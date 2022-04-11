俄、烏開戰近7周來，成為很多媒體節目唯一的焦點，但是資訊太過紛亂，它究竟是怎樣的一場「戰爭」？有人說它是一場「超限戰」，對嗎？

《超限戰》是1999年1月出版的一本書，由中共解放軍兩位學者合著：喬良少將與王湘穗大校。同年5月，美國軍方「誤炸」中國駐南斯拉夫大使館，之後，美國《華盛頓郵報》長篇專文介紹此書，認為是「40年來中國作者在西方影響最大的一本書」！有些誇張，但美國軍方真的很重視此書，因為同年美國軍情系統與中情局聯合翻譯《超限戰》，列入西點軍校課外讀物，並且「高級將領人手一本」，海軍學院也列為教材。

然而，真正讓此書聲名大噪的是兩年後的「911事件」，小布希總統在電視上說：針對紐約世貿大樓的「恐攻」就是「戰爭」，等於改變了「戰爭」的定義。許多人找尋血濺美國本土的原兇，讉責就是此書教導了恐佈份子。美國小布希政府的大戰略轉因此從針對中國改為全球反恐戰爭，中國江澤民政府獲得了可貴的戰略發展機遇期。2001年，中國在美國協助下，加入WTO，展開一段長達20多年的經濟奇蹟之旅，此為後話。

一年後，《超限戰》在亞馬遜上市，據說是盜版，書名被改為《無限的戰爭－中國政府摧毁美國的絕妙計劃》。這才真是跨張，以中共的風格，怎麼可能公開自己對抗「美帝」的大戰略細節？不過，也可以看出，在那個美、中表面上交往的年代，意識中仍潛藏著「我知道你一直都想滅了我」的認知。

究竟何為「超限戰」？

按作者的定義，「超限並不等於無限」，而是「超越界限和限制的戰爭」，「在更多的領域和方向上組合機會和手段，以實現既定目標」。換言之，以俄烏戰爭為例，不論普京的目標是佔領整個烏克蘭或只是扶植頓巴斯兩個「共和國」獨立，他若自限於只使用軍事手段，就不算執行超限戰，而是傳統戰。

依上述定義，美國的戰略與戰術作為反而更符合「超限戰」的要義：取消俄羅斯的貿易最惠國待遇＋把俄羅斯部份銀行踢出SWIFT系統＋號召國際停購俄羅斯能源與糧食＋在國際媒體稱普京為「戰犯」＋提供可以拖延戰事的武器給「代理人」耗損俄羅斯的國力＋推動北約以情報支援烏克蘭對抗入侵的俄軍＋在聯合國提案讉責俄羅斯並鼓動暫停其人權理事會員資格＋凍結俄羅斯的外匯 . . .

反正──就是軍事上──不在烏克蘭戰場對俄羅斯直接對開火，這些作為被媒體形容為「糧食戰」、「金融戰」、「輿論戰」、「科技戰」、「情報戰」，其實統合來看，不就是散佈在不同「領域和方向上」的全面開打與廝殺＝超限戰嗎？

看來，當年那些美國軍人們的書沒有白讀，造就今天中國人教美國人打俄國人的一段「因緣」。

不過，正面思考，美國拜登政府這回的「示範」，對世界也有好處，它為大國權力轉移之爭提供了一條新的途徑，崛起的挑戰國與既有的國際秩序支配國之間，不見得要真刀真槍血肉橫飛一番，打一場超限戰也可以決定國際盟主地位誰屬？不過，「戰況」仍可能很慘烈，尤其，週邊小國都不可能坐壁上觀。

咦？或者，美國對中國先發制人的超限戰己開打了？科技戰不就是嗎？

（本文作者為資深媒體人）