最近看到台灣航運大王彭蔭剛老先生投書台灣《中國時報》提醒台灣執政當局看清戰事的真相，以免因戰爭的發生而付出慘痛代價，呼籲兩岸盡快展開和平對話，彭老先生為蒼生請命，憂國憂民之心，令人欽佩！更令人感動！

兩岸和平相處已有50年，1987年底，兩岸開放探親至今也有34年之久，在投資、經貿、文化、旅遊、公益等相關方面的互動，都有深度的交流與合作，其中台灣商品去年出口到大陸的順差已高達1700億美元，為台灣創造了極大比例的經濟價值，所謂「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，實乃大勢所趨！

然而兩岸這幾年的官方互動卻大不如前，日趨緊張，再加上美日兩國的惡意教唆與挑撥，使兩岸關係降至冰點，武統之聲甚囂塵上，弄得民心動蕩，街頭巷尾傳播得沸沸揚揚，令有識之士甚為擔憂，因此，我們不得不站出來提醒大眾看清真相，為兩岸的和平再作努力。

今年春節期間，北京冬奧會舉辦得非常成功，讓世人目睹了盛大且精彩的開（閉）幕式演出，台灣同胞也感同身受。兩年來，兩岸同胞飽受疫情之苦，往來大陸受到諸多限制，束手無策，因此，面對未來的形勢應該如何因應，已是無法逃避的問題了！

近日看到俄羅斯與烏克蘭的戰爭，人民遭受炮火之苦，逃離家鄉，婦女妻兒相擁而泣，顛沛流離，難民營中饑寒交迫，令人心酸！這就是擺在面前的戰爭後果，一旦落入美國的圈套，兩岸兵戎相見，骨肉相殘，這豈是兩岸同胞願意看到的一幕，因此，在此危難時刻，我們願意站出來聯合有識之士為兩岸獻策，共同呼籲全民發起「兩岸和平，互利共贏」的網上簽名活動，為兩岸締造和平之局，為下一代謀發展，為中華民族復興，為兩岸中國人搭建永續發展平台而努力！

習近平主席說：兩岸一家親，只有緊密合作，方能共贏，無論未來的統一模式為何，無論武統之後如何善後，只有爭取台灣的民心，方為上策，差別只在先後次序罷了！因此，我們拋開意識形態並提出三項具體惠民方案，供大家參考如下：

一、由大陸發起，成立兩岸和平發展基金（首期3000億人民幣），支持台灣弱勢團體及兒童教育，同時發起成立「中小企業發展基金」，支持台灣中小企業到大陸創業。

二、設立台灣同胞在陸住房基金，由銀行提供百分之七十的長期無息貸款，支持台胞在大陸置產，以落實孫中山先生所倡導的「住者有其屋」的民生政策。

三、落實亞元金融體系，5年內將港/澳/台幣均納入同等匯率的金融體系，由此強化大一統的金融力量與世界的主導地位。

兩岸合則兩利，分則兩害，希望兩岸同胞看清現實，把握歷史機遇，共謀發展，共同創造中華民族的共同偉業。以上建言，純屬拋磚引玉，為全民請命，希望為兩岸同胞找出一條康莊大道，為生民立命，為萬世開太平，果真如此，實乃民族之幸。

（作者為全球華人永續發展聯盟主席）

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