8％的石油及煉油產品，即每日67.2萬桶石油是來自俄羅斯，尚不計煉油產品。但是制裁導致石油爆漲至每桶130美元，鎳價每噸高達10萬美元，期貨交易所不得不停止報價。

俄羅斯祭出對41個不友善國家貿易往來，一律需以盧布支付，頓時擊中要害，因為俄羅斯是全球重要糧食、能源，以及原物料供應國，禁止與俄貿易往來，將使黃豆、小麥、玉米、棕櫚油、鈀金、鎳、銅、鋁、石油、天然氣、煤炭⋯等，重要糧源及工業生產斷料，影響深遠。

盧布反彈至戰前價格

克里姆林宮最近洋洋得意說，俄烏戰爭一開始使盧布重貶，但現在盧布已完全反彈至戰前匯率水準，俄羅斯的天然資源，大有人要，制裁戰略不是那麼容易奏效，畢竟天然資源以及糧食，大家都缺，遑論自斷生機。

名列41個「不友善國家」，現在越來越多同意以盧布支付原物料貨款，即使美國凍結其三千多億美金外匯動支權利，俄羅斯債務違約迄今仍未發生，不難看出國際經貿往來，並不是枱面上那麼單純，私下交易，只要價格優惠，誰又不會打「小算盤」，搶便宜？

倒是台灣要注意，雖然對俄羅斯影響力不大，但政府一連串配合西方制裁行動，又公開大外宣，毫不隱諱，不考慮國際政經情勢瞬息萬變，影響所及，亦被俄羅斯列為「不友善國家」名單之中，是否會被報復，不容低估風險。

中國疫情影響台商

台灣缺乏天然資源，且土地面積有限，糧食7成依靠進口，礦產，能源、原物料，完全依賴進口，通貨膨脹壓力已夠沉重，更重要的是要注意俄羅斯斷料、斷鏈風險，影響國際市場，亦威脅台灣工業生產。

問題更大的是中國大陸近期上海、昆山等地，疫情嚴峻，上海原預計4月5日解封，未料進入「全域靜態管理」狀態，許多上海台廠、台商再度宣布停工、停產靜待政府下達進一步指示。

昆山市6日零時起，升級防疫措施，並進行大規模核酸檢測。昆山是台商大本營，更是印刷電路板（PCB）重鎮，台灣宣布停工企業激增，PCB大厰欣興電子、南亞電路板、台光電、緯創、榮成、雃博、昶昕、永記、冠軍、台光電、宏大、旭東、百辰、華懋⋯，至少已有80年上市櫃公司停工，嚴重影響產能、營收，以及供應鏈。

俄羅斯戰事、中國疫情，都對台灣糧食及原物料、能源供應造成影響，台商生產成本大幅增加，停工、停產效應不容忽視，政府應積極協助產業，嚴防缺料、斷鏈風險，防止衝擊擴大，影響經濟發展，以及民生安定。

（本文轉載自《台灣醒報》4月11日社論）

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