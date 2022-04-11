俄烏衝突使中歐關係遇到空前挑戰。歐盟的對外政策近年來格外強調價值觀的重要性。很多文件都在用「志同道合」這個詞來形容價值觀一致的國家，中國早就被歐盟貼上價值觀不合的標籤，而且，自2017年以來越來越多的被和俄羅斯放在一起，被歐盟視為對外關係的威脅和挑戰。如今俄羅斯主動對烏克蘭採取大規模攻擊，中國自然成為歐盟關注的焦點。

早在2019年歐盟發佈的對華政策文件中，除了認同中國是合作夥伴之外，也明確提出中國是競爭者，是制度性對手。近兩年由於新冠爆發，中歐之間的正常交流嚴重受阻。去年歐盟因新疆人權問題對中國進行制裁，中方立即採取反制對策。受政治關係影響，雙方本來已經談妥的全面投資協定的審批因此被擱淺。今年中歐峰會早已定在4月1日，因為2月24日俄羅斯對烏克蘭發動襲擊，俄烏戰爭成為歐方在中歐峰會中確定的核心內容。歐盟因為無法忽略中國的存在，但又無法左右中國的政策，既有些不安，也有些擔心。利用峰會的場合重申歐盟對俄烏衝突的立場，也是警告中國需要三思而後行，希望通過給中國政府施壓對中國的行為產生影響。

俄羅斯對烏克蘭開戰使歐盟對未來世界秩序產生焦慮。首先，歐盟成員國對美國和北約的依賴陡增，原來對北約的疑慮變為堅定的支持。歐盟認為只有北約才能保護歐盟的安全。俄烏衝突使歐盟被與北約與美國綁在一起。歐盟強調的基於制度的國際秩序是西方制定的國際秩序，俄羅斯破壞的是這個現有的秩序，而中國的選擇將決定這個秩序將向什麼方向發展。

美國最近出台的2022年防禦戰略把中國列為最重要的戰略競爭對手，把中國推向俄羅斯。而歐盟所最不願看到的是中國選擇俄羅斯，共同挑戰現有秩序，使國際秩序從多極變成一個兩極世界：歐盟和美國統領西方世界，中國和俄羅斯統領東方世界。擺在歐盟面前的問題是：雖然歐盟需要與中國合作，而且也承認與中方有著很多共同利益，但由於中方一致沒有譴責俄羅斯，歐盟擔心中國真的會幫助俄羅斯。歐盟領導人表示，他們有「非常可靠的證據」表明中國考慮向普丁在烏克蘭的軍隊提供軍事支援。儘管到目前為止歐盟沒有看到中國直接在軍事上支持俄羅斯的證據，但越來越擔心中國可能會幫助俄羅斯間接規避制裁。

此外，歐盟的民眾目前非常情緒化，甚至有很多人表態要不計代價支持烏克蘭，對於中國採取的模糊政策非常不滿，對中國的認知更加負面。而且，歐盟內部空前團結，把價值觀和利益攪在一起，以後中歐關係的難度會進一步增加。

另外，俄烏衝突發生以後，歐盟發動了幾輪對俄羅斯的制裁措施，但是，歐盟對俄羅斯能源的深度依賴使歐盟非常被動。與俄羅斯的被動關係使得歐盟也更加警醒對中國的關係，擔心一旦國際秩序走向歐美中俄對立，歐盟對中國的依賴同樣會使歐盟陷入被動，因此，必須未雨綢繆，率先考慮哪些領域可以脫鉤。

從這點出發，未來歐盟可能會在技術領域，產業政策方面對中國更加苛刻，中歐之間競爭性會更強。（作者為太和智庫高級研究員）

（本文來源：《海外看世界》公眾號，授權中時新聞網刊登）

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