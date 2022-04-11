經過「反送中」抗爭風暴，再受疫情折騰，香港元氣大傷，特首適時改選，由前政務司長李家超接任應無疑義。李家超是紀律部隊出身，保安事務駕輕就熟，維護國安工作的能力備受中央青睞，成為出線的主因。各方企盼香港政府新人新政，得以扭轉乾坤，開闢新時代。

土地問題是民生死結

香港秩序雖已恢復，但政治陰霾籠罩，意識形態分歧，李家超的考驗在於如何團結港方俊彥，聚焦民生經濟，化解社會深層次矛盾，帶領特區突破困境。就政治性格而言，百病叢生的香港確實需要李家超這種作風硬朗、果斷的首長，敢於與既得利益勢力鬥爭。然而，新特首權力來自中共，而非香港民意，更非政經菁英，未來在向中央負責之餘，更需堅決向特區負責，大聲為民請命，大力改善民生。

香港首要病兆在於貧富懸殊，土地、房屋等社會深層次矛盾歷久不解，反而日益加重。下任特首如果不能確立發展大計，並且全面整飭吏治，改革官僚風氣，調動其積極性，則香港必將像過往一樣，無法實現「想幹事、能幹事、幹成事」的理想；果若如此，香港將病症日深，甚至陷入無可救藥的地步。

香港近20餘年來發展停滯、民生痛苦，主要原因是特區政府勢弱無勁，深受各種既得利益集團箝制，該作為而不作為。政府施政必須以社會整體利益為重，排除既得利益者的羈絆。特首固然要兼顧各方，博採眾議，但更要緊的是堅持民生至上原則，不能畏懼得罪豪門，更不能任人擺布。只有與既得利益保持適度距離，甚至敢於與其爭戰，才能取得推動深層次改革的空間。李家超過去人脈圈子較窄，與商界瓜葛不多，這也許正是他的一個優點，可以大刀闊斧厲行改革，追求庶民大眾的福祉。

香港的民生死結在於土地問題，一日得不到有效解決，市民的居住、安老、可支配所得乃至醫療等問題都無法從根本上解決。香港長期住屋緊張、房價高漲，致使市民看不到出路，消費能力備受制約，民怨深重，如果李家超不能比歷來的特首更有迎難而上的氣魄，在解決土地供應問題上果敢執行，並設法將公屋輪候時間縮短一半，則香港市民仍將看不到曙光，看不到希望。

李家超日前宣布競逐下任行政長官時談及未來施政三個方向，包括：以結果為目標解決不同問題、全面提升香港的競爭力、奠定香港發展穩固的基石。但都語焉不詳，缺乏具體政策主張，所以無法激發一般港人對他的信心。現在港人不但對特首缺乏信心，對整個官僚系統也存有信任危機，有人甚至不抱希望。

革除苟安的行政文化

實際上，香港10餘年來民生不斷惡化，固然與立法會曠日持久的議事杯葛，耽擱政務推展有關，但政府缺乏驅動力與執行力是根本因素。香港官僚精英無法認同當前不能自主的體制，也無法認同中央加諸於特區政府的政策，得過且過者有之，養尊處優者有之，更多投機善變者做事不求有功但求無過。由於機構官僚畏事苟安，缺乏鬥志，非徹底改革管治文化和行政模式不可。李家超是警隊出身，官僚文化沾染不深，或許也是他大刀闊斧改革官僚文化的有力憑藉。

李家超強調施政為民，以結果為目標，讓人感到他性格務實，以結果問責，追求實幹效益。這正是香港特區政府最需要的改革。長久以來港府漂亮口號一點都不缺，中長程計畫也汗牛充棟，但就是拿不出具體成果。比如土地房屋政策，指標洋洋灑灑，什麼10年目標建屋量、輪候公屋3年上樓等，然而市民見到的卻是輪候時間越來越長，令許多人望屋興嘆。李家超須確實落實以結果為導向的政綱，劍及履及，嚴格問責，否則官僚體系還是一樣怠慢無為。

香港的發展需要果決的執行力撐持，特區政府近期咬定「北部都會區」計畫，無論大餅畫得如何漂亮，如何將其由願景化為現實，應樹立為下屆政府首要工作。李家超務必在這方面多做最具體的擘畫，體現以結果為目標的施政理念。

自香港回歸以來，市民看到太多的空中樓閣，或許因為沒有執政黨，也沒有完整的問責機制，所以庸碌無為與苟安避事成為港府的主流文化。新特首必須發揮剽悍的領導力，徹底革除畏難苟安與妥協放水的行政文化，迎刃而上，否則香港很難浴火重生，脫胎換骨。