民進黨屏東縣長提名初選結果由周春米出線，兩位競選對手莊瑞雄、鍾佳濱展現君子風度，祝賀恭喜勝出，展現團結。哪知英系出了一個政治素人焦糖哥哥陳嘉行，拿著三立新聞舊民調截圖繼續加班打延長賽猛轟周春米。此舉惹惱資深媒體人周玉蔻痛斥他「不知道自己幾斤幾兩」、要他退選台北市議員。

陳嘉行身在天龍國卻炮打屏東黨中央提名的周春米，還辯解拿三立新聞資料哪裡有錯？完全劃錯重點，的確奇葩一枚，這樣的半吊子媒體人卻高調到處批評政治人物屢屢惹禍上身，這次終於讓綠媒也火大。或許有人認為陳嘉行初出茅廬啥也不懂得屁孩，蔻蔻姐何必小題大作。

不過，陳嘉行囂張其來有自，除了之前行政院發言人丁怡銘修理萊牛肉麵冠軍業者的哏圖事件，配合在網路帶風向，加入民進黨英系之後，言行更加高調，這次參選台北市議員提名初選，陳嘉行誓師大會上請來了一票英系立委撐場，意外的是廣告宣傳上竟然也有台北市黨部主委吳怡農，咦，怎麼手握提名權的吳主委不是應該保持中立嗎？這麼敏感的時刻怎會跑去幫特定參選人站台呢？這不是害慘吳怡農嗎？

還有，陳嘉行違規掛上與總統蔡英文的合照、在里長辦公室門口打卡騙讚，被綠營里長批焦糖哥哥根本是「荒唐哥哥」。他還自爆自己參選太紅，綠營「有人出錢勸退」，除非「蔡英文希望他不要選」這更不得了，連把蔡總統也捲入違法搓圓仔湯的意圖也拿出來講，吳怡農身為黨部主委，對於打著蔡英文招牌的陳嘉行，該查不查、該辦不辦？還是眼睜睜看著「今日陳嘉行，明日林秉樞」續演囂張行徑？

英系的政治屁孩莫名其妙炮打屏東的周春米，有勞綠媒大姊大「教做人」，可見得實在有欠文化水平，如此奇葩老百姓笑笑可以，真送他進議會麻煩會更大！

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