鏡電視發照上架爭議，持續延燒。原始股東之一的愛山林董事長祝文宇打算退出，轉進其他的衛星頻道。祝文宇說的坦白：房地產業需要長期媒體曝光，投資鏡電視的目的就在於藉此增加旗下房地產銷售案的廣告投放量。

好多年前，走私洋菸甚為猖獗，公賣局和警方頭痛不已。後來，開放洋菸進口，走私問題，迎刃而解。特權衍生弊端，壟斷定生暴利，官商勾結也就難免。公賣局特權壟斷土洋香菸市場，洋菸價格自然水漲船高，洋菸走私有利可圖，禁不勝禁。至於利用總統專機「超帶」洋菸，那是特權外加貪小便宜的人性使然，與市場開放與否無關。

寬頻網路時代，頻道要多少有多少，閱聽大眾各取所愛。照理，國家通訊傳播委員會（NCC）的職權，應該僅止於頻譜規劃與頻譜競標辦法，不應涉及頻道執照的申設與評鑑。NCC手握執照申設與評鑑，形同壟斷獨佔頻道的「施與捨」，取得頻道的業者，則取得內容傳播的特權。

特權交換執照與市場，如何不生弊？中天頻道慘遭斬殺、華視新聞進駐52頻道、鏡電視發照，黑幕重重，都源於政府違背了憲法裡言論自由的精神，假借NCC之手，限制了新聞頻道的數目，製造了言論與新聞自由的特權，乃至於弊端叢生，言論自由倒退回戒嚴時期。

新聞頻道應該公開發行，強制上市，而將新聞頻道的市場價值，交由消費者與投資大眾評鑑。收視率高者，廣告投放量高，收入也高，股價自然上漲。反之，收視率差，廣告投放量低，縱使特定政黨和企業拚命挹注資金，又有哪個消費者會傻到投資爛股票呢？

房地產代銷業者為了增加廣告眼球率，投資新聞頻道，若是全面開放新聞和各類頻道，不加管制，哪個閱聽者會傻到天天盯著只有廣告沒有內容的頻道呢？企業家投資頻道，又怎能不重視頻道的內容和人才培養呢？

奇怪的是，台灣的傳播學者在鏡電視的風波裡，似乎都噤聲失語了！NCC果然好大？還是執政的民進黨太大了？

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